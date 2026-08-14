КАЗАЧИЙ ПРИКАЗ

КАЗАЧИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве в 1-й половине XVII века, ведавшее «вольными казаками».

Со­ци­аль­ная груп­па «воль­ных ка­за­ков» сфор­ми­ро­ва­лась в Смут­ное вре­мя из ли­шив­ших­ся средств к су­ще­ст­во­ва­нию кре­сть­ян , хо­ло­пов, по­сад­ских, без­зе­мель­ных дво­рян и пр., со­став­ля­ла основную мас­су во­ин­ских кон­тин­ген­тов всех сра­жав­ших­ся сто­рон, спо­соб­ст­во­ва­ла воз­ве­де­нию на пре­стол ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. Они не при­над­ле­жа­ли к ста­рым ка­зачь­им кор­по­ра­ци­ям - Вой­ску Дон­ско­му, по­лу­чав­ше­му жа­ло­ва­нье из По­соль­ско­го при­ка­за, и «го­ро­до­вым ка­за­кам», слу­жив­шим в гар­ни­зо­нах и со­дер­жав­шим­ся Раз­ряд­ным при­ка­зом.

Часть «воль­ных ка­за­ков» по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча по­лу­чи­ла от не­го по­ме­стья с кре­сть­я­на­ми или зе­мель­ные уча­ст­ки в Мо­ск­ве и пе­ре­шла в ве­де­ние Раз­ряд­но­го при­ка­за и Че­ло­бит­но­го при­ка­за, од­на­ко боль­шин­ст­во не по­лу­чи­ло обе­щан­но­го жа­ло­ва­нья, от­ка­зы­ва­лось про­дол­жать служ­бу и уча­ст­во­ва­ло в вол­не­ни­ях, в свя­зи с чем и был соз­дан Казачий приказ.

Впер­вые Казачий приказ упо­ми­на­ет­ся вес­ной 1613 года, в 1614 году в его со­став во­шёл соз­дан­ный в 1613 году При­каз сбо­ра ка­зачь­их кор­мов. Казачий приказ ре­ги­ст­ри­ро­вал «воль­ных ка­за­ков», вы­да­вал им де­неж­ное и хлеб­ное жа­ло­ва­нье, вер­стал не­ко­то­рых по­ме­ст­ным ок­ла­дом, су­дил, оформ­лял их воз­вра­ще­ние в преж­ние со­сло­вия, а так­же пер­вое вре­мя рас­пре­де­лял ка­за­чьи от­ря­ды по «при­став­ст­вам» (оп­ре­де­лён­ным во­лос­тям, где на­се­ле­ние бы­ло вы­ну­ж­де­но их со­дер­жать). Пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние в середине 1640-х годов, по­сколь­ку «воль­ные ка­за­ки» по­сте­пен­но пол­но­стью вли­лись в го­ро­до­вые (про­вин­ци­аль­ные) слу­жи­лые дво­рян­ские и ка­за­чьи кор­по­ра­ции, под­чи­нён­ные Раз­ряд­но­му при­ка­зу.

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