КАВА
КАВА - комплекс археологических памятников на восточном берегу Нила.
Раскопки экспедиции Оксфордского университета в 1929-1931 годах (Ф. Л. Гриффит), в 1935-1936 году (Л. П. Кёрван), международной экспедиции на базе Британского музея в 1993 году и 1997-2003 годах (Д. А. Уэлзби).
Общая площадь памятника около 40 га (изучено не более 3-5%). К северу от Кава обнаружен обширный могильник культуры Керма, свидетельствующий, что местность была обитаема между серединой III-го и серединой II-го тысячелетия до н. э. Самые ранние находки в Каве относятся к эпохе Среднего Царства Египта (XXI - середина XVII веков). Стеатитовый скарабей-амулет с именем Аