МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
Система взаимосвязанных производственных центров (очагов) горно-металлургического производства, сходных по комплексу важнейших морфолого-технологических стандартов.
Принципиальная характеристика этих стандартов ярче всего представлена в относительно устойчивом наборе (комплексе) форм орудий и оружия, а также в сходных технологич. приёмах их изготовления. В гораздо меньшей степени стандарты М. п. отражены в наборе украшений или предметов ритуально-культового назначения. Каждая из М. п. отличается географич. и хронологич. рамками.
М. п. выделяют преим. для начальных этапов развития горного дела и металлургии, связанных с медным веком и бронзовым веком (5–2-е тыс. до н. э.) в Евразии. Выделяется 10 М. п. В зап. половине Евразии располагалось 7: Балкано-Карпатская металлургическая провинция (медный век, 5–4-е тыс. до н. э.); Циркумпонтийская металлургическая провинция (ранний и средний бронзовый век, 4–3-е тыс. до н. э.); Европейская металлургическая провинция, Кавказская металлургическая провинция, Ирано-Афганская металлургическая провинция (др. назв. – Ирано-Анатолийская), Евразийская степная металлургическая провинция (поздний бронзовый век, 2-е тыс. до н. э.), а также условно выделяемая для этого же времени Средиземноморская металлургическая провинция (др. назв. – Восточносредиземноморская). В вост. половине Евразии располагались 3 М. п., которые ранее рассматривались в рамках Восточно-Азиатской металлургической провинции: Восточноазиатская степная, Древнекитайская, Индо-Китайская. Функционирование М. п. могло длиться от 8–10 столетий (Евразийская М. п.) до 2 тысячелетий (Циркумпонтийская М. п.), иметь ареал от 400–500 тыс. км2 (Кавказская М. п.) до 7–8 млн. км2 (Евразийская М. п.). Выделение М. п. для последующих историко-технологич. эпох (напр., железного века) ещё предстоит.
Горно-металлургич. произ-во каждой из М. п. опиралось на собственные рудные источники, обязательно включавшие разнообразные медные месторождения. Кроме них, могли быть представлены мышьяковые, оловянные, сурьмяные, свинцовые и др. руды, чьи минералы часто применялись в металлургич. практике. В рамках М. п. выделяются 2 осн. категории центров (очагов): «горно-металлургические», находившиеся в зонах рудных месторождений, где были сосредоточены все осн. производств. операции (добыча руды, выплавка из неё металла, отковка или отливка изделий); «металлообрабатывающие», располагавшиеся вне рудных зон и работавшие, как правило, на металле, доставлявшемся из горно-металлургич. очагов. Выделяются также относительно редко встречающиеся «промежуточные» типы очагов, в них выплавляли металл из привозной руды.
По характеру соотношения с культурой археологической и т. п. подразделениями выделяются 2 осн. типа М. п.: «монокультурный», когда система производств. центров связана с блоками родственных археологич. общностей (напр., Евразийская, Кавказская М. п.); «поликультурный», если система производящих очагов охватывает принципиально различные археологич. общности (напр., Балкано-Карпатская, Циркумпонтийская М. п.). Причина этого кроется в разл. характере организации металлургич. и металлообрабатывающего производства.
Автор статьи: Е. Н. Черных.