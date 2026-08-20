КАЗЕМ-БЕК АЛЕКСАНДР КАСИМОВИЧ

Казем-Бек, Александр Касимович (наст. имя — Мирза Мухаммад Али) (22.07.1802, Решт — 27.11[09.12].1870, Санкт-Петербург) — русский востоковед.

Родился в смешанной тюркско-персидской семье, детство провел в Дербенте , где получил основательное домашнее образование в исламском духе, освоив, помимо азербайджанского тюрки и персидского, арабский и османский языки. Проживая с 1820 в Астрахани, сблизился с миссионерами из Шотландии и в 1821 (или 1823) обратился в пресвитерианство. Продолжил образование при миссии, познакомившись с достижениями западного востоковедения XIX в.

Поступив на службу в Министерство иностранных дел России, в 1825—1826 откомандирован учителем османского языка в Азиатскую школу в Омске, откуда переехал в Казань, где с 1827 вел в университете курс персидской и турецко-татарской словесности, по которой ему в 1836 было присвоено звание профессора. В 1835 избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. В 1849 приглашен в Санкт-Петербургский университет на заведование кафедрой персидской словесности, с 1855 — 1-й декан факультета восточных языков. С 1869 — доктор восточной словесности. Положил начало научному изучению тюркских языков в России («Общая грамматика турецко-татарского языка», 1846) и внес весомый вклад в арабистику и иранистику («Мифология персов, по Фердоуси», 1848). Издал ряд письменных памятников, связанных с Крымским ханством («Ас-Себе-ус-Сейяре, или Семь планет» Сейида Мухаммеда Ризы, 1832), Дагестаном («Дербенд-наме», 1851), шариатом («Мюхтесеруль-вигкает» — перевод трактата по праву ханафитского мазхаба законоведа начала XIV в. Убайдаллаха ибн Махмуда аль-Махбуби, 1845, переводы правил наследования в шиизме, 1867).

Автор работ по истории и языкам Кавказа, Ирана, Центральной Азии и Крыма, а также по истории ислама, который рассматривал как «преграду цивилизации», подчеркивая насильственные и разрушительные аспекты его распространения. Взгляды К. отразились на его деятельности в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, 2-м (кодификационном) отделении Собственной его императорского величества канцелярии и Святейшем Синоде. В серии статей «Муридизм и Шамиль» (1859) и «История ислама» (1860) для газеты «Русское слово» К., консерватор-монархист и русофил, высоко оценил организаторские способности и политический дар Шамиля , рассматривая мюридизм как освободительное движение горцев.

Соч.: Баб и бабиды. Религиозно-политические смуты в Персии в 1844—1852. СПб., 1865; Избранные произведения. Баку, 1985; Исследование об уйгурах // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 31. 1841. № 8 (авг.). Отд. 2. МуридизмиШамиль. Махачкала, 1990; Observations sur un chapitre inconnu du Coran, publié par M. Garcin de Tassy // Journal asiatique. Ser. IV. 1843. Vol. 2.

Лит.: Кузнецова Н. А. К истории изучения бабизма и бехаизма в России // Очерки по истории русского востоковедения. Сб. VI. М., 1963; Рзаев А. К. М. А. М. Казем-Бек. М., 1989; Схиммельпеннинк ван де. Ойе Д. М. Казем-Бек и казанская школа востоковедения // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004.