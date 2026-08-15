КАЗАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Казаков, Василий Иванович (06[18].07.1898, дер. Филиппово, Нижегородская губ. — 25.05.1968, Москва) — советский военачальник.

Герой Советского Союза (6 апреля 1945), маршал артиллерии (11 марта 1955). Член РКП(б). В 1911—1913 — рабочий на фабриках и заводах Петрограда. В 1916 — на срочной службе в запасном пехотном полку, запасном дивизионе. Участник Первой мировой войны в составе Новгородского пехотного полка Северного фронта. Контужен в районе Риги.

В феврале 1917 переведен обратно в запасной пехотный полк в Петроград. Участник Февральской революции 1917 . Летом 1917 — на Северном фронте. В декабре 1917 демобилизовался, служащий в управлении бывшими частными банками.

Участник Гражданской войны . Добровольцем записался в Рабоче-крестьянскую Красную армию (1918), направлен в 1-й артиллерийский Петроградский дивизион. Окончил 2-е Советские Петроградские артиллерийские курсы (1918). С 1918 — в 6-й стрелковой дивизии Московского военного округа, занимал должности командира артиллерийского взвода, командира батареи, начальника школы младшего начсостава артиллерии дивизии. Участник Советско-польской войны . Окончил Высшую артиллерийскую школу в Ленинграде (1927), курсы усовершенствования комсостава (1929, 1936, 1939), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1934). Занимал посты командира артдивизиона артиллерийских полков, учебного артдивизиона, начальника артиллерии дивизии, начальника артиллерии стрелкового корпуса. В 1940 — начальник механизированного корпуса Московского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны . С июля 1941 — начальник артиллерии 16-й армии Западного фронта. Инициатор внедрения комбинированных противотанковых опорных пунктов. С июля 1942 — начальник артиллерии Брянского фронта. Участник Сталинградской битвы , Курской битвы , битвы за Днепр. С октября 1942 — начальник артиллерии Сталинградского и Донского фронтов. С февраля 1943 — командующий артиллерией Центрального (затем Белорусского и 1-го Белорусского) фронта. Участник наступательных и стратегических операций — Белорусской (1944), Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской (1945).

В послевоенный период занимал посты командующего артиллерией Группы советских оккупационных войск в Германии (с 1945), 1-й заместитель командующего артиллерией Советской армии (1950—1952, с 1953), командующий артиллерией Советской армии (1952—1953), начальник Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск (с 1958), военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР (1965). Депутат Верховного Совета СССР (1946—1950). Автор ряда книг военной тематики. Имеет множество отечественных и иностранных наград.

Соч.: Роль артиллерии в защите социалистической Родины. М., 1959; На переломе. М., 1962; Технический прогресс — столбовая дорога к коммунизму. М., 1964; Партком и реформа. Л., 1968; Артиллерия, огонь! М., 1972; Исполком отчитывается. Л., 1973.

Лит.: Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза — горьковчане. Горький, 1972; Казакова Т. М. Маршал артиллерии Казаков Василий Иванович: Фотоальбом. СПб., 2005.