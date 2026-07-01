КАЗАКОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (МАРШАЛ АРТИЛЛЕРИИ)

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1962), командующий Ракетными войсками стратегического назначения и артиллерией в 1963-1969 годах.

Биография

Константин Петрович Казаков родился 5 (по новому стилю – 18) ноября 1902 года в городе Туле в рабочей семье. После окончания городского училища работал промывщиком литья на литейной фабрике, затем слесарем на оружейном заводе.

В 1921 году Казаков был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1923 году окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК, после чего служил на различных командных и штабных должностях в различных артиллерийских частях. В 1930 году Казаков окончил Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава, в 1936 году – Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. В 1930-е годы долгое время находился на преподавательской работе в школе имени ВЦИК.

Великая Отечественная и советско-японская войны

На начальном этапе Великой Отечественной войны Казаков командовал 330-м гаубичным артиллерийским полком. Успешно действовал даже в самой сложной обстановке, всегда выполняя поставленные перед ним задачи. Как отличный командир, был выдвинут на должность начальника оперативного отдела штаба артиллерии Юго-Западного фронта. Всегда появлялся на самых трудных участках фронта, лично организуя действия артиллерии. Осенью 1941 года попал в окружение, но сумел организовать группу бойцов и командиров и с боями прорваться к своим.

В апреле 1942 года Казаков был отозван в Москву, в распоряжение штаба начальника артиллерии Красной Армии. Участвовал в разработке плана действий артиллерии во время операций по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом и прорыву блокады Ленинграда . С апреля 1943 года Казаков состоял для особо важных поручений при командующем артиллерией РККА. В апреле 1944 года вновь был направлен в действующую армию, командовал артиллерией 2-й ударной армии. Умело спланировал использование крупных сил артиллерии во время решающих операций по освобождению Польши, боях в Восточной Пруссии. Так, артиллерия армии в значительной степени посодействовала прорыву немецкой обороны на реке Нарев и дальнейшему успешному наступлению – её части освободили такие крупные населённые пункты, как Пултуск, Макув, Цеханув, Млава, Дзялдовр, Гильгенбург, Новое Място, Любава, Деутш-Айлау, Розенберг, Штум, Мариенбург, Эльбинг, Данциг. При штурме города Грауденц одновременное привлечение большой массы крупнокалиберной артиллерии заставило немецкий гарнизон во главе с генералом Л. Фрикке капитулировать. Казаков лично руководил переправой артиллерийских частей через Одер в районе города Штеттина, которая была осуществлена всего за полтора суток. В одном из боёв Казаков был тяжело ранен, но после излечения сразу же вернулся к своим обязанностям.

Принимал также участие в советско-японской войне , будучи командующим артиллерией 1-й отдельной особой Краснознамённой армии. Несмотря на тяжёлые условия гористой и таёжной местности, при практически полном отсутствии нормальных дорог, Казаков сумел добиться полноценной работы своей артиллерии, которая во время наступления в Маньчжурии выполнила все поставленные перед ней задачи по огневому поражению японских войск. Когда Япония капитулировала, он был назначен военным комендантом города Харбина.

Послевоенная жизнь

В 1948 году Казаков окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, после чего был назначен командующим артиллерией Северной группы войск, расквартированной в Польше. В 1951 году вернулся в СССР, командовал артиллерией Приморского военного округа. В 1953-1954 годах командовал артиллерией Центральной группы войск, дислоцировавшейся в Австрии. В дальнейшем он командовал 1-й армией ПВО особого назначения, а в 1958-1960 годах – всеми зенитно-реактивными войсками и зенитной артиллерией ПВО СССР. В июле 1960 года Казаков был назначен командующим зенитно-ракетными войсками и членом Военного Совета ПВО страны. 28 апреля 1962 года ему было присвоено звание Маршала артиллерии. В 1963-1969 годах Казаков командовал Ракетными войсками стратегического назначения и артиллерией Сухопутных войск (СВ), одновременно являлся членом Военного Совета СВ. В июле 1969 года он был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 25 августа 1989 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.