КАВАТИНА
КАВАТИНА - небольшая ария в опере и оратории.
Произошла от каваты (заключительный раздел речитатива в опере, оратории, кантате 2-й половине XVII века - 1-й половине XVIII века). Для каватины характерны простая песенная мелодика, безрепризная форма (в отличие от 3-частной арии da capo). Один из ранних образцов - в опере «Монтесума» каватина Г. Грауна (1755 год).
К жанру каватины обращались В. А. Моцарт (каватина Фигаро, Графини, Барбарины в опере «Свадьба Фигаро»), Й. Гайдн (каватина Луки, Ханны в оратории «Времена года»). В 1-й половине XIX века каватиной часто называли выходную арию в опере (каватина Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини, каватина Антониды в опере «Жизнь за царя» М. И. Глинки).
В XIX-XX веках встречаются каватины как с виртуозной вокальной партией (каватина Розины в «Севильском цирюльнике»), так и каватины лирического характера в умеренно медленном темпе (каватина Нормы в опере «Норма» В. Беллини), некоторые представляют собой развёрнутые арии (каватина Людмилы в опере «Руслан и Людмила» Глинки, каватина Кончаковны в опере «Князь Игорь» А. П. Бородина, К. Алеко в опере «Алеко» С. В. Рахманинова). Каватиной может называться также небольшая лирическая инструментальная пьеса (каватина для тромбона и фортепиано op. 144 К. Сен-Санса) или часть цикла (2-я часть струнного квартета B-dur op. 130 Л. ван Бетховена).