КАЗАЧИЙ ПРИКАЗ
КАЗАЧИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве в 1-й половине XVII века, ведавшее «вольными казаками».
Социальная группа «вольных казаков» сформировалась в Смутное время из лишившихся средств к существованию крестьян, холопов, посадских, безземельных дворян и пр., составляла основную массу воинских контингентов всех сражавшихся сторон, способствовала возведению на престол царя Михаила Фёдоровича. Они не принадлежали к старым казачьим корпорациям - Войску Донскому, получавшему жалованье из Посольского приказа, и «городовым казакам», служившим в гарнизонах и содержавшимся Разрядным приказом.
Часть «вольных казаков» после вступления на престол Михаила Фёдоровича получила от него поместья с крестьянами или земельные участки в Москве и перешла в ведение Разрядного приказа и Челобитного приказа, однако большинство не получило обещанного жалованья, отказывалось продолжать службу и участвовало в волнениях, в связи с чем и был создан Казачий приказ.
Впервые Казачий приказ упоминается весной 1613 года, в 1614 году в его состав вошёл созданный в 1613 году Приказ сбора казачьих кормов. Казачий приказ регистрировал «вольных казаков», выдавал им денежное и хлебное жалованье, верстал некоторых поместным окладом, судил, оформлял их возвращение в прежние сословия, а также первое время распределял казачьи отряды по «приставствам» (определённым волостям, где население было вынуждено их содержать). Прекратил своё существование в середине 1640-х годов, поскольку «вольные казаки» постепенно полностью влились в городовые (провинциальные) служилые дворянские и казачьи корпорации, подчинённые Разрядному приказу.