КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО
КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО - татарское государство в Среднем Поволжье в середине XV - середине XVI веков.
Столица - город Казань. Официально именовалось в татарских источниках также Булгарским вилаятом, а в русских - Казанским царством. Сформировалось из эмиратов Приказанья (по реке Казанка) и Предкамья Булгарского улуса Золотой Орды (смотрите Ордынские набеги). Являясь крупным и экономически развитым государством, играло важную роль в политико-экономической истории Восточной Европы и этносоциальной истории Волго-Уральского региона. Источники дают возможность лишь приблизительно очертить границы Казанского ханства. Его территория включала земли «Камскою и Сыплинскою и Костятцскою и Беловолжскою и Вотяцкою и Башкырскою». Площадь около 250 тыс. км2 (1-я половина XVI века).
Казанское ханство делилось на даруги: Алатскую, Арскую, Галицкую, Зюрейскую, а также Ногайскую (в 1540-1550-е годы), которые в свою очередь делились на «сотни» и т. д. Города Казань, Алабуга, Арча, Болгар, Жори, Иске-Казан, Кашан, Тятеш, Чаллы представляли собой военно-политические и культурно-экономические центры ханства. Население ханства составляли добровольно подчинившиеся ханской власти предки казанских татар («казанлылар», «казанстии татары»), марийцев (черемисы), мордвы, чувашей и удмуртов (вотяки, ары), а также башкиры (общая численность около 400 тыс. человек).
Государственное устройство Казанского ханства основывалось на восточных традициях. Верховная власть принадлежала хану - потомку Чингисхана. Однако хан лишь формально являлся единовластным правителем, реальная власть принадлежала дивану - собранию представителей высшей духовной и светской аристократии, которую составляли потомки пророка Мухаммеда - сейиды, а также карачи-беки, огланы и др. Знать Казанского ханства в совокупности именовалась «ак сояклэр» либо «зур кешелэр» (белая кость или большие люди). Военно-служилая знать Казанского ханства включала огланов, беков, эмиров, мурз и казаков, при этом держатель земельного наследственного владения, нёсший службу у своего сюзерена за налоговые льготы и судебный иммунитет, имел титул «сойургал» или «тархан». Эта знать, постоянно пополнявшаяся выходцами из др. татарских государств, состояла только из представителей татарских кланов, среди которых выделялись 4 правящих рода - Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак (традиция их существования восходит ещё ко временам хунну), а в 1540-1550-е годы также род Мангыт. Для решения наиважнейших вопросов собиралась вся знать - курултай («вся земля Казанская»). В Казанском ханстве существовали должности аталыка - воспитателя ханских детей, дворецкого, административные и государственные функции выполняли эмиры, хакимы, бахши и т. д., судебные - казии. На периферийных территориях в управлении участвовала местная аристократия (например, сотники у черемисов или тюро у вотяков).
Податное сословие Казанского ханства составляли государственные крестьяне (кешелэр) и зависимые от конкретного феодала люди и военнопленные (коллар) - «кара халык» (чёрные люди). Основными занятиями татарского сельского населения, объединённого в общинно-родственные джиены (несколько аулов), были пашенное земледелие, стойловое скотоводство, птицеводство и садоводство; городского населения - ремесло (гончарное, деревообрабатывающее, кожевенное, кузнечное, ткацкое, ювелирное) и торговля, в т. ч. международная (экспорт: ремесленные изделия, меха, мёд, скот, хлеб, рабы; импорт: соль, благовония, шёлковые и хлопчатобумажные ткани, ювелирные изделия, бумага, книги). Среди населения периферии Казанского ханства развивались земледелие (горные черемисы, мордва, чуваши), табунное или домашнее скотоводство (башкиры, черемисы, мордва, чуваши), птицеводство, огородничество, пчеловодство, охота, рыболовство и собирательство.
