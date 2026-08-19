КРЕМЛЬ

КРЕМЛЬ - центральная укреплённая часть древне-русского города.

На­зы­вал­ся так­же кром, город, град (пер­во­на­чаль­но на Ру­си го­ро­да­ми име­но­ва­ли лишь ог­ра­ж­дён­ные по­се­ле­ния, т. е. имею­щие обо­ро­нит. сис­те­му); до XIV века в том же зна­че­нии упо­треб­лял­ся тер­мин «де­ти­нец».

Тер­мин «Кремль» впер­вые встре­ча­ет­ся в русских ле­то­пи­сях XIV века, до­шед­ших в бо­лее позд­них спи­сках (за­пись от 1331 года, со спи­ска конца XV века: «…бысть же по­жар на Мо­ск­ве, по­го­ре го­род кремль»). Про­ис­хо­ж­де­ние сло­ва «Кремль» раз­ные ис­сле­до­ва­те­ли про­из­во­дят от греческого «ϰρημνός» (утёс, кру­тая го­ра) ли­бо от «крем­ник» (кре­пость внут­ри го­ро­да: этот тер­мин впер­вые встре­ча­ется в ле­то­пи­си под 1317 годом при­ме­ни­тель­но к ук­ре­п­ле­ни­ям Тве­ри), «кремь» (креп­кий и круп­ный строе­вой лес), «крем­левое де­ре­во» (креп­кое строе­вое де­ре­во), «кре­мень» (на­име­но­ва­ние кам­ня). В гра­до­строи­тель­ст­ве западноевропейских го­ро­дов ана­ло­гич­ные со­ору­же­ния по­лу­чи­ли название бург (ср. так­же За­мок, Кре­пость, Ци­та­дель).

В до­мон­голь­ской Ру­си пре­об­ла­даю­щей тра­ди­ци­ей бы­ло устрой­ст­во зем­ля­ных ва­лов, увен­чан­ных де­ревянными сте­на­ми и баш­ня­ми (ка­мен­ные баш­ни, во­ро­та, а в ред­ких слу­ча­ях и сте­ны су­ще­ст­во­ва­ли в Кие­ве, Ста­рой Ла­до­ге, Из­бор­ске, Пско­ве, Вла­ди­ми­ре). В пла­не та­кие де­ре­во-зем­ля­ные ук­реп­ле­ния име­ли ок­руг­лые очер­та­ния, плав­но сле­дую­щие из­ги­бам релье­фа. Кремли XIV-XVII веков, и ка­мен­ные, и де­ре­вян­ные, от­ли­ча­лись от них мно­го­уголь­ны­ми (ино­гда пря­мо­уголь­ны­ми) фор­ма­ми пла­на, об­ус­лов­лен­ны­ми рас­про­ст­ра­не­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия и ар­тил­ле­рии и не­об­хо­ди­мостью про­ст­ре­ли­вать про­стран­ст­во пе­ред сте­ной меж­ду баш­ня­ми. Су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние име­ло и стрем­ле­ние во­пло­тить в ре­аль­но­сти гра­до­стро­ительные идеа­лы, пред­по­ла­гав­шие гео­мет­рическую пра­виль­ность и ком­по­зиционную сба­лан­си­ро­ван­ность.

С об­ра­зо­ва­ни­ем Русского государства то­по­ним «Кремль» стал ши­ро­ко рас­про­стра­нять­ся под влия­ни­ем сто­лич­но­го об­раз­ца - ка­мен­но­го Мо­сков­ско­го Крем­ля (бе­ло­ка­мен­ные сте­ны - 1366-1368 годы); важ­ней­шим при­зна­ком та­ко­го упо­доб­ле­ния Мо­ск­ве слу­жи­ло на­ли­чие в го­ро­де ка­мен­ных кре­по­ст­ных стен. Ино­гда роль Кремля бра­ли на се­бя об­не­сён­ные но­вы­ми кир­пич­ны­ми сте­на­ми и баш­ня­ми вла­дыч­ные дво­ры (Ми­тро­по­ли­чий двор в Рос­то­ве Ве­ли­ком).

