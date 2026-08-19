КАЗИКУМУХСКОЕ ХАНСТВО
КАЗИКУМУХСКОЕ ХАНСТВО - государственное образование в Дагестане.
Возникло в конце XVII - начале XVIII веков в долине реки Казикумухское Койсу, населённой лакцами. Центр - села Кумух (Казикумух). С рубежа XI и XII веков здесь существовало Казикумухское шамхальство, распавшееся в 1640-х годах. Основателем нового государства лакцев - Казикумухского ханства на рубеже XVII и XVIII веков стал Сурхай-хан I Чулак (? - 1748 год), который лично победил в поединке семерых двоюродных братьев, добивавшихся независимости от него и права сбора податей с подвластного ему населения. Потерял в поединке кисть левой руки (отсюда прозвище Чулак, буквально - безрукий). Сурхай-хан I начал наступление на соседние с Казикумухским ханствомсоюзы сельских обществ аварцев, даргинцев, лезгин, табасаранцев и агулов, подчинил ряд из них своей власти. В начале 1730-х годов контролировал ряд городов (Куба, Нуха, Шемаха) и сёл Северного Азербайджана.
Активно боролся против войск персидского правителя Надир-шаха, вторгавшихся в Дагестан в 1730-1740-х годах. Политику Сурхай-хана I продолжили его сын Магомед-хан (правил в 1748-1789 годах) и внук Сурхай-хан II (правил в 1789-1820 годах). В конце XVIII - начале XIX века под властью ханов Казикумухского ханства находились лезгинское Кюринское ханство, союз сельских обществ даргинцев Буркун-Дарго, Ахмарлинский союз сельских обществ Южного Табасарана. К началу XIX века Казикумухское ханство на севере граничило с аварским Андальским и даргинским Цудахарским союзами сельских обществ, на востоке - с федерацией союзов сельских обществ Акуша-Дарго и Сюргинским союзом сельских обществ, на юге - с Агульским и Рутульским «вольными обществами», а также Элисуйским (Елисуйским) султанством, с запада было окружено горами Большого Кавказа.
Хан решал все вопросы внутренней и внешней политики Казикумухского ханства (смотрите Дипломатия), получал значительный доход от прогона на пастбища скота по подвластной ему территории, а также натуральный оброк с населения. Совещательным органом при хане был казикумухский кват (сход). Своеобразие политическое положения Казикумухского ханства заключалось в том, что из его 104 населённых пунктов в 88 джамаатах сохранились порядки, обусловившие их независимое отношение к хану (они не платили ему податей), а 16 джамаатов находились в зависимости от него. Наиболее крупными населёнными пунктами являлись сёла Кумух, Кули и Кусерех (ныне Хосрех). Число жителей Казикумухского ханства в начале XIX века колебалось, по данным источников и различным оценкам исследователей, от 47-50 тыс. до 108 тыс. человек. В Кумухе по четвергам действовал базар, на который съезжались торговцы со всего горного Дагестана.
В начале XIX века Сурхай-хан II искал пути сохранения независимости от Российской империи, в ходе русско-персидской (1804-1813 годы) и русско-турецкой (1806-1812 годы) войн обращался за помощью к Персии и Османской империи. После взятия города Дербент российскими войсками под командованием генерал-лейтенанта Г. И. Глазенапа и города Куба силами генерал-лейтенанта С. А. Булгакова Сурхай-хан II устно присягнул императору Александру I. В 1812 году российскими властями на части Казикумухского ханства для контроля над крепостью Курах и окрестными территориями было восстановлено Кюринское ханство, главой которого назначен издавна враждовавший с Сурхай-ханом II его племянник Аслан-хан (правил до 1835 года).
Сурхай-хан II пытался противодействовать Аслан-хану, в помощь которому в 1820 году направлены российские войска под командованием генерал-лейтенанта князя В. Г. Мадатова, разбившие отряды Сурхай-хана II при Чирахе и Кусерехе и занявшие всю территорию Казикумухского ханства. Население ханства принесло присягу на верность Александру I, хан бежал в село Согратль (ныне Гунибский район Дагестана), где умер в 1827 году. Ханом Казикумухского ханства стал правитель Кюринского ханства Аслан-хан. Аслан-хану наследовали его сыновья Нуцал-ага (умер 1835 год) и Магомед-Мирза (умер 1838 год). После смерти последнего в Казикумухском ханстве правили вдова Аслан-хана Умму-Кусум-бике (1838-1847 годы) и Агалар-хан (1847-1858 годы). Казикумухское ханство ликвидировано в 1859 году, его территория вошла в качестве Казикумухского округа в состав Дагестанской области.