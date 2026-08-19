КАЗАНСКО-РУССКИЕ ВОЙНЫ

КАЗАНСКО-РУССКИЕ ВОЙНЫ - военные действия между Казанским ханством и Московским великим княжеством в 1467-1530 годах.

Пер­вая Казанско-русская война на­ча­лась в се­ре­ди­не сентября 1467 года, ко­гда ка­си­мов­ский хан Ка­сим при под­держ­ке московских вое­вод с вой­ска­ми от­пра­вил­ся в по­ход на Ка­зань. Кам­па­ния ока­за­лась не­удач­ной: ка­зан­ский хан Иб­ра­гим со­брал си­лы не­по­да­лё­ку от устья реки Свия­га и не до­пус­тил про­тив­ни­ка на ле­вый бе­рег Вол­ги, а воз­вра­ще­ние войск в дожд­ли­вую и хо­лод­ную по­го­ду ока­за­лось для них тя­жёлым. По­ход вы­звал мно­же­ст­во ча­ст­ных опе­ра­ций в конце 1467 года - 1-й половине 1468 года. Во­енные дей­ст­вия ле­том 1468 года не при­нес­ли ре­шаю­ще­го пре­иму­ще­ст­ва ни од­ной из вое­вав­ших сто­рон, но ус­пе­ха в кон­крет­ных бо­ях ча­ще до­би­ва­лись московские си­лы.

По­ход московских от­ря­дов на су­дах по ре­кам Вят­ка и Ка­ма со­про­во­ж­дал­ся ра­зо­ре­ни­ем при­бреж­ных тер­ри­то­рий в гра­ни­цах хан­ст­ва, гра­бе­жом ку­пе­че­ских ка­ра­ва­нов, по­бе­да­ми над отдельными от­ря­да­ми ка­зан­цев, за­хва­том плен­ных и до­бы­чи. Поч­ти то­гда же главные си­лы хан­ст­ва пред­при­ня­ли по­ход на Вят­скую зем­лю, под­чи­нив её (хо­тя и вре­мен­но) и вы­ве­дя тем са­мым из-под по­ли­тического кон­тро­ля Московского великого княжества. По­бе­да московской ра­ти в на­ча­ле ию­ня 1468 года над ка­зан­ской за­ста­вой на Вол­ге не име­ла зна­чительного эф­фек­та. Рать во гла­ве с И. Д. Ру­но, от­плыв­шая на су­дах из Ниж­не­го Нов­го­ро­да, на­па­ла на Ка­зань 21.05.1469 года: бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны русские плен­ни­ки, по­до­жже­ны и ра­зо­ре­ны городские по­са­ды, за­хва­че­на бо­га­тая до­бы­ча. За­тем московские вой­ска с тя­жё­лы­ми боя­ми и по­те­ря­ми про­би­лись сквозь спеш­но со­б­ран­ные главные си­лы хан­ст­ва на Ири­хов остров на Вол­ге, где око­ло ме­ся­ца без­ре­зуль­тат­но жда­ли под­хо­да под­креп­ле­ний из Вят­ской зем­ли.

При воз­вра­ще­нии в Ниж­ний Нов­го­род им два­ж­ды при­шлось от­ра­жать на­па­де­ния ка­зан­ских от­ря­дов - кон­ных и пе­ре­дви­гав­ших­ся на су­дах. Не­мно­го позд­нее по­тер­пе­ло тя­жё­лое по­ра­же­ние ус­тюж­ское опол­че­ние с ве­ли­ко­кня­же­ским от­ря­дом, спус­тив­шее­ся на су­дах по Вят­ке и Ка­ме: в устье Ка­мы они бы­ли раз­би­ты ка­зан­ской ра­тью, и лишь не­мно­гим русским су­дам уда­лось про­рвать­ся к Ниж­не­му Нов­го­ро­ду. Ре­шаю­щим стал по­ход вой­ска во гла­ве с дмит­ров­ским князем Юри­ем Ва­силь­е­ви­чем, ока­зав­ший­ся не­ожи­дан­ным для ха­на. Московские вой­ска ок­ру­жи­ли Ка­зан­ский кремль и одер­жа­ли по­бе­ду во встреч­ном бою. По­сле не­дол­гой оса­ды, ко­гда ка­зан­цев ли­ши­ли дос­ту­па к во­де, Иб­ра­гим за­про­сил ми­ра на ус­ло­ви­ях великого князя мо­с­ков­ско­го.