Войско Казанского ханства состояло из 5-тысячной татарской конницы и 25-40-тысячной пехоты черемисов.
Основными налогами и повинностями были ясак, амбар-малы, илчи-кунак, харадж и др. Мусульмане платили также гошур и закят, а немусульмане - джизию. В Казанском ханстве преобладал ислам (около половины населения - сунниты, последователи учения Абу Ханифы), соблюдалась полная веротерпимость, что было связано с традициями Булгарии Волжско-Камской, Монгольской империи и Золотой Орды. В Казани находилась Армянская церковь, а б. ч. финно-угорского и часть тюркского населения исповедовали язычество. Ислам распространялся ненасильственно - в результате усиления этнокультурных контактов. Мусульманское духовенство (шейхи, муллы, имамы и др.) занимало почётное место в Казанском ханстве, а сейид считался вторым после хана лицом в стране, нередко возглавлял правительство в периоды междуцарствия и выполнял серьёзные дипломатические поручения. Духовенство играло важную роль в просвещении населения, чему способствовало наличие медресе при Соборной мечети в Казани, а также множества др. медресе и мектебов. В Казанском ханстве активно развивались традиция историописания, юриспруденция (на основе шариата), литература, музыкальное творчество, декоративно-прикладное искусство и т. д.
Политическая история
В историографии существуют две основные точки зрения относительно времени образования Казанского ханства. Согласно первой из них, его основателем являлся бывший золотоордынский хан Улуг-Мухаммед и историю ханства следует вести с 1437 или 1438 года (Г. И. Перетяткович, Ш. Марджани, Н. П. Загоскин, Х. Атласи, М. Г. Худяков, А. Н. Курат, М. А. Усманов, Д. М. Исхаков и др.). Согласно второй (подтверждается большинством источников) - историю ханства следует вести с осени 1445 года, с начала правления в Казани Махмуда, сына Улуг-Мухаммеда (В. В. Вельяминов-Зернов, Н. Ф. Калинин, С. Х. Алишев, Р. Г. Фахрутдинов и др.).
Нахождение самого Улуг-Мухаммеда в Казани не подтверждается, в большинстве источников он именуется не казанским ханом, а родоначальником первой династии казанских ханов. Ещё до окончательного оформления ханства, в конце 1444 года - начале 1445 года, начались казанских ханов набеги на земли Московского великого княжества. После 1448 года и до конца правления Махмуда и его сына Халила (1467 год) между казанским ханством и русскими княжествами фактически существовали мирные отношения. В это время внутри казанской знати начала формироваться группа, ориентировавшаяся на союз с Москвой.
После смерти Халила ханом стал его брат Ибрагим (1467-1479 годы), а промосковская знать пригласила на престол Касима, сына Улуг-Мухаммеда и правителя Касимовского царства. Касим обратился за помощью и разрешением к великому князю московскому Ивану III Васильевичу, который поддержал его, что стало поводом к началу 1-й казанско-русской войны (1467-1469 годы). Однако военная кампания 1467 года успеха Касиму не принесла, и русское правительство не пыталось в дальнейшем возвести его на казанский престол. При Ибрагиме ханство расширило владения в Верхнем Прикамье и Вятской земле. По результатам 2-й казанско-русской войны (1478 год) хан был вынужден заключить мир на русских условиях.
В начале правления сына Ибрагима - Али (Ильгама) (1479-1487 годы, с перерывами) ханство поддерживало мирные отношения с Московским великим княжеством. Однако летом 1482 года они оказались на грани войны, т. к. Московское великое княжество активно вмешивалось во внутренние дела Казанского ханства (в распрю между сторонниками Али и его брата Мухаммед-Эмина). В результате военного давления (Иван III с удельными князьями расположился во Владимире - пункте сбора всей русской армии; крупные силы были сконцентрированы в Нижнем Новгороде, началось плавание русской рати на судах к Казани) был заключён мир на русских условиях (конкретные статьи договора в источниках не сохранились). В середине 1480-х годов московским кандидатом на казанский трон стал сын Ибрагима Мухаммед-Эмин, которому при поддержке русского войск удавалось однажды (или дважды) на время занять трон в Казани в 1485-1487 годах.
