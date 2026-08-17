КАЗЕМ-БЕК МИРЗА

КАЗЕМ-БЕК МИРЗА МУХАММЕД АЛИ - российский востоковед, один из основателей отечественного академического исламоведения.

Про­вёл дет­ст­во в Дер­бен­те, где по­лу­чил до­маш­нее му­сульманское об­ра­зо­ва­ние, вы­учил араб­ский, пер­сид­ский и ста­ро­ос­ман­ский язы­ки. Про­жи­вая с 1820 года в Ас­т­ра­ха­ни, сбли­зил­ся с шотландскими мис­сио­не­ра­ми и в 1821 году (или 1823 году) при­нял хри­сти­ан­ство по пре­сви­те­ри­ан­ско­му уче­нию, по­лу­чив по­сле кре­ще­ния имя Алек­сандр. Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние при мис­сии, по­зна­ко­мив­шись с дос­ти­же­ния­ми ев­ропейского вос­то­ко­ве­де­ния XIX века.

По­сту­пив на служ­бу в МИД Рос­сии, в 1825-1826 годах от­ко­ман­ди­ро­ван учи­телем ста­ро­ос­ман­ско­го языка в Ази­атскую шко­лу в Ом­ске, от­ку­да пе­ре­ехал в Ка­зань. В 1826-1849 годах вёл курс персидской и турецкой сло­вес­но­сти в Ка­зан­ском университете (с 1836 года профессор). В 1849 году был при­гла­шён в Санкт-Пе­тер­бург, где воз­гла­вил ка­фед­ру персидской сло­вес­но­сти, в 1855 году - факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (пер­вый де­кан). Как ве­ду­щий экс­перт по ис­ла­му, Казем-Бек был при­чис­лен к Де­пар­та­мен­ту ду­хов­ных дел ино­стран­ных ис­по­ве­да­ний МВД, 2-му (ко­ди­фи­ка­ци­он­но­му) от­де­ле­нию Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии и Свя­тей­ше­му Си­но­ду.

Кро­ме пре­по­да­ва­ния, Казем-Бек от­да­вал мно­го сил пуб­ли­ка­ции письменных па­мят­ни­ков по ис­то­рии, пра­ву и современному по­ло­же­нию ис­ла­ма в Рос­сии и за ру­бе­жом. Им из­да­ны тюркская хро­ни­ка крым­ских ха­нов Се­ид-Ри­зы «Семь пла­нет» («ас-Саб ас-се­яр», 1832 год), крат­кое ру­ко­во­дство по му­сульманскому пра­ву ха­на­фит­ско­го тол­ка Убайд Ал­ла­ха ибн Ма­су­да аль-Мах­бу­би (умер 1346 год) «Мух­та­сар аль-Ви­ка­ят» (арабский - «Из­бран­ные мес­та из [кни­ги] "За­щи­та"», 1845 год), пе­ре­во­ды ши­ит­ских пра­вил на­сле­до­ва­ния (1867 год) и др.

Казем-Бек ввёл в на­учный обо­рот ряд восточных ис­точ­ни­ков (тюркская хро­ни­ка «Дер­бент-на­ме», 1851 год). Казем-Бек - ав­тор мно­го­численных ра­бот по ис­ла­му и му­сульманскому пра­ву, ис­то­рии Кав­ка­за, Ира­на, Средней Азии и Кры­ма, восточному язы­ко­зна­нию. Сре­ди ис­то­рических тру­дов учё­но­го вы­де­ляют­ся очерк «Мю­ри­дизм и Ша­миль» (1859 год) и пер­вое в российской нау­ке опи­са­ние дви­же­ния ба­би­дов в Ира­не (1865 год). Многие ра­бо­ты Казим-Бека, в т. ч. ру­ко­пись грам­ма­ти­ки турецко-татарского языка (1846 год), не опуб­ли­ко­ва­ны.

Сочинения:

Ис­сле­до­ва­ние об уй­гу­рах // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1841. Ч. 31. № 8. Отд. 2;

Observations sur un cha­pitre inconnu du Co­ran, publié par M. Garcin du Tassy // Journal asiatique. 1843. Sér. 4. Vol. 2;

Der­bend-na­meh or The history of Der­bent. Saint Petersburg, 1851;

Ис­то­рия ис­ла­ма // Рус­ское сло­во. 1860. № 2, 5, 8, 10;

Баб и ба­би­ды. Ре­ли­ги­оз­но-по­ли­ти­че­ские сму­ты в Пер­сии в 1844–1852. СПб., 1865;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. Ба­ку, 1985; Мю­ри­дизм и Ша­миль. Ма­хач­ка­ла, 1990.

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