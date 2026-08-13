КАЗАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
КАЗАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - российский баянист.
В 1959 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу баяна Н. Я. Чайкина и по классу дирижирования Н. П. Иванова-Радкевича. С 1939 года солист Архангельской, в 1954-1958 годах - Московской филармонии, в 1958-1999 годах - Москонцерта.
Разработал концертный баян новой системы - «выборно-готовый многотембровый» (1951 год, мастера Ф. А. Фиганов и Н. П. Селезнёв). Активная артистическая деятельность Казакова способствовала развитию сольного и ансамблевого исполнительства на баяне.
В репертуар Казакова вошли переложения сочинений И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шопена, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, написанные специально для Казакова произведения Н. Я. Чайкина, Н. П. Резникова, собственные обработки для баяна, в т. ч. фольклора разных народов.
Гастролировал в России, странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Выступал в ансамбле с М. Л. Ростроповичем, балалаечником П. И. Нечепоренко и др. Инициатор учреждения Международного конкурса баянистов и аккордеонистов (Москва, 1990 год). Многочисленные аудиозаписи (изданы в России и за рубежом).