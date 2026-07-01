КАВА

КАВА - комплекс археологических памятников на восточном берегу Нила.

Рас­коп­ки экс­пе­ди­ции Окс­форд­ско­го университета в 1929-1931 годах (Ф. Л. Гриф­фит), в 1935-1936 году (Л. П. Кёр­ван), ме­ж­ду­народной экс­пе­ди­ции на ба­зе Британского му­зея в 1993 году и 1997-2003 годах (Д. А. Уэлз­би).

Об­щая пло­щадь па­мят­ни­ка около 40 га (изу­че­но не бо­лее 3-5%). К се­ве­ру от Кава об­на­ру­жен об­шир­ный мо­гиль­ник куль­ту­ры Кер­ма, сви­де­тель­ст­вую­щий, что ме­ст­ность бы­ла оби­тае­ма ме­ж­ду серединой III-го и серединой II-го тысячелетия до н. э. Са­мые ран­ние на­ход­ки в Каве от­но­сят­ся к эпо­хе Сред­не­го Цар­ст­ва Егип­та (XXI - середина XVII веков). Стеа­ти­то­вый ска­ра­бей-аму­лет с име­нем Амен­хо­те­па III сви­де­тель­ст­ву­ет, что, ве­ро­ят­но, в его прав­ле­ние (ме­ж­ду 1379 и 1340 годами) бы­ло ос­но­ва­но египетское свя­ти­ли­ще в Каве.

В центральной час­ти Кавы изу­че­ны 3 хра­ма египетских бо­гов: поч­ти при­мы­каю­щие по всей дли­не, ори­ен­ти­ро­ван­ные по оси се­вер - юг хра­мы А («Эй»; с изо­бра­же­ния­ми Ту­тан­ха­мо­на; пред­по­ло­жи­тель­но ре­кон­ст­руи­ро­ван при ку­шит­ском ца­ре Та­хар­ке около 690-664 годов) и В («Би»; пер­во­на­чаль­но, воз­мож­но, вклю­чал свя­ти­ли­ще бо­ги­ни Ану­кис, на мес­те ко­то­ро­го, ве­ро­ят­но при ца­ре Ариа­ма­ни, около III века бы­ла по­стро­ена ча­сов­ня); пер­пен­ди­ку­ляр­но их оси - храм Т («Ти») - са­мая зна­чи­тель­ная из по­стро­ек в Каве; воз­ве­дён в пе­ри­од не­про­дол­жи­тель­но­го гос­под­ства ку­ши­тов в Егип­те (XXV, «эфи­оп­ская», ди­на­стия; середина VIII - середина VII веков до н. э.) египетскими мас­те­ра­ми по при­ка­зу ца­ря Та­хар­ки и от­но­сит­ся к чис­лу главных свя­ти­лищ Ку­ша.

Храм Т ок­ру­жа­ли: ве­ду­щая ко вхо­ду «ал­лея» из 2 ря­дов ста­туй в ви­де воз­ле­жа­ще­го ба­ра­на (свя­щен­ное жи­вот­ное Амо­на); ал­тарь в ви­де плат­фор­мы из бло­ков пес­ча­ни­ка с 13 сту­пе­ня­ми; западный «киоск» - ме­сто ос­та­но­вок при ри­ту­аль­ном ше­ст­вии, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го со­вер­ша­ли об­ход во­круг хра­ма, пе­ре­но­ся сим­во­лическую ла­дью Амо­на-Ра; при­хра­мо­вый сад; ок­ру­жаю­щие ком­плекс сте­ны (со сто­ро­ны пус­ты­ни до 4 м тол­щи­ной) из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. За сте­на­ми - восточный «киоск», свя­ти­ли­ще («храм льва») пред­по­ло­жи­тель­но I-II веков н. э. Кава дос­тиг­ла рас­цве­та в VIII-VI веках до н. э., ко­гда ста­ла од­ним из главных ре­лигиозных цен­тров и сто­ли­цей од­но­го из ок­ру­гов об­ра­зо­вав­ше­го­ся около IX века до н. э. не­за­ви­си­мо­го Ку­шит­ско­го цар­ст­ва (смотрите в статье Куш ).

