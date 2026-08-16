КАЙФУ ТОСИКИ

Кайфу Тосики (род. 02.01.1931, Итиномия, преф. Айти) — японский государственный и политический деятель.

Из семьи предпринимателя. Окончил университет Васэда (1954). Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии (1960—2009), председатель Либерально-демократической партии (1989—1991). Министр просвещения в кабинетах Т. Фукуда (24 декабря 1976 — 28 ноября 1977) и Я. Накасонэ (28 декабря 1985 — 22 июля 1986). Имел репутацию «чистого политика» и мастера компромиссов. На посту премьер-министра (10 августа 1989 — 5 ноября 1991) активизировал сотрудничество с НАТО и переговоры с СССР. В 1994 вышел из ЛДП (вернулся в 2003); председатель партии Синсинто (Партия новых рубежей; 1994—1995).

Соч.: Сэйдзи то канэ (Политика и деньги). Токио, 2010 (на яп. яз.).