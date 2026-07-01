КАВАЛ

КАВАЛ - духовой музыкальный инструмент , вид продольной флейты.

Рас­про­стра­нён главным образом в Ру­мы­нии, Мол­да­вии, Бол­га­рии, Ма­ке­до­нии. По про­ис­хо­ж­де­нию пас­ту­ший ин­ст­ру­мент. Кор­пус длин­ный (около 80 см), час­то со­став­ной. При иг­ре ин­ст­ру­мент дер­жат не­сколь­ко на­ис­кось.

Зву­ко­ряд диа­то­ни­че­ский, диа­па­зон около 2 ок­тав (при пе­ре­ду­ва­ни­ях около 3 ок­тав). Звук неж­ный, не­гром­кий. На кавале иг­ра­ют пе­сен­ные и тан­це­валь­ные ме­ло­дии, бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ные. Ино­гда ис­поль­зу­ет­ся в па­ре: на од­ном кавале иг­ра­ют ме­ло­дию, на дру­гом - бур­дон.

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