По сви­де­тель­ст­ву ме­ст­ных егип­тоя­зыч­ных хро­ник, хра­мы Кавы бы­ли важ­ней­шим ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва, по­се­ще­ние хра­ма Амо­на Гем­па­тон­ско­го - од­но из основных дей­ст­вий в про­це­ду­ре ин­тро­ни­за­ции но­во­го пра­ви­те­ля Ку­ша. Кава под­вер­га­лась раз­ру­ше­ни­ям фа­рао­ном Псам­ме­ти­хом II в 593 году до н. э., римским пре­фек­том в Егип­те Га­ем Пе­тро­ни­ем в 23 году до н. э., за­тем от­страи­ва­лась, но пло­щадь по­се­ле­ния по­сте­пен­но со­кра­ща­лась. Са­мые позд­ние эпи­гра­фические сви­де­тель­ст­ва от­но­сят­ся к концуI века до н. э., но, су­дя по др. на­ход­кам, по­се­ле­ние су­ще­ст­во­ва­ло по край­ней ме­ре до III века н. э.

Хра­мы пря­мо­уголь­ные, вклю­ча­ли 2 про­доль­но со­еди­нён­ных ко­лон­ных за­ла, «ча­сов­ню» (в хра­мах А и Т из 2 основных по­ме­ще­ний - про­на­оса и свя­ти­ли­ща) и осо­бый для ка­ж­до­го из хра­мов на­бор до­пол­нительных по­ме­ще­ний (в т. ч. кла­до­вые). На ка­мен­ных час­тях со­хра­ни­лись стан­дарт­ные египетские куль­то­вые над­пи­си и рель­еф­ные изо­бра­же­ния ( жерт­во­при­но­ше­ния ца­рей бо­гам, изо­бра­же­ния египетских бо­гов, ча­ще дру­гих - Амо­на-Ра). Рель­е­фы хра­ма Т сти­ли­сти­че­ски близ­ки египетским об­раз­цам Ста­ро­го Цар­ст­ва, от­че­го их ино­гда рас­смат­ри­ва­ют как па­мят­ник эпо­хи «египетского ре­нес­сан­са»: Та­хар­ка в ви­де сфин­кса по­пи­ра­ет но­га­ми 3 по­вер­жен­ных чу­же­зем­цев; ух­ва­тив за во­ло­сы груп­пу ли­вий­цев и «азиа­тов», он за­ма­хи­ва­ет­ся на них бу­ла­вой или ме­чом; он встре­ча­ет про­цес­сию из му­зы­кан­тов, пев­цов и жре­цов (6 из них, ви­ди­мо, не­сут ри­ту­аль­ную ла­дью Амо­на - од­ну из главных - свя­тынь хра­ма); он же, пред­став­ляю­щий Амо­ну-Ра мо­дель хра­мо­во­го пи­ло­на (ве­ро­ят­но, ал­ле­го­рия, под­ра­зу­ме­ваю­щая строи­тель­ст­во хра­ма Т как дар бо­же­ст­ву); ал­ле­го­рический цикл, по­свя­щён­ный ин­тро­ни­за­ции Та­хар­ки, - сце­на «пе­ре­го­на 4 те­лят в бо­жий храм», об­ще­ние с Хо­ром и То­том, ко­ро­но­ва­ние, про­во­ды в храм и пре­кло­не­ние ко­лен у ног Амо­на и др.