В результате 3-й казанско-русской войны 1487 года Иван III Васильевич принял титул «князя Болгарского» и вновь посадил на трон Казанского ханства Мухаммед-Эмина (1487-1495 годы). Условия воцарения определили вассальный статус Мухаммед-Эмина в его отношениях с Иваном III, союзно-вассальное положение ханства под патронатом Русского государства. Хан Али с семьёй и все его родственники были выданы русской стороне (их отправили в ссылку в Вологду и на Белоозеро), «коромольные казанские князья» были казнены в Москве по приказу великого князя. При этом русские власти не претендовали на земли ханства и не вмешивались в его внутреннее устройство.
Политика Мухаммед-Эмина спровоцировала в 1495 году заговор местных беков, в результате которого в 1496 году на казанский престол при поддержке главным образом ногайских, а также сибирских татар был возведён сибирский Чингисид - Мамук, который не сумел удержаться в Казани. Новым ханом стал брат Мухаммед-Эмина - Абд аль-Латиф (1496-1502 годы), активно проводивший промосковскую политику и стремившийся ограничить влияние знати в Казанском ханстве. В 1500 году ногайские мурзы Муса и Ямгурчи организовали поход на Казанское ханство.
Разорение территории ханства ногаями привело к усилению антирусских настроений. Абд аль-Латиф не сумел противодействовать им, вследствие чего был арестован по приказу Ивана III Васильевича и сослан на Белоозеро. Казанский трон вновь занял Мухаммед-Эмин (1502-1518 годы). Весной - летом 1505 года в ходе переговоров в Москве, а затем и в Казани вспыхнул острый конфликт. В итоге Мухаммед-Эмин арестовал русского посла М. С. Кляпика Еропкина, кроме того, ограбив, заточил в тюрьму, продал в рабство в Ногайскую Орду или казнил русских торговых людей. В том же году на этот раз казанский хан начал 4-ю казанско-русскую войну. После поражения русских войск, длительных переговоров весной - летом 1507 года, освобождения арестованных русских послов, некоторых купцов, а также попавших в плен в 1506 году русских воинов был заключён мир, отменивший сюзеренитет Русского государства над Казанским ханством.
В 1512 году между Казанским ханством и Русским государством был заключён «вечный мир», одним из условий которого было не избирать на престол ханства никого «без ведома» великого князя московского. Мухаммед-Эмин существенно подорвал политико-экономическое влияние знати в ханстве и этим усилил свою власть. После его смерти казанская знать во главе с улуг-карачи-беком Булатом Ширином, по предварительному согласованию с великим князем московским Василием III Ивановичем, пригласила на трон касимовского хана Шах-Али (1519-1521 годы), потомка ханов Большой Орды - противников крымской династии Гиреев и пресекшейся династии Улуг-Мухаммеда. В Казани появился русский гарнизон. Подобная ситуация привела к недовольству знати ханства, которая изгнала Шах-Али, призвав на престол крымского царевича Сагиб-Гирея (впоследствии крымский хан Сагиб-Гирей I), который начал активную антирусскую политику.
В 1521 году активизировались набеги казанских ханов на земли Русского государства, ряд из которых был совершён одновременно с походом брата Сагиб-Гирея - крымского хана Мухаммед-Гирея I - на Москву. В 1523 году в результате похода на земли черемисов великий князь московский Василий III построил на территории Казанского ханства (на правом берегу, в устье реки Сура) Васильгород (ныне Васильсурск), что стало первым шагом на пути покорения ханства. В 1523 году Сагиб-Гирей начал 5-ю казанско-русскую войну, однако после того, как до него дошла информация об убийстве ногаями Мухаммед-Гирея I и вспыхнувшей в Крымском ханстве междоусобице, он был вынужден уехать туда.
