КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из старейших вузов России.
Учреждён в 1804 году императором Александром I; официальное открытие с разделением на специальности состоялось в 1814 году в составе 4 отделений: нравственных и политических наук, физических и математических, врачебных (медицинских), словесных наук (с кафедрой восточных языков; в 1835-1854 годах разряд восточной словесности, в 1855 году переведён в Санкт-Петербургский университет). По уставу 1835 года действовали 3 факультета: философский (словесное и естественное отделения), юридический, медицинский; по уставам 1863 и 1884 года - 4 факультета: историко-филологический, физико-математический, медицинский и юридический.
Здесь работали: математик Н. И. Лобачевский (ректор в 1827-1846 годах), астрономы И. М. Симонов, И. А. Литтров, химики А. М. Бутлеров, Н. Н. Зинин, К. К. Клаус, В. В. Марковников, А. М. Зайцев, Ф. М. Флавицкий, геолог Н. А. Головкинский, ботаник С. И. Коржинский, физиологи и медики Э. В. Адамюк, В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгафт, Н. О. Ковалевский, востоковеды Х. Д. Френ, О. М. Ковалевский, М. Казем-Бек, И. Н. Березин, Ф. И. Эрдман, филолог И. А. Бодуэн де Куртенэ, историк А. П. Щапов и др. В нём учились писатели Л. Н. Толстой, С. Т. Аксаков, В. В. Хлебников, композитор М. А. Балакирев, деятели просвещения И. Н. Ульянов, Д. Банзаров, И. Я. Яковлев и др.; в 1887 году - В. И. Ульянов-Ленин.
Университет сыграл важную роль в распространении просвещения и науки, особенно среди народов Поволжья, Урала и Сибири. В 1833 году в университете открылась первая в Европе кафедра монголького языка, в 1837 году - первая в России кафедра китайского языка. До 1858 года работал педагогический институт (основан в 1810 году, открыт в 1812 году; его адъюнкты и магистры готовились для преподавательской деятельности в университете). До 1917 года университет окончило около 12 тыс. студентов.
В 1919 году юридический факультет был упразднён и на его основе создан факультет общественных наук (ФОН). Тогда же открылся рабочий факультет. В 1921 году закрыт историко-филологический факультет. В 1922 году ФОН вошёл в состав Восточного педагогического института. В 1930-1931 году на базе факультетов и отделений Казанского государственного университета были созданы институты: химико-технологический (ныне Государственный технологический университет), медицинский (ныне Государственный медицинский университет), финансово-экономический, авиационный (ныне Государственный технический университет имени А. Н. Туполева), советского строительства (1931-1936 годы), советского права (1931-1934 годы). В 1933 году восстановлены факультеты: биологический, геолого-почвенно-географический, физико-математический и химический. В 1939 году открыт историко-филологический факультет.
В XX веке с Казанским государственным университетом связана деятельность многих российских учёных: химиков А. Е. и Б. А. Арбузовых, математиков Н. Г. Чеботарёва, А. З. Петрова, механиков Д. Н. Зейлигера, Н. Г. Четаева, физиков Е. К. Завойского, С. А. Альтшулера, Б. М. Козырева, биологов и медиков А. Ф. Самойлова, А. В. Вишневского (смотрите Вишневские), Н. И. Миславского, биохимика В. А. Энгельгардта, языковеда В. А. Богородицкого и др.
В составе университета (2008 год): 16 факультетов, 2 филиала, 25 научно-исследовательских лабораторий, Химический институт имени А. М. Бутлерова, научно-исследовательские институты (математики и механики имени Н. Г. Чеботарёва, биологии); музеи (истории университета, ботанический, геологический, этнографический, археологический; Казанской химической школы), ботанический сад, астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта, научная библиотека имени Н. И. Лобачевского (фонд около 5 млн. экземпляров) и др. Издаёт «Учёные записки Казанского государственного университета» (с 1834 года), международный научный журнал «Enviromental Radioecology and Applied Ecology» («Радиоэкология окружающей среды и прикладная экология», с 1995 года), научно-технический журнал «Георесурсы» (с 1999 года). Обучаются около 17 тыс. студентов.
В 1825 году для университета было отстроено специальное здание в стиле классицизма, во 2-й половине 1830-х годов создан комплекс университетского двора и научно-вспомогательных учреждений, признанный лучшим университетским комплексом России XIX века. В 1996 году университет занесён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Иллюстрация:
Казанский университет. Главный вход. Архив БРЭ.