Сре­ди на­хо­док: зо­ло­тая и брон­зо­вые фи­гур­ки ко­ле­но­пре­кло­нён­но­го фа­рао­на с жерт­вен­ны­ми со­су­да­ми в ру­ках, около 30 по­зо­ло­чен­ных брон­зо­вых изо­бра­же­ний свя­щен­ной коб­ры, брон­зо­вые ста­ту­эт­ки Оси­ри­са (ви­ди­мо, стан­дарт­ное по­жерт­во­ва­ние в хра­ме А, где най­де­на и фор­ма для от­лив­ки), 100 брон­зо­вых фи­гу­рок жи­вот­ных, птиц; фраг­мен­ты гра­нит­ной ста­туи Та­хар­ки с жерт­вен­ным сто­лом в ру­ках и сфинкс, го­ло­ве ко­то­ро­го при­да­ны порт­рет­ные чер­ты это­го ца­ря (рис.); бу­сы из фа­ян­са, крас­ной яш­мы, зо­ло­та, фа­ян­со­вые пла­сти­ны-встав­ки с изо­бра­же­ния­ми Амо­на, свя­щен­но­го ба­ра­на, цве­тов или в фор­ме египетских ие­рог­ли­фов и кар­ту­шей с име­на­ми ца­рей VII-V веков до н. э.; по­ми­наль­ная сте­ла египетского вель­мо­жи Па­нах­та (на­ме­ст­ник Кавы при Ту­тан­ха­мо­не), 8 егип­тоя­зыч­ных стел ца­рей VII-III веков до н. э. и 5 ис­то­рических над­пи­сей V века до н. э., граф­фи­ти египетских чи­нов­ни­ков Но­во­го Цар­ст­ва и ме­ро­ит­ских па­лом­ни­ков (в т. ч. на ме­ро­ит­ском язы­ке). Тек­сты из Кавы со­став­ля­ют око­ло по­ло­ви­ны письменного фон­да для ре­кон­ст­рук­ции ис­то­рии Ку­шит­ско­го цар­ст­ва.

В южной час­ти Кавы вы­яв­ле­ны уча­ст­ки плот­ной жи­лой за­строй­ки (пред­по­ло­жи­тель­но VIII-VI веков до н. э.) из сыр­цо­во­го кир­пи­ча с гли­ня­ны­ми или пес­ча­ны­ми по­ла­ми; «про­из­вод­ст­вен­ная пло­щад­ка» с 2 пе­ча­ми (ве­ро­ят­но, для об­жи­га ке­ра­ми­ки); трёх­ком­нат­ная (позд­нее до­строе­ны ещё 2 ком­на­ты) по­строй­ка, на сте­нах - по­ли­хром­ный де­кор, фраг­мен­ты фре­сок, над­пи­си, упо­ми­наю­щие Та­хар­ку. Сре­ди на­хо­док - гли­ня­ные от­тис­ки пе­ча­тей, фор­мы для вы­печ­ки хле­ба, сот­ни бу­син из фа­ян­са и скор­лу­пы страу­си­ных яиц, де­ко­ри­ро­ван­ные пла­сти­ны из сло­но­вой кос­ти, изо­бра­же­ния (в т. ч. 2 гли­ня­ные скульп­ту­ры) бо­га Бе­са и его спут­ни­цы Бе­сет. К вос­то­ку от го­ро­ди­ща рас­по­ло­жен нек­ро­поль из бо­лее ты­ся­чи мо­гил (из изу­чен­ных б. ч. ока­за­лись раз­граб­лен­ны­ми; сре­ди на­хо­док - фа­ян­со­вые бу­сы, ке­ра­ми­ка). Они обыч­но име­ют длин­ный сту­пен­ча­тый спуск в ка­ме­ру (мно­гие ис­поль­зо­ва­лись не­од­но­крат­но), по­кой­ни­ки (ино­гда на ло­же) вы­тя­ну­ты на спи­не го­ло­вой на за­пад. У не­ко­то­рых мо­гил про­сле­жи­ва­ют­ся ос­тат­ки кур­га­на, мас­та­бы или пи­ра­ми­ды из кир­пи­ча ли­бо тё­са­но­го кам­ня.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)