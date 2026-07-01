КАВКАЗ (др.-греч. Καύκασος; лат. Caucasus)

Горы между Понтом Эвксинским и Каспийским морем .

Через Кавказ вели два прохода: так называемые Албанские ворота на востоке, у источников Каспийского моря, и Сарматские ворота на западе. Древние считали Кавказ концом мира и полагали, что его вершины достигают звезд. Согласно мифам, к Кавказским горам был прикован Прометей. Античные авторы часто путались с определением местоположения Кавказа, который смешивали с Гиндукушем, Уралом, Памиром и даже с Гималаями. Только после похода Помпея Великого в 65 г. до н.э. были получены более точные сведения о географии Кавказа. Отдельные районы и города Кавказа в античности принадлежали многим государствам – Урарту, Персии, Скифскому царству, Колхиде , Иберии , Боспорскому царству, Синдике, Великой Армении, Кавказской Албании. В VII-VI вв. до н.э. там появляются греческие колонии, крупнейшие из которых Диоскуриада в Абхазии и Фасис в устье Риони. В конце I в. до н. э. Колхида была завоевана Митридатом VI, а затем захвачена римлянами, построившими много новых крепостей для защиты от набегов горцев и реконструировавших старые укрепления.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев