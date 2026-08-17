КАЗАКЕВИЧ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы

Петр Васильевич родился 20 июля 1816 г. в Киеве. Происходил из новгородских дворян. Обучался в Морском кадетском корпусе, который окончил в 1835 г. с производством в мичманы.

Военная карьера

В 1836 – 1843 гг. служил на Балтике. Плавал по Балтийскому, Белому, Средиземному морям и Северному Ледовитому океану. В 1843 – 1848 гг. плавал на «Ингерманланде». В 1844 г. предпринял плавание из Архангельска в Кронштадт, оттуда – в Средиземное море.

С 1841 г. – лейтенант, с 1849 г. – капитан-лейтенант, с 1851 г. – капитан 2-го ранга, с 1854 г. – капитан 1-го ранга.

В 1848 – 1849 гг. К. на «Байкале» под руководством Г.И. Невельского проплыл по маршруту Кронштадт – Камчатка мимо Британии, мыса Горн, о-вов Гавайи. Здесь он занимался гидрографическими работами в устье Амура, проверял его судоходность и фарватер.

На Дальнем Востоке

С 1851 г. – штаб-офицер для поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьеве. В 1851 – 1852 гг. К. занимался съемкой и промером рек Ингоды, Шилки и Онона. Заложил судоверфь в Сретенске.

В мае 1854 г. К. предпринял первую экспедицию по р. Амур. В 1855 г. К. командировали в Америку для закупки кораблей для сибирского флота.

С 1856 г. – контр-адмирал с назначением военным губернатором Приморской области, командующим Сибирской флотилией и портов Восточного океана. Стараниями К. были организованы мореходная школа, школа юнг, гимназия, библиотека, первые маяки на берегу Японского моря, Новгородский пост и Владивостокский порт. Руководил К. изучением края, помогал вести розыск полезных ископаемых.

С 1858 г. – член Географического общества. В 1862 г. представлял Российскую империю в переговорах с Китаем о проведении границы между государствами. После ратификации соглашения зачислен в Свиту Его Императорского Величества.

Возвращение на запад

С 1865 г. – на Балтике. В 1866 г. повышен до вице-адмирала. С 1871 г. – руководитель Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта.

С 1878 г. – генерал-адъютант, в этом же году – адмирал. С 1883 г. – член Адмиралтейств-совета и Военного совета Российской империи.

Умер К. 11 декабря 1887 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Супруга – Анна Дмитриевна.