Казанский престол занял его племянник - Сафа-Гирей (1524-1531 годы). Подписанное в середине августа 1524 года перемирие между Казанским ханством и Русским государством прекращало военные действия и обязывало Сафа-Гирея (чьё избрание формально было представлено как акт пожалования Василием III в ответ на «челобитье всей земли Казанской») срочно прислать представительное посольство в Москву. К началу переговоров (ноябрь 1524 года) Казанское ханство подверглось опустошительному набегу ногайских войск, в Крыму шла вооруженная борьба за трон, так что русской стороне удалось добиться значительных уступок. Весной 1525 года по настоянию русской стороны хан Сафа-Гирей согласился на перевод торга из Казани в Нижний Новгород. Однако в 1530 году Сафа-Гирей, опираясь на «проногайскую партию» казанской знати, спровоцировал начало 6-й казанско-русской войны, учинив в Казани «срамоту велику» русскому послу А. Ф. Пильемову Сабурову (вероятно, был посажен под арест и ограблен).
Длительные переговоры в Москве и Казани (ноябрь 1530 года - май 1531 года), засилье крымцев и ногаев привели к усобице в Казанском ханстве с участием податного населения. В 1531 году Сафа-Гирей бежал в Ногайскую Орду, а его сторонники были казнены. Усиление русского влияния в ханстве привело к тому, что по согласованию с Василием III новым ханом летом 1531 год (по др. данным, 1532 год) стал брат Шах-Али - Джан-Али. Он активно проводил прорусскую политику, в ряде случаев признавая и ограничение суверенитета Казанского ханства (например, в 1534 году казанские войска направлены в составе русской армии на войну с Великим княжеством Литовским). Воцарение в Крыму Сагиб-Гирея I (1532 год) и смерть Василия III Ивановича (1533 год) привели к резкому ослаблению влияния Русского государства на Казанское ханство, усилению там антирусских настроений, которые были поддержаны Крымским ханством. Заговор 1535 года, организованный Булатом Ширином и хан-бике Гаухаршад (Ковгоршат), привёл к убийству Джан-Али и новому восшествию на престол Сафа-Гирея (1535-1546 годы).
В январе 1536 года русское правительство освободило ссыльного Шах-Али, а в конце того же года направило войска на земли Казанского ханства. Ответом Сафа-Гирея стали новые набеги на русские земли. Под нажимом Сагиб-Гирея I в 1538-1541 годах велись переговоры между Казанским ханством и Русским государством. В 1541 году Булат Ширин сообщил в Москву о желании знати низвергнуть Сафа-Гирея, т. к. его власть чрезмерно усилилась. С 1545 года правительство великого князя московского (с 1547 года - царя) Ивана IV Васильевича Грозного начало организовывать регулярные казанские походы. Результаты 1-го казанского похода (1545 год) привели к внутренним смутам в Казанском ханстве, а также выезду многих представителей казанской знати в Москву.
В 1545 году Сафа-Гирей обвинил казанскую знать в измене и казнил Булата Ширина, хан-бике Гаухаршада и др., после чего в 1546 году был изгнан из Казани, а отряды крымцев, бежавших из Казани, были разбиты русскими сторожами на Каме при попытке прорваться в Крымское ханство. Казанским ханом вновь стал Шах-Али (июнь - июль 1546 года), которому казанцы принесли присягу, одновременно присягнув и великому князю московскому Ивану IV Васильевичу. Сафа-Гирей при поддержке крымских, ногайских и астраханских татар пытался вернуть себе казанский трон, но неудачно. Однако очередная усобица в Казани привела к бегству Шах-Али и новому воцарению Сафа-Гирея (1546-1549 годы). Сторонники прорусской ориентации были казнены, диван сформирован только из крымских и прокрымски настроенных татар, а также, видимо, и ногайцев.
