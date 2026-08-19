КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ

КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ - высшее государственное учреждение в России для координации деятельности кавказского наместника .

На­хо­дил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Со­з­дан вслед за уч­ре­ж­де­ни­ем Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва ука­зом императора Ни­ко­лая I от 03(15).02.1845 года на ос­но­ве Комитета по де­лам За­кав­каз­ско­го края, су­ще­ст­во­вав­ше­го с 1842 года.

В со­став Кавказского комитета вхо­ди­ли по долж­но­сти пред­се­да­тель Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та, шеф жан­дар­мов, ми­ни­ст­ры - во­ен­ный, внутренних дел, государственных иму­ществ, фи­нан­сов, юс­ти­ции, с 1857 года так­же министр иностранных дел А. М. Гор­ча­ков . Чле­на­ми Кавказского комитета по на­зна­че­нию бы­ли великие кня­зья Алек­сандр Ни­ко­лае­вич (бу­ду­щий император Алек­сандр II) (с 1845 года) и Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич (с 1856 года). Пред­се­да­те­ли: А. И. Чер­ны­шёв (1845-1856 годы), А. Ф. Ор­лов (1856-1861 годы), в 1861-1865 годах долж­ность пред­се­да­те­ля ос­та­ва­лась ва­кант­ной, за­тем её по­сле­до­ва­тель­но за­ни­ма­ли пред­се­да­те­ли Кабинета ми­ни­ст­ров П. П. Га­га­рин (1865-1872 годы), П. Н. Иг­нать­ев (1872-1879/1880 годы), П. А. Ва­лу­ев (1879/1880-1881 годы), М. Х. Рей­терн (1881-1882 годы). Бес­смен­ный управ­ляю­щий де­ла­ми - В. П. Бут­ков (член Кавказского комитета с 1858 года).

Кавказский комитет рас­смат­ри­вал все во­про­сы гражданского управ­ле­ния Кавказским на­ме­ст­ни­че­ст­вом: сме­ты рас­хо­дов и до­хо­дов, про­ек­ты ре­форм административно-территориального уст­рой­ст­ва, по­ло­же­ний и шта­тов ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний, во­про­сы городского бла­го­ус­т­рой­ст­ва, строи­тель­ст­ва до­рог, гражданских зда­ний и со­ору­же­ний, раз­ви­тия тор­гов­ли, промышленнности и сельского хозяйства, ме­ди­ци­ны, об­ра­зо­ва­ния и др. Кавказский комитет де­лал за­клю­че­ния по Все­под­дан­ней­шим от­чё­там кавказского на­ме­ст­ни­ка. Мне­ния и про­ек­ты Кавказского комитета пе­ре­да­ва­лись на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ру. В пе­ри­од, ко­гда на­ме­ст­ни­ком на Кав­ка­зе был князь А. И. Ба­ря­тин­ский (1856-1862 годы), до­бив­ший­ся зна­чительного уве­ли­че­ния сво­их пол­но­мо­чий, влия­ние Кавказского комитета на кавказскую ад­ми­ни­ст­ра­цию ос­лаб­ло, прак­ти­че­ски све­лось к ми­ни­му­му: ре­ше­ния на­ме­ст­ни­ка тот­час при­во­ди­лись в ис­пол­не­ние и толь­ко для све­де­ния от­прав­ля­лись в Кавказский комитет, ко­то­рый без вся­кой экс­перт­ной оцен­ки док­ла­ды­вал их им­пе­ра­то­ру. Та­ким же ста­тус Кавказского комитета ос­та­вал­ся в даль­ней­шем. Ли­к­ви­ди­ро­ван 29.11(11.12).1882 года (вско­ре по­сле уп­разд­не­ния в 1881 году Кавказского на­ме­ст­ни­че­ст­ва).

Ис­точники:

Из­бран­ные до­ку­мен­ты Кав­каз­ско­го ко­ми­те­та. По­ли­ти­ка Рос­сии на Се­вер­ном Кав­ка­зе в 1860–70-е гг. / Публ. Н. Ю. Си­лае­ва // Сбор­ник Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. М., 2000. Т. 2.

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