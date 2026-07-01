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КАВАЛ
КАВАЛ - духовой музыкальный инструмент, вид продольной флейты.
Распространён главным образом в Румынии, Молдавии, Болгарии, Македонии. По происхождению пастуший инструмент. Корпус длинный (около 80 см), часто составной. При игре инструмент держат несколько наискось.
Звукоряд диатонический, диапазон около 2 октав (при передуваниях около 3 октав). Звук нежный, негромкий. На кавале играют песенные и танцевальные мелодии, богато орнаментированные. Иногда используется в паре: на одном кавале играют мелодию, на другом - бурдон.
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