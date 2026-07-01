КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ

КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ - в Российской империи категория земель, принадлежавших казачеству .

Казачьи земли фор­ми­ро­ва­лись по ме­ре соз­да­ния ка­зачь­их войск. До конца 1860-х годов в рас­по­ря­же­нии ка­ж­до­го ста­нич­но­го об­ще­ст­ва на­хо­дил­ся уча­сток зем­ли с ис­то­ри­че­ски сло­жив­ши­ми­ся гра­ни­ца­ми (ста­нич­ный юрт), что по ме­ре из­ме­не­ния чис­лен­но­сти на­се­ле­ния ста­ниц ве­ло к не­рав­но­мер­но­сти зем­ле­поль­зо­ва­ния. В со­от­вет­ст­вии с вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 21.04(03.05).1869 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та «О по­зе­мель­ном уст­рой­ст­ве ста­ниц ка­зачь­их войск» казачьи земли бы­ли рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду ста­ни­ца­ми в со­от­вет­ст­вии с чис­лен­но­стью их на­се­ле­ния.

В ста­ни­цах зем­ля вы­де­ля­лась сле­дую­щим об­ра­зом: ста­нич­ни­кам стар­ше 17 лет - рав­но­мер­ны­ми пая­ми (на­де­ла­ми) в об­щин­ное поль­зо­вание без пра­ва от­чу­ж­де­ния (но с пра­вом пе­ре­да­чи в арен­ду); ка­зачь­им офи­це­рам и чи­нов­ни­кам вой­ско­во­го управ­ле­ния - в пол­ную соб­ст­вен­ность, при этом раз­мер их уча­ст­ков был диф­фе­рен­ци­ро­ван­ным (вы­де­ле­ние офи­це­рам и чи­нов­ни­кам зем­ли в соб­ст­вен­ность рас­смат­ри­ва­лось как фор­ма их пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния).

Зем­ля, ос­та­вав­шая­ся не­рас­пре­де­лён­ной, вы­де­ля­лась в вой­ско­вой за­пас, ко­то­рый по­сту­пал в рас­по­ря­же­ние вой­ско­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции. Его уча­ст­ки сда­ва­лись в арен­ду (главным образом кре­сть­я­нам; аренд­ная пла­та с этих зе­мель со­став­ля­ла один из главных ис­точ­ни­ков до­хо­да многих ка­зачь­их войск), ис­поль­зо­ва­лись для вы­де­ле­ния но­вых на­де­лов ста­нич­ни­кам, от­во­ди­лись для во­ин­ских сбо­ров и уче­ний, для кон­ных за­во­дов и пр. Ка­за­чьи паи ( на­де­лы ) по­сте­пен­но умень­ша­лись, но в це­лом бы­ли в несколько раз боль­ше, чем сред­ние кре­сть­ян­ские на­де­лы в Ев­ропейской Рос­сии. В 1907 году пло­щадь казачьих земель со­став­ля­ла около 55 млн. га, или 2,5% всех зе­мель Российской им­пе­рии.

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