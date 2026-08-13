КАЗАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

КАЗАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - российский баянист.

В 1959 году окон­чил Музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных по клас­су бая­на Н. Я. Чай­ки­на и по клас­су ди­рижи­ро­ва­ния Н. П. Ива­но­ва-Рад­ке­ви­ча. С 1939 года со­лист Ар­хан­гель­ской, в 1954-1958 годах - Мо­с­ков­ской фи­лар­мо­нии, в 1958-1999 годах - Мос­кон­цер­та.

Раз­ра­бо­тал кон­церт­ный ба­ян но­вой сис­те­мы - «вы­бор­но-го­то­вый мно­го­тем­бро­вый» (1951 год, мас­те­ра Ф. А. Фи­га­нов и Н. П. Се­лез­нёв). Ак­тив­ная ар­ти­стическая дея­тель­ность Казакова спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию соль­но­го и ан­самб­ле­во­го ис­пол­ни­тель­ст­ва на бая­не.

В ре­пер­ту­ар Казакова во­шли пе­ре­ло­же­ния со­чи­не­ний И. С. Ба­ха, В. А. Мо­цар­та, Ф. Шо­пе­на, М. И. Глин­ки, П. И. Чай­ков­ско­го , на­пи­сан­ные спе­ци­аль­но для Казакова про­из­ве­де­ния Н. Я. Чай­ки­на, Н. П. Рез­ни­ко­ва, соб­ст­вен­ные об­ра­бот­ки для бая­на, в т. ч. фольк­ло­ра раз­ных на­ро­дов.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии, стра­нах Ев­ро­пы, Азии, Северной и Южной Аме­ри­ки. Вы­сту­пал в ан­самб­ле с М. Л. Рос­тро­по­ви­чем, ба­ла­ла­еч­ни­ком П. И. Не­че­по­рен­ко и др. Ини­циа­тор уч­ре­ж­де­ния Ме­ж­ду­народного кон­кур­са бая­ни­стов и ак­кор­де­о­ни­стов (Мо­ск­ва, 1990 год). Мно­го­чис­лен­ные ау­дио­за­пи­си (из­да­ны в Рос­сии и за ру­бе­жом).