КАВЕНЬЯК ЖАК ЛУИ ЭЛЕОНОР ГОДФРУА

Кавеньяк (фр. Cavaignac), Жак Луи Элеонор Годфруа (30.05.1800, Париж — 06.05.1845, Париж) — французский политический деятель, журналист, старший брат Л.-Э. Кавеньяка .

Родился в семье бывшего депутата Конвента, приговорившего Людовика XVI к смертной казни. Воспитывался без отца, изгнанного из Франции при Реставрации Бурбонов. Получил юридическое образование, но занялся журналистикой. В студенческие годы сблизился с либеральной оппозицией, принимал активное участие в Июльской революции 1830 . Вступил в Национальную гвардию в качестве артиллерийского офицера, одновременно продолжая публиковаться в леволиберальных и республиканских изданиях. Участвовал в работе трех республиканских организаций — Общество друзей народа, Общество прав человека и Ассоциация патриотической прессы, выступавших с резкой критикой режима Июльской монархии . В 1831 и 1834 за участие в вооруженных антиправительственных выступлениях К. дважды был судим. В 1835 бежал в Англию, где провел около пяти лет. В 1840 вернулся из эмиграции и возобновил журналистскую работу. Вместе с А.-А. Ледрю-Ролленом и Ж. Лаффитом основал республиканскую газету «La Réforme». В последние годы жизни К. установил дружеские отношения с молодым Л. Бланом. Умер от тяжелой формы плеврита. Похороны К. превратились в многолюдную республиканскую демонстрацию.

Лит.: Gilmore J. La République clandestine, 1818—1848. Paris, 1997. Givaudon P. Chronique des Cavaignac. Paris, 2010.