В конце 1477 года - начале 1478 года, во вре­мя по­хо­да Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча на Нов­го­род, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли поч­ти все си­лы Северо-Восточной Ру­си, хан Иб­ра­гим на­пал на Вят­скую зем­лю, за­хва­тив мно­го плен­ных и до­бы­чи, вновь не­на­дол­го под­чи­нив «вят­ские гра­ды» сво­ей вла­сти. От­вет был не­за­мед­ли­тель­ным, на­ча­лась вто­рая Казанско-русская война. В кон­це мая 1478 года боль­шая рать на су­дах во гла­ве с князем С. И. Ря­по­лов­ским и В. Ф. Об­раз­цом при­бы­ла под Ка­зань. Од­но­вре­мен­но опол­че­ния ус­тю­жан и вят­чан ра­зо­ря­ли ка­зан­ские вла­де­ния по Ка­ме. Под уг­ро­зой оса­ды сто­ли­цы и рас­ши­ре­ния во­енных дей­ст­вий хан Иб­ра­гим за­клю­чил мир, ве­ро­ят­но, на ус­ло­ви­ях 1469 года.

Вес­ной 1487 года на­ча­лась тре­тья Казанско-русская война, пред­при­ня­тая русской сто­ро­ной для ут­верж­де­ния на ка­зан­ском пре­сто­ле Му­хам­мед-Эми­на. 11 апреля под Ка­зань от­пра­ви­лась на су­дах 5-пол­ко­вая ар­мия, вклю­чав­шая от­ря­ды удель­ных кня­зей во гла­ве с наи­бо­лее вы­даю­щи­ми­ся вое­во­да­ми (князь­я­ми Д. Д. Холм­ским, И. А. До­ро­го­буж­ским, С. И. Ря­по­лов­ским и др.), не­мно­гим позд­нее дви­ну­лись кон­ные от­ря­ды. 18 мая на­ча­лась длительная оса­да сто­ли­цы хан­ст­ва, по­тре­бо­вав­шая под­кре­п­ле­ний и по­пол­не­ния про­до­воль­ст­ви­ем и ору­жи­ем. Ка­зань па­ла 9 ию­ля. На ка­зан­ский пре­стол вер­нул­ся Му­хам­мед-Эмин.

Чет­вёр­тая Казанско-русская война на­ча­лась по ини­циа­ти­ве ка­зан­ской сто­ро­ны. В сентябре 1505 года вой­ска Му­хам­мед-Эми­на (в т. ч. мно­го­численные от­ря­ды но­га­ев) оса­ди­ли Ниж­ний Нов­го­род и под­верг­ли ра­зо­ре­нию ни­же­го­род­ские во­лос­ти. В 1506 году на Ка­зань бы­ла на­прав­ле­на боль­шая ар­мия во гла­ве с бра­том великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча уг­лич­ским князем Дмитри­ем Ива­но­ви­чем­ Жил­кой, а так­же вое­во­да­ми князем Ф. И. Бель­ским и др. Оса­да ока­за­лась не­удач­ной. По­не­ся зна­чительной по­те­ри в бо­ях под Ка­за­нью, русские вой­ска от­сту­пи­ли к Ниж­не­му Нов­го­ро­ду. В 1507 году был за­клю­чён мир, от­ме­нив­ший сю­зе­ре­ни­тет Русского государства над Ка­зан­ским хан­ст­вом.

На­ча­ло пя­той Казанско-русской войне бы­ло свя­за­но с из­ме­не­ни­ем по­ли­тической об­ста­нов­ки в Ка­зан­ском хан­ст­ве. В начале 1523 года ка­зан­ский хан Са­гиб-Ги­рей (впо­след­ст­вии крым­ский хан Са­гиб-Ги­рей I) при­ка­зал убить русского по­сла В. Ю. Под­жо­ги­на в Ка­за­ни, а за­тем пред­при­нял по­ход на русские зем­ли. В от­вет русские вой­ска со­вер­ши­ли по­ход на Ка­зань. Су­до­вая русская рать ра­зо­ри­ла по­волж­ские зем­ли хан­ст­ва, кон­ные от­ря­ды на­нес­ли по­ра­же­ние ка­зан­ским за­ста­вам на Свия­ге. Глав­ным ста­ло строи­тель­ст­во кре­по­сти Ва­силь­го­род (ны­не Ва­силь­сурск) на пра­вом бе­ре­гу, в устье реки Су­ра, опор­ного пунк­та воз­мож­но­го бу­ду­ще­го на­сту­п­ле­ния. В на­ча­ле мая 1524 года из Ниж­не­го Нов­го­ро­да на­ча­лось дви­же­ние на су­дах 5-пол­ко­вой русской ар­мии со зна­чительной ар­тил­ле­ри­ей. Фор­маль­но её воз­глав­лял бывший ка­зан­ский хан Шах-Али, а ре­аль­но - опыт­ные вое­во­ды князь И. Ф. Бель­ский, князь М. В. Гор­ба­тый, М. Ю. За­харь­ин и др. Не­де­лей позд­нее дви­ну­лась кон­ная рать, так­же из 5 пол­ков.

