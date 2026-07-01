КАЗЁННЫЕ ЗАВОДЫ

Казённые заводы — в дореволюционной России форма объединения механического производства в промышленности, призванная обслуживать запросы государства по обеспечению военного могущества и политической стабильности страны, исполнять заказы государственных ведомств (военного, морского, финансового).

Прообразом К. з. были крупные ремесленные производства, начавшие складываться при великом князе Московском Иване III (1462—1505). При Петре I (1682—1725) К. з. получили широкое распространение в обрабатывающей промышленности и горном деле, металлургии и химии, легкой промышленности, кораблестроении и вооружении. В XVIII в. практиковалась раздача К. з. частным лицам нередко с последующим принудительным выкупом пришедших в упадок производств, не обеспечивших возраставших потребностей государства. На К. з. использовался труд государственных крестьян , оброчных, горнозаводских крестьян , рекрутов и свободных наемных мастеров. Была распространена практика привлечения на К. з. иностранных специалистов, которые оказали большую помощь в освоении Урала и Сибири. После Крымской войны 1853—1856 К. з. занимались перевооружением армии и флота, являлись основой боевого снабжения русской армии. С 1861 К. з. перешли на вольнонаемный труд. В период Первой мировой войны К. з. с большим трудом наращивали производительность, но так и не смогли обеспечить фронт всем необходимым, вынуждая правительство размещать заказы на частных предприятиях и за границей.

Лит.: Бурнашев В. П. Очерк истории мануфактур в России. СПб., 1833; Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. М., 1937.