КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - заморская территория Великобритании, в Вест-Индии, в западной части Карибского моря.

Вклю­ча­ет ост­ро­ва Боль­шой Кай­ман, Ма­лый Кай­ман и Кай­ман-Брак. Площадь 259 км2. Население 54,4 тыс. человек (2008 год), в т.ч. вест-инд­ские не­гры и му­латы со­став­ля­ют около 60%, по­том­ки ев­ро­пей­цев - 20%, др. груп­пы - свыше 20%. Административный центр - город Джор­дж­таун (на острове Боль­шой Кай­ман). Свыше 90% населения скон­цен­три­ро­ва­но на острове Боль­шой Кай­ман, в основном на западном по­бе­ре­жье, в рай­оне Джор­дж­тау­на. Офиц. язык - анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - кай­ман­ский дол­лар.

Бо́льшая часть жи­те­лей - хри­стиа­не (85,2%; 1999 год, пе­ре­пись), в т. ч. 68,4% - пред­ста­ви­те­ли различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (круп­ней­шие - пер­фек­цио­ни­сты, пре­сви­те­риа­не, бап­ти­сты, анг­ли­ка­не, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня), 11% - ка­то­ли­ки, 5,8% не от­но­сят се­бя к какому-либо на­прав­ле­нию в хри­сти­ан­ст­ве; 3,8% населения при­над­ле­жат к др. ма­ло­численным кон­фес­сио­наль­ным груп­пам; 11% населения не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной из кон­фес­сио­наль­ных групп.

Ост­ро­ва от­кры­ты в 1503 году Х. Ко­лум­бом . До 1530 года из-за оби­лия че­ре­пах на­зы­ва­лись Лас-Тор­ту­гас (от испанского las tortugas - че­ре­па­хи). В 1662 году за­хва­че­ны Анг­ли­ей; по Мад­рид­ско­му до­го­во­ру 1670 года офи­ци­аль­но пе­ре­шли от Ис­па­нии к Анг­лии. Пер­вое по­сто­ян­ное по­се­ле­ние ос­но­ва­но в 1734 году на острове Боль­шой Кай­ман, в 1833 году - на остро­вах Кай­ман-Брак и Ма­лый Кай­ман. За­се­ля­лись в основном вы­ход­ца­ми с Ямай­ки и из Ве­ли­ко­бри­та­нии (шот­ланд­ца­ми). Жи­те­ли ост­ро­вов за­ни­ма­лись ры­бо­лов­ст­вом, лов­лей че­ре­пах и мо­ре­пла­ва­ни­ем (в XIX - середине XX веков мо­ря­ки с Каймановых островов хо­ди­ли на иностранных тор­го­вых су­дах по все­му ми­ру). С 1863 года в со­ста­ве британской ко­ло­нии Ямай­ка. В 1959 году по­лу­чи­ли ста­тус ко­рон­ной ко­ло­нии и во­шли в со­став Вест-Инд­ской фе­де­ра­ции. С 1962 года под не­по­средственным управ­ле­ни­ем Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Объ­ём ВВП 1,94 млрд. долларов (2004 год, по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 43,8 тыс. долларов (один из наи­бо­лее вы­со­ких в ми­ре). При­рост ре­аль­но­го ВВП 0,9% (2004 год). В сфе­ре ус­луг за­ня­то около 95% ра­бо­таю­щих, в промышленности - 3,2%, в сельском хозяйстве - 2,3%. Около 50% за­ня­тых в эко­но­ми­ке - иностранные ра­бо­чие и слу­жа­щие (2005 год).

Круп­ней­ший сек­тор хо­зяй­ст­ва - сфе­ра ус­луг, его клю­че­вые от­рас­ли - ак­тив­но раз­ви­ваю­щие­ся иностранный ту­ризм (70% ВВП, 75% ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний) и фи­нан­со­вая дея­тель­ность, вклю­чая оф­шор­ный биз­нес . В 2006 году острова по­се­ти­ли 2200 тыс. человек (855,3 тыс. человек в 1992 году; 120,2 тыс. человек в 1980 году; 22,9 тыс. человек в 1970 году). Основной по­ток ту­ри­стов - из США; свыше 85% при­бы­ва­ет на кру­из­ных лай­не­рах. Раз­ви­ты пляж­ный от­дых, по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный (дай­винг, снорк­линг, ях­тинг, сёр­финг, рыб­ная лов­ля) ту­ризм и шо­пинг (мно­го­численные ма­га­зи­ны бес­по­шлин­ной тор­гов­ли).

Каймановы острова вхо­дят в де­сят­ку ве­ду­щих ми­ро­вых бан­ков­ских цен­тров: здесь рас­по­ло­же­ны от­де­ле­ния и пред­ста­ви­тель­ст­ва бо­лее 40 из 50 круп­ней­ших бан­ков ми­ра. В начале XXI века ко­ли­че­ст­во за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных бан­ков со­кра­ща­ет­ся за счёт их объ­е­ди­не­ния (291 в 2006 году; 382 в 2002 году), при этом сум­марный объ­ём ак­ти­вов воз­рас­та­ет (1,41 трлн. долларов в середине 2006 года; 0,96 трлн. долларов в середине 2002 года). Каймановы острова - один из круп­ней­ших оф­шор­ных цен­тров [за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но около 83,5 тыс. ком­па­ний (2006 год), в т. ч. около 9,4 тыс. пае­вых фон­дов, 300 бан­ков, 800 стра­хо­вых и 160 тра­сто­вых ком­па­ний (2007 год)].

Промышленность раз­ви­та сла­бо. Про­изводство элек­тро­энер­гии 400 млн. кВт·ч (2005 год). Пи­ще­вая промышленность (пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственного сы­рья, про­изводство пи­ва и без­ал­коголь­ных на­пит­ков), про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов и ме­бе­ли, из­го­тов­ле­ние су­ве­нир­ной про­дук­ции. Около 90% про­дук­тов пи­та­ния им­пор­ти­ру­ет­ся. Раз­ви­тие сельского хозяйства ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся не­дос­тат­ком пре­сной во­ды. Вы­ра­щи­ва­ют ба­на­ны, то­ма­ты, ман­го и цит­ру­со­вые. Раз­во­дят че­ре­пах (в т. ч. на экс­порт).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)