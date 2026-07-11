КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - заморская территория Великобритании, в Вест-Индии, в западной части Карибского моря.
Включает острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. Площадь 259 км2. Население 54,4 тыс. человек (2008 год), в т.ч. вест-индские негры и мулаты составляют около 60%, потомки европейцев - 20%, др. группы - свыше 20%. Административный центр - город Джорджтаун (на острове Большой Кайман). Свыше 90% населения сконцентрировано на острове Большой Кайман, в основном на западном побережье, в районе Джорджтауна. Офиц. язык - английский. Денежная единица - кайманский доллар.
Бо́льшая часть жителей - христиане (85,2%; 1999 год, перепись), в т. ч. 68,4% - представители различных протестантских деноминаций (крупнейшие - перфекционисты, пресвитериане, баптисты, англикане, пятидесятники, адвентисты седьмого дня), 11% - католики, 5,8% не относят себя к какому-либо направлению в христианстве; 3,8% населения принадлежат к др. малочисленным конфессиональным группам; 11% населения не причисляют себя ни к одной из конфессиональных групп.
Острова открыты в 1503 году Х. Колумбом. До 1530 года из-за обилия черепах назывались Лас-Тортугас (от испанского las tortugas - черепахи). В 1662 году захвачены Англией; по Мадридскому договору 1670 года официально перешли от Испании к Англии. Первое постоянное поселение основано в 1734 году на острове Большой Кайман, в 1833 году - на островах Кайман-Брак и Малый Кайман. Заселялись в основном выходцами с Ямайки и из Великобритании (шотландцами). Жители островов занимались рыболовством, ловлей черепах и мореплаванием (в XIX - середине XX веков моряки с Каймановых островов ходили на иностранных торговых судах по всему миру). С 1863 года в составе британской колонии Ямайка. В 1959 году получили статус коронной колонии и вошли в состав Вест-Индской федерации. С 1962 года под непосредственным управлением Великобритании.
Объём ВВП 1,94 млрд. долларов (2004 год, по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 43,8 тыс. долларов (один из наиболее высоких в мире). Прирост реального ВВП 0,9% (2004 год). В сфере услуг занято около 95% работающих, в промышленности - 3,2%, в сельском хозяйстве - 2,3%. Около 50% занятых в экономике - иностранные рабочие и служащие (2005 год).
Крупнейший сектор хозяйства - сфера услуг, его ключевые отрасли - активно развивающиеся иностранный туризм (70% ВВП, 75% валютных поступлений) и финансовая деятельность, включая офшорный бизнес. В 2006 году острова посетили 2200 тыс. человек (855,3 тыс. человек в 1992 году; 120,2 тыс. человек в 1980 году; 22,9 тыс. человек в 1970 году). Основной поток туристов - из США; свыше 85% прибывает на круизных лайнерах. Развиты пляжный отдых, познавательный, спортивно-развлекательный (дайвинг, снорклинг, яхтинг, сёрфинг, рыбная ловля) туризм и шопинг (многочисленные магазины беспошлинной торговли).
Каймановы острова входят в десятку ведущих мировых банковских центров: здесь расположены отделения и представительства более 40 из 50 крупнейших банков мира. В начале XXI века количество зарегистрированных банков сокращается за счёт их объединения (291 в 2006 году; 382 в 2002 году), при этом суммарный объём активов возрастает (1,41 трлн. долларов в середине 2006 года; 0,96 трлн. долларов в середине 2002 года). Каймановы острова - один из крупнейших офшорных центров [зарегистрировано около 83,5 тыс. компаний (2006 год), в т. ч. около 9,4 тыс. паевых фондов, 300 банков, 800 страховых и 160 трастовых компаний (2007 год)].
Промышленность развита слабо. Производство электроэнергии 400 млн. кВт·ч (2005 год). Пищевая промышленность (переработка сельскохозяйственного сырья, производство пива и безалкогольных напитков), производство строительных материалов и мебели, изготовление сувенирной продукции. Около 90% продуктов питания импортируется. Развитие сельского хозяйства ограничивается недостатком пресной воды. Выращивают бананы, томаты, манго и цитрусовые. Разводят черепах (в т. ч. на экспорт).