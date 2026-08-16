КАВАЛЛИ ФРАНЧЕСКО

КАВАЛЛИ ФРАНЧЕСКО - итальянский композитор, органист и певец.

Один из круп­ней­ших мас­те­ров ве­не­ци­ан­ской опе­ры XVII века (смотрите Ве­не­ци­ан­ская шко­ла). Из се­мьи му­зы­кан­та, ка­пель­мей­сте­ра ме­ст­но­го со­бо­ра. При­нял фа­ми­лию сво­его по­кро­ви­те­ля, ве­не­ци­ан­ско­го гу­бер­на­то­ра Фе­де­ри­ко Ка­вал­ли. С 1616 года пев­чий со­бо­ра Святого Мар­ка в Ве­неции, где сре­ди его на­став­ни­ков был К. Мон­те­вер­ди, од­но­вре­мен­но в 1620-х годах ор­га­нист церкви Сан­ти-Джо­ван­ни-э-Пао­ло. С 1639 года 2-й ор­га­нист со­бо­ра Святого Мар­ка. С конца 1630-х гг. Кавалли как ком­по­зи­тор и им­пре­са­рио ак­тив­но уча­ст­во­вал в ста­нов­ле­нии опер­но­го жан­ра в Ве­не­ции (де­бют - «Свадь­ба Фе­ти­ды и Пе­лея», 1639 год).

В середине XVII века стал са­мой за­мет­ной фи­гу­рой в итальянской опе­ре. В 1660 году по при­гла­ше­нию Дж. Ма­за­ри­ни прие­хал в Па­риж, где по­ста­вил опе­ры «Ксеркс» (с увер­тю­рой и ба­лет­ны­ми но­ме­ра­ми, на­пи­сан­ны­ми Ж. Б. Люл­ли) и «Влюб­лён­ный Гер­ку­лес» (1662 год). По воз­вра­ще­нии в Ве­не­цию за­нял пост со­бор­но­го ка­пель­мей­сте­ра (1668 год). Ав­тор свыше 30 опер пре­имущественно на ми­фо­ло­гические сю­же­ты («Ди­до­на», 1641 год, «Ясон», 1649 год, «Кал­ли­сто», 1651 год, все - Ве­не­ция; мно­гие ут­ра­че­ны). Со­хра­нив­шие­ся про­из­ве­де­ния ду­хов­ных жан­ров (мес­сы, псал­мы , Ре­к­ви­ем и др.) - мо­ну­мен­таль­ные ком­по­зи­ции кон­церт­но­го сти­ля в тра­ди­ци­ях ве­не­ци­ан­ской цер­ков­ной му­зы­ки.