КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - одна из почитаемых на Руси икон.
Согласно краткому (1579 год) и подробному (1594 год) вариантам «Сказания о явлении и чудесах от иконы Пресвятыя Богородицы Казанской», чудотворная икона была обретена в городе Казань 08.07.1579 года. После опустошительного пожара, случившегося в городе, девочке Матроне в сонном видении явилась икона Богородицы и указала ей место под сгоревшим родительским домом, где икона была зарыта. Богородица велела Матроне сообщить об этом архиепископу и воеводе, чтобы те обрели святую икону. Но на слова девочки не обратили внимания. После того как виде́ние повторилось, Матрона и её мать при стечении народа сами выкопали из земли икону. Образ перенесли в находившуюся поблизости церковь Святителя Николая Чудотворца, а затем в Благовещенский собор Казанского кремля. Икона получила название Казанской. В подробном варианте «Сказания…», автором которого считается митрополит Казанский святой Гермоген (будущий патриарх Московский и всея Руси), приведено 16 чудес от иконы.
По повелению царя Ивана IV Васильевича на месте явления иконы был основан Богородицкий девичий монастырь, в котором впоследствии икона пребывала. В 1580-е годы в Казани были изданы «тетради» со службой явлению иконы, написанной святителем Гермогеном. К началу XX века икона была украшена дорогим окладом с 18 крупными бриллиантами и 412 более мелкими драгоценными камнями, а также шитой жемчугом ризой с 479 бриллиантами, 100 алмазами и 1120 др. драгоценными камнями. В ночь на 29.06(12.07). 1904 года икона была похищена. По словам похитителя, она была им сожжена. Икона имела размер около 26,7×22,3 см. На фотографиях 2-й половины XIX века лики на ней неразличимы из-за тёмной олифы, а вся «доличная» часть закрыта окладом. Об облике явленной иконы можно судить по шитой пелене конца XVI века из казанского Богородицкого монастыря (Национальный музей Республики Татарстан) и некоторым ранним спискам иконы (в т. ч. из собраний С. Н. Воробьёва и Г. В. Лепса; Москва).
На иконе Богоматерь изображена оплечно, Богомладенец - прямолично (фронтально). Иконографически икона относится к типу «Одигитрия», что отмечено уже в письменных источниках XVI века. Однако не имеющее аналогий сочетание оплечного варианта изображения Божией Матери и стоящего Младенца породило версии о том, что чудотворный образ первоначально был ростовым (возможно, Пресвятая Дева восседала на престоле, а Богомладенец стоял на Её коленях). Этот ростовой образ мог обгореть при пожаре и/или быть опиленным, что подтверждается некоторыми наблюдениями над иконографией списков с явленной иконы.
Чудотворениями прославились многочисленные списки иконы, почитание которых отмечено в церковном календаре. Первым чудотворным списком с явленной иконы считается Казанский (Ярославский) образ (1588 год), который, согласно сказанию XVII века, был приобретён в Казани Герасимом Трофимовым из Тетюшей и принесён в город Романов. В 1610 году эта икона, уже прославленная чудотворениями, оказалась у ярославского купца Василия Лыткина. В честь иконы в Ярославле основали храм, а при нём - девичий монастырь. Икона, остававшаяся в Ярославле до 1920-х годов, утрачена, сохранилась рама с историей обретения и чудес от явленного образа и романово-ярославского списка (1690-е годы, иконописец Лаврентий Севастьянов, Ярославский художественный музей).
Летом 1611 года, по свидетельству Нового летописца, список с явленной иконы с казанским ополчением был принесён из Казани в Москву. Осенью того же года он пребывал в Ярославле, где прославился чудотворениями. Именно этот список находился во Втором ополчении 1611-1612 годов во время освобождения Москвы и был поставлен в 1612 году во Введенской церкви на Сретенке (Большой Лубянке), а затем в Казанском соборе на Красной площади, где пребывал до 1918 года; дальнейшая его судьба неизвестна. Список незначительно отличался по размерам от явленного образа (27,3×24,5 см). Списком с иконы московского Казанского собора является икона XVII века, находящаяся с 1945-1946 года в иконостасе Богоявленского собора в Елохове (Москва). Др. сохранившийся ранний список - икона начала XVII века (ГРМ), вклад в суздальский Покровский монастырь князя И. И. Шуйского по жене Марфе.
Одна из главных святынь Санкт-Петербурга с 1-й трети XVIII века - список (увеличенный; примерно 58×53,5 см) иконы, выполненный по заказу царицы Прасковьи Фёдоровны (жены царя Ивана V Алексеевича). Первоначально он находился в церкви Рождества Богородицы на Петербургской стороне, с 1811 года хранился в Казанском соборе, в годы советской власти - в Преображенском соборе. На списках с этой иконы живописными средствами воспроизводится оклад петербургской святыни.
В XVII веке явились также списки с иконы в Нижнем Ломове, в Тобольске, в Авнежской волости Вологодского уезда, в Бушневской волости Галичского уезда, а также, очевидно, в Солеварном городке, в 150 км от Уфы (икона получила название Табынской по крепости Табынск, заложенной в этой местности в 1698 году). Чудотворениями прославились списки в Вязниках (1624 год), Зарайске (1673 год), московском Вознесенском монастыре (1689 год; Музеи Московского Кремля), Нерехте (1702 год), Каргополе (1714 год), Пензе (1717 год), Арзамасе (1739 год), Вологде (1811 год) и др.
В 2004 году папа Римский Иоанн Павел II передал Русской православной церкви список иконы XVIII века, который в 2005 году был установлен в Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря Казани, заменив собой святотатственно уничтоженный явленный чудотворный образ.
Общерусское празднование Казанской иконы Божией Матери 08(21) июля было установлено в 1595 году; празднование 22 октября (4 ноября), в день взятия русским ополчением под предводительством К. Минина и князя Д. М. Пожарского Китай-города в Москве в 1612 году, - в 1649 году (в связи с рождением в этот день первенца царя Алексея Михайловича царевича Димитрия).
Иллюстрация:
Казанская икона Божией Матери. Список 17 в. Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Москва). Архив БРЭ.