Кремли рас­по­ла­га­лись на вы­со­ких мес­тах, ча­ще все­го на мы­сах у впа­де­ния ма­лых рек в боль­шие (Ка­зан­ский кремль, Смо­лен­ский кремль, Кремль в Мо­скве, Ас­т­ра­ха­ни, Ко­лом­не, За­рай­ске, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ря­за­ни, Уг­ли­че, Пско­ве, Де­ти­нец в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де и др.; од­но из ис­клю­че­ний - Туль­ский Кремль, воз­ве­дён­ный в ни­зи­не). Как во­енные фор­по­сты, они кон­тро­ли­ро­ва­ли, за­мы­ка­ли под­вла­ст­ные им тер­ри­то­рии. Кро­ме то­го, тер­ри­то­рия Кремля бы­ла наи­более за­щи­щён­ным, ук­ром­ным ме­стом, где хра­ни­лись каз­на и не­при­кос­но­вен­ный за­пас го­ро­да (ср. «за­кро­ма») и где мож­но бы­ло ук­рыть­ся во вре­мя оса­ды. Обо­ро­нительные функ­ция Кремля не­раз­рыв­но со­пря­га­лась с его са­краль­ной свя­щен­ной зна­чи­мо­стью, т. к. фи­зи­че­ская за­щи­та бы­ла не­мыс­ли­ма без за­щи­ты ду­хов­ной: в Кремле воз­во­ди­лись главные со­бо­ры епар­хий и на­ме­ст­ни­честв, здесь же строи­лись вла­дыч­ные дво­ры. В Кремле про­хо­ди­ли об­ще­город­ские ве­че­вые со­б­ра­ния, ре­ша­лись важ­ней­шие государственные во­про­сы.

Ти­пич­ной для Древ­ней Ру­си бы­ла 2-ча­ст­ная струк­ту­ра го­ро­да, ко­гда к Кремлю при­страи­вал­ся ук­ре­п­лён­ный по­сад («пред­гра­дье»), где по­ме­ща­лись кня­же­ская ре­зи­ден­ция (в ран­ний пе­ри­од), дво­ры дру­жин­ни­ков, бо­яр, бо­га­тых куп­цов. Здесь фор­ми­ро­вал­ся вто­рой центр го­ро­да - де­ло­вой и тор­го­вый. Со вре­ме­нем поя­вля­лись тре­тьи и чет­вёр­тые ли­нии ук­ре­п­ле­ний по­са­дов, а по ме­ре рос­та го­родов Кремли рас­ши­ря­ли свои гра­ни­цы, их внутренняя струк­ту­ра ста­но­ви­лась слож­нее. Так, Мо­с­ков­ский Кремль в XIV-XVII веках стал фак­ти­че­ски це­лым го­ро­дом, во­брав­шим в се­бя ре­зи­ден­ции ве­ли­ко­го кня­зя (за­тем - ца­ря) и ми­тро­по­ли­та (с конца XVI века - пат­ри­ар­ха), со­бор­ный ком­плекс об­ще­го­су­дарственного зна­че­ния, пра­ви­тельственного уч­ре­ж­де­ния, мо­на­стыр­ские ком­плек­сы, дво­ры зна­ти и т. п.; тор­го­вая же функ­ция с конца XV века бы­ла вы­не­се­на из Кремля на Ве­ли­кий по­сад (Ки­тай-го­род). Ино­стран­цы на­зы­ва­ли Мо­с­ков­ский Кремль «зам­ком ве­ли­ко­го го­су­да­ря». В от­ли­чие от ев­ропейских зам­ков, он был весь­ма об­ши­рен и, что су­ще­ст­вен­но, не про­ти­во­сто­ял все­му ос­таль­но­му го­ро­ду, а ор­га­нич­но был свя­зан с ним, яв­ля­ясь его сре­до­то­чи­ем и на­чаль­ным зве­ном. Кремли наи­бо­лее круп­ных го­ро­дов при­об­ре­та­ли ха­рак­тер ве­ли­ко­леп­ных ар­хитектурных ан­самб­лей; ко­ло­коль­ни и обо­ро­нительные баш­ни Кремля слу­жи­ли вы­сот­ны­ми до­ми­нан­та­ми го­ро­да. Строи­тель­ст­во Кремлей про­дол­жа­лось до ру­бе­жа XVII-XVIII веков (сре­ди са­мых позд­них и са­мых вос­точ­ных - Кремль в То­боль­ске, стро­ив­ший­ся с конца XVI века на мес­те де­ревянного ост­ро­га, и Кремль в Том­ске). В XVIII-XIX веках, с ут­ра­той обо­рон­ных функ­ций, зна­чительная часть Кремлей бы­ла унич­то­же­на (в Мо­жай­ске, Яро­слав­ле, Сер­пу­хо­ве и др.).

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