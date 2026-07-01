КАВЕНДИШ ФРЕДЕРИК ЧАРЛЬЗ

Кавендиш (англ. Cavendish), Фредерик Чарльз, лорд (30.10.1836, Истборн — 06.05.1882, Дублин) — государственный и политический деятель Великобритании.

К. родился в семье 7-го герцога Девонширского; после смерти отца титул 8-го герцога Девонширского наследовал старший брат К. Спенсер. К. после завершения обучения в Кембридже в 1859—1864 исполнял обязанности секретаря лорда Гренвилла. В 1865—1882 — член нижней палаты парламента, где присоединился к Либеральной партии . С 1873 занимал посты в Казначействе. В 1882 назначен министром по делам Ирландии. Задача К. состояла в принятии примирительных мер на мятежном острове в соответствии с соглашением У. Гладстона и Ч. Парнелла . По прибытии в Дублин К. был убит вместе со своим секретарем Т. Г. Бёрком в Финникс-парке членами экстремистской организации «Невидимые».

Лит.: Мирошников А. В. Три века Ирландии. Книга 2. 1845—1900. Воронеж, 2014.