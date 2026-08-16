КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский прозаик.
Родился в семье военного музыканта. Брат Л. А. Зильбера. С 1920 года в Петрограде. В 1923 году окончил Институт восточных языков, в 1924 году - Ленинградский государственный университет (в 1929 году - аспирантуру; в том же году опубликовал свою диссертация «Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора»).
Участник литературной группы «Серапионовы братья» (1921-1926 годы). Влияние Э. Т. А. Гофмана ощутимо в первом опубликованном произведении Каверина - фантастической новелле «Хроника города Лейпцига за 18... год» (1922 год), а также в первом сборнике новелл «Мастер и подмастерья» (1923 год), который отмечен обилием разноликих персонажей, переживающих гротескные превращения, парадоксальной игрой с фабулой (время действия прихотливо варьируется, сменяют друг друга страны и эпохи).
В повести «Конец хазы» (1924 год) Каверин переходит к новой творческой манере, обращаясь к психологической мотивировке характеров. До конца 1920-х годов совмещал литературную работу с научной. В его первом романе «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1928 год) в игровом ключе воссозданы характеры филологов и писателей 1920-х годов; прототипом главного героя явился В. Б. Шкловский.
В повести «Черновик человека» (1929 год) Каверин разворачивает биологическую идею «конституционной вражды» между индивидуумами; в романе «Художник неизвестен» (1931 год) раскрывает драму не понятого современниками художника-авангардиста. В романе «Исполнение желаний» (1936 год) на первый план выходят темы таланта и славы.
Самое известное произведение Каверина - роман «Два капитана» (1936-1944 годы; Государственная премия СССР, 1946 год; экранизации 1956, 1976 годах), отличается динамичностью сюжета, максималистски чётким противопоставлением характеров, неподдельным романтическим пафосом, имеющим мало общего с советской оптимистичной риторикой. Сочетание традиционных мотивов литературной классики с современным материалом обеспечило успех романа, вошедшего в золотой фонд литературы для детей и юношества.
Во время Великой Отечественной войны Каверин был корреспондентом ТАСС и «Известий» на Северном флоте, выпустил несколько сборников рассказов, основанных на реальных событиях. Военный опыт позднее был переосмыслен Кавериным в романе «Наука расставания» (1982 год). В 1950-1960-е годы центральная тема творчества Каверина - соотношение науки и нравственности: романы «Открытая книга» (1946-1954 годы; окончательная редакция 1980 год) и «Двойной портрет» (1963-1964 годы) о драматической судьбе биологии во времена «лысенковщины».
К моральным проблемам науки Каверин позднее вернулся в романе «Двухчасовая прогулка» (1977 год). В 1956 году Каверин участвовал в организации и составлении альманаха «Литературная Москва», бросившего вызов идеологическому официозу. В 1970-1980-х годах обращался преимущественно к истории культуры: автобиографическая трилогия «Освещённые окна» (1970-1976 годы), цикл воспоминаний и портретов «В старом доме» (1971 год), роман о русской художнице-эмигрантке «Перед зеркалом» (1972 год), сборники мемуарных и архивных материалов «Вечерний день» (1977-1978 годы) и «Письменный стол» (1985 год), мемуарная книга «Эпилог» (опубликована в 1989 году), многочисленные статьи.
Мемуарная проза Каверина отличается откровенностью, точностью характеристик и оценок. В конце жизни Каверин создал также сказочные повести для детей «Ночной сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча неизвестном году» (1979 год), «Верлиока» (1981 год), повесть «Силуэт на стекле» (1987 год) о трагической судьбе молодого литератора, роман о военных годах «Над потаённой строкой» (1988 год), рассказы.
Сочинения:
Собр. соч.: В 8 т. М., 1980–1983;
Вечерний день: Письма, встречи, портреты. М., 1982;
Новое зрение: Книга о Ю. Тынянове. М., 1988 (совм. с Вл. Новиковым);
Эпилог: Мемуары. М., 1997.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.