КАВОС АЛЬБЕРТ КАТЕРИНОВИЧ

КАВОС АЛЬБЕРТ КАТЕРИНОВИЧ - российский архитектор.

Изу­чал ма­те­ма­ти­ку в Па­ду­ан­ском университете. Член ар­хитектурных ака­де­мий Ве­не­ции, Ви­чен­цы, Пар­мы; профессор ака­де­мии Святого Лу­ки в Ри­ме. Ра­бо­тал в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Главный ар­хи­тек­тор императорских те­ат­ров (с 1835 года), Па­же­ско­го кор­пу­са (1830-1848 годы), Поч­то­во­го ве­дом­ст­ва (с 1834 года) и др.

Под руководством К. И. Рос­си за­ни­мал­ся строи­тель­ст­вом Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра, зда­ний Министерства народного про­све­ще­ния, Ди­рек­ции императорских те­ат­ров. Ре­кон­ст­руи­ро­вал пе­тербургские те­ат­ры - Боль­шой (Ка­мен­ный; 1836-1838 годы; не сохранился), Ка­мен­но­о­ст­ров­ский (1844 год), Ми­хай­лов­ский (1859-1860 годы). Ра­бо­тал в различных ис­то­ри­че­ских сти­лях.

По­стро­ил де­ревянный те­атр в Крас­ном Се­ле (не сохранился), От­де­ле­ние поч­то­вых ка­рет (1843-1845 годы), зда­ние дет­ско­го при­юта (1846-1848 годы). Вы­даю­щее­ся про­из­ве­де­ние Ка­во­са - Ма­ри­ин­ский те­атр в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1847-1849 годы, пе­ре­стро­ен им же в 1859-1860 годы), бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ный внут­ри и сна­ру­жи. По­сле по­жа­ра 1853 года Ка­вос осу­ще­ст­вил ра­бо­ты по вос­ста­нов­ле­нию Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве.

Ав­тор не­осу­ще­ст­в­лён­ных про­ек­тов строи­тель­ст­ва русского пра­во­слав­но­го хра­ма и те­ат­ра «Гранд-Опе­ра» (был ут­вер­ждён На­по­ле­о­ном III ) в Па­ри­же. Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Traité de la construction des théâtres. P.; Saint Pétersbourg, 1847;

Recon­struction du Grand Théâtre de Moscou. P., 1859