В це­лом в по­хо­де уча­ст­во­ва­ли главные си­лы Русского государства. Ус­пеш­ные дей­ст­вия кон­ной ра­ти (на­нес­ла по­ра­же­ния ка­зан­цам на Свия­ге и при даль­ней­шем про­дви­же­нии к Ка­за­ни) пе­ре­ме­жа­лись не­уда­ча­ми главной ар­мии (пе­ре­до­вые пол­ки по­нес­ли зна­чительные по­те­ри в бо­ях ещё до под­хо­да к кре­по­сти, не­ма­ло пу­шек за­то­ну­ло, по­гиб­ла за­мет­ная часть за­па­сов про­до­воль­ст­вия). Хо­тя во встреч­ных бо­ях уже под сте­на­ми Ка­за­ни ус­пе­ха ча­ще до­би­ва­лась русская сто­ро­на, оса­да с на­ча­ла ию­ля шла вя­ло: ка­зан­цы уме­ло поль­зо­ва­лись так­ти­кой «пар­ти­зан­ской» вой­ны (русские вой­ска уже вско­ре ста­ли ис­пы­ты­вать не­хват­ку про­до­воль­ст­вия и фу­ра­жа), из­ма­ты­ва­ли си­лы русских пол­ков ре­гу­ляр­ны­ми вы­лаз­ка­ми и на­па­де­ния­ми на их ук­ре­п­лён­ный ла­герь. Да­же под­ход кон­ной русской ра­ти и её со­еди­не­ние с основными си­ла­ми не вне­сли пе­ре­ло­ма в ход кам­па­нии. При этом чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во русской ар­мии со­хра­ня­лось, а об­стоя­тель­ст­ва ме­ня­лись не в поль­зу Ка­за­ни. Под­пи­сан­ное в сере­ди­не августа 1524 года пе­ре­ми­рие пре­кра­ща­ло во­енные дей­ст­вия и обя­зы­ва­ло но­во­го ха­на Са­фа-Ги­рея сроч­но при­слать пред­ста­ви­тель­ное по­соль­ст­во в Русское го­су­дар­ст­во.

Ше­стая Казанско-русская война, спро­во­ци­ро­ван­ная Са­фа-Ги­ре­ем, на­ча­лась в мае 1530 года про­дви­же­ни­ем к сто­ли­це хан­ст­ва двух русских ра­тей: ос­нов­ной, 5-пол­ко­во­го со­ста­ва, - на су­дах (во гла­ве с князь­я­ми И. Ф. Бель­ским и М. В. Гор­ба­тым), а так­же 5-пол­ко­вой - кон­ной (во гла­ве с князем М. Л. Глин­ским). Они со­еди­ни­лись под сте­на­ми Ка­за­ни в на­ча­ле ию­ля. Уже 14 ию­ля русские вой­ска штур­мом взя­ли Бу­лак­ский ост­рог, при­чём ка­зан­цы по­нес­ли боль­шие по­те­ри, по­гиб и ко­ман­до­вав­ший оса­ж­дён­ны­ми вид­ный ка­зан­ский мур­за Ата­лык, а за­тем из сто­ли­цы бе­жал Са­фа-Ги­рей с семь­ёй и ча­стью войск. В Ка­зан­ском крем­ле с от­кры­ты­ми в те­че­ние не­сколь­ких ча­сов во­ро­та­ми ос­та­вал­ся срав­ни­тель­но не­боль­шой гар­ни­зон. Но вме­сто ре­ши­тель­но­го и бы­ст­ро­го штур­ма московские вое­во­ды всту­пи­ли в ме­ст­ни­че­ские спо­ры, к то­му же не бы­ли сомк­ну­ты час­ти гу­ляй-го­ро­да, где хра­ни­лись пи­ща­ли и бо­е­при­па­сы. Вне­зап­ная ата­ка на ла­герь русских войск с ты­ла при­ве­ла к ги­бе­ли ря­да вое­вод и ко­ман­ди­ров сред­не­го зве­на из вид­ней­ших фа­ми­лий, за­хва­ту ка­зан­ца­ми час­ти ору­дий и бо­е­при­па­сов. Во­зоб­но­вив­шая­ся бом­бар­ди­ров­ка Ка­зан­ско­го крем­ля не при­ве­ла к по­бе­де, но вы­ну­ди­ла ка­зан­скую вер­хуш­ку под­пи­сать пе­ре­ми­рие с обя­за­тель­ст­вом при­слать по­соль­ст­во к Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу и быть вер­ны­ми великому кня­зю. 30 ию­ля русская ар­мия дви­ну­лась из-под Ка­за­ни на­зад.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)