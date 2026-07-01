КАВАМ ОС-САЛТАНЕ

Кавам ос-Салтане (Ахмед Кавам) (02.01.1876, Гилян — 23.06.1955, Тегеран) — иранский государственный и политический деятель.

Государственную службу начал как один из секретарей Мозаффар-од-Дин шаха Каджара в начале Конституционной революции в Иране 1905—1911 . Он успешно продвигался по служебной лестнице, в 1911—1918 занимал посты министра внутренних дел и министра финансов, опираясь на поддержку старшего брата Восук-од-Доуле — премьер-министра в 1916—1917 и 1918—1920.

После переворота 3 хута (21 февраля 1921) К. о.-С. был одним из немногих каджарских сановников, который сумел сохранить свои позиции: дважды, в 1921 и 1922, он возглавлял правительство, но противоречия с военным министром Реза-ханом (с 1925 — Реза-шахом Пехлеви ) привели его к отставке и вынудили покинуть Иран.

Возвращение К. о.-С. в «большую политику» стало возможным только после отречения Реза-шаха. Опытный функционер, имевший к тому же репутацию опального политика, К. о.-С. в третий раз в 1942 встал во главе правительства. Мощные автономистские движения в Иранском Азербайджане и Курдистане в 1946 позволили К. о.-С. при поддержке просоветских сил вновь вернуть себе премьерство (28 января 1946 — 18 декабря 1947). Его визит в Москву и подписание коммюнике о заключении нефтяного соглашения с СССР (впоследствии известного как соглашение Кавама — Садчикова, денонсированное меджлисом 22 октября 1947) развязало К. о.-С. руки для подавления демократического движения в Азербайджане и Курдистане, опиравшихся на поддержку СССР. Одновременно премьер взял курс на сближение с США. Поддержка Великобритании и США в последний раз привела К. о.-С. к власти в период движения за национализацию иранской нефти. Его пятидневное премьерство (17—22 июля 1952) вызвало мощную компанию протеста и завершилось вооруженными столкновениями в Тегеране.

Лит.: Алиев С. М. История Ирана ХХ век. М., 2004; Гасанлы Дж. СССР — Иран: азербайджанский кризис и начало холодной войны (1941—1946 гг.). М., 2006. Abrahamian E. Iran Between two Revolutions. Princeton, 1982.