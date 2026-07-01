КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ
КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ - в Российской империи категория земель, принадлежавших казачеству.
Казачьи земли формировались по мере создания казачьих войск. До конца 1860-х годов в распоряжении каждого станичного общества находился участок земли с исторически сложившимися границами (станичный юрт), что по мере изменения численности населения станиц вело к неравномерности землепользования. В соответствии с высочайше утверждённым 21.04(03.05).1869 года мнением Государственного совета «О поземельном устройстве станиц казачьих войск» казачьи земли были распределены между станицами в соответствии с численностью их населения.
В станицах земля выделялась следующим образом: станичникам старше 17 лет - равномерными паями (наделами) в общинное пользование без права отчуждения (но с правом передачи в аренду); казачьим офицерам и чиновникам войскового управления - в полную собственность, при этом размер их участков был дифференцированным (выделение офицерам и чиновникам земли в собственность рассматривалось как форма их пенсионного обеспечения).
Земля, остававшаяся нераспределённой, выделялась в войсковой запас, который поступал в распоряжение войсковой администрации. Его участки сдавались в аренду (главным образом крестьянам; арендная плата с этих земель составляла один из главных источников дохода многих казачьих войск), использовались для выделения новых наделов станичникам, отводились для воинских сборов и учений, для конных заводов и пр. Казачьи паи (наделы) постепенно уменьшались, но в целом были в несколько раз больше, чем средние крестьянские наделы в Европейской России. В 1907 году площадь казачьих земель составляла около 55 млн. га, или 2,5% всех земель Российской империи.