В конце 1546 года в Москву направились посланцы от местной знати Горной стороны Казанского ханства (черемисов и чувашей) с просьбой «послать рать на Казань» и с обещанием, что «они с воеводами государю служити хотят». С намерением восстановить Шах-Али на престоле Казанского ханства русское правительство организовало новые казанские походы (февраль - март 1547 года; январь - февраль 1548 года), однако Сафа-Гирей смог сохранить власть. После смерти Сафа-Гирея власть в Казанском ханстве перешла к его малолетнему сыну Утемыш-Гирею и ханше Сююмбике (1549-1551 годы), вокруг которых временно объединились различные группировки казанской знати. Не оставляя попыток восстановить власть Шах-Али в Казанском ханстве, русское правительство предприняло походы 1550 и 1551 года. В 1551 году на территории ханства, в устье реки Свияга, возведена русская крепость Свияжск.
Расширялось идеологическое обоснование русского наступления на Казань: юридические аргументы (казанцы нарушили присягу, данную в 1546 году Шах-Али и Ивану IV) дополнились конфессиональными (во время набегов казанцы разрушали храмы и держали в рабстве множество православных христиан). Эти походы русских войск вызвали новый всплеск внутриполитической борьбы в Казани, чему способствовали интриги казанских князей-эмигрантов и дипломатическая изоляция Казанского ханства: предложения нового крымского хана Девлет-Гирея I, сделанные с санкции турецкого султана, об антирусском союзе двух ханств и Ногайской Орды в 1549 и 1551 годах имели предварительный характер; ногайские мурзы в целом признавали приоритетные права на Казань московского кандидата при условии платежей с ханства в их пользу.
Казанская знать вступила в переговоры с представителями Ивана IV и под давлением обстоятельств приняла все русские условия, которые включали переход Горной стороны в состав Русского государства, принятие на трон в Казани Шах-Али, союзно-вассальный статус Казанского ханства, выдачу Утемыш-Гирея, Сююмбике, оставшихся лиц их «крымской партии» и их семей в Русское государство, освобождение всех русских пленных и передачу их властям в Свияжске (по русским данным, за летне-осенние месяцы вышли 60 тыс. человек, не считая отправившихся прямо в северные и северо-восточные регионы Русского государства, а также ближние поволжские уезды).
Казанский престол вновь занял Шах-Али (1551-1552 годы). В ноябре 1551 года в ханстве опять обострилась внутриполитическая ситуация. Русское правительство, стремясь к мирному присоединению всего ханства, действовало сразу в двух направлениях. Оно предлагало Шах-Али «укрепить» Казань вводом русских войск, но хан (при условии новых пожалований в Касимове) соглашался лишь на порчу артиллерии и боеприпасов в Казани, устранение наиболее враждебно настроенных лиц при своём «добровольном» уходе в Свияжск.
Одновременно русское правительство вело переговоры с противниками Шах-Али из казанской знати, находившимися в Москве в качестве послов или эмигрантов. Они предлагали, чтобы Шах-Али был сведён с трона, а Казанское ханство управлялось бы от имени царя его наместниками, и гарантировали согласие казанцев на это при условии сохранения социального статуса и владений знати, а также традиционных порядков. Идея ввести в Казанском ханстве прямое правление Ивана IV привела к антимосковскому восстанию во главе с эмирами и сейидом Кул-Шарифом, изгнанию Шах-Али и русского гарнизона из Казани. Ханом Казанского ханства стал астраханский Чингисид Ядгар-Мухаммед.
Переворот в Казани вызвал ответные меры русского правительства. На заседании Боярской думы в апреле 1552 года было принято решение о подготовке очередного казанского похода с целью завоевания Казанского ханства. В результате похода 1552 года и более чем 40-дневной осады 02.10.1552 года Казань была взята, а Казанское ханство перестало существовать как самостоятельное государство.