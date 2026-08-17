КАЗЕМ-БЕК МИРЗА
КАЗЕМ-БЕК МИРЗА МУХАММЕД АЛИ - российский востоковед, один из основателей отечественного академического исламоведения.
Провёл детство в Дербенте, где получил домашнее мусульманское образование, выучил арабский, персидский и староосманский языки. Проживая с 1820 года в Астрахани, сблизился с шотландскими миссионерами и в 1821 году (или 1823 году) принял христианство по пресвитерианскому учению, получив после крещения имя Александр. Продолжил образование при миссии, познакомившись с достижениями европейского востоковедения XIX века.
Поступив на службу в МИД России, в 1825-1826 годах откомандирован учителем староосманского языка в Азиатскую школу в Омске, откуда переехал в Казань. В 1826-1849 годах вёл курс персидской и турецкой словесности в Казанском университете (с 1836 года профессор). В 1849 году был приглашён в Санкт-Петербург, где возглавил кафедру персидской словесности, в 1855 году - факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (первый декан). Как ведущий эксперт по исламу, Казем-Бек был причислен к Департаменту духовных дел иностранных исповеданий МВД, 2-му (кодификационному) отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии и Святейшему Синоду.
Кроме преподавания, Казем-Бек отдавал много сил публикации письменных памятников по истории, праву и современному положению ислама в России и за рубежом. Им изданы тюркская хроника крымских ханов Сеид-Ризы «Семь планет» («ас-Саб ас-сеяр», 1832 год), краткое руководство по мусульманскому праву ханафитского толка Убайд Аллаха ибн Масуда аль-Махбуби (умер 1346 год) «Мухтасар аль-Викаят» (арабский - «Избранные места из [книги] "Защита"», 1845 год), переводы шиитских правил наследования (1867 год) и др.
Казем-Бек ввёл в научный оборот ряд восточных источников (тюркская хроника «Дербент-наме», 1851 год). Казем-Бек - автор многочисленных работ по исламу и мусульманскому праву, истории Кавказа, Ирана, Средней Азии и Крыма, восточному языкознанию. Среди исторических трудов учёного выделяются очерк «Мюридизм и Шамиль» (1859 год) и первое в российской науке описание движения бабидов в Иране (1865 год). Многие работы Казим-Бека, в т. ч. рукопись грамматики турецко-татарского языка (1846 год), не опубликованы.
Сочинения:
Исследование об уйгурах // Журнал Министерства народного просвещения. 1841. Ч. 31. № 8. Отд. 2;
Observations sur un chapitre inconnu du Coran, publié par M. Garcin du Tassy // Journal asiatique. 1843. Sér. 4. Vol. 2;
Derbend-nameh or The history of Derbent. Saint Petersburg, 1851;
История ислама // Русское слово. 1860. № 2, 5, 8, 10;
Баб и бабиды. Религиозно-политические смуты в Персии в 1844–1852. СПб., 1865;
Избранные произведения. Баку, 1985; Мюридизм и Шамиль. Махачкала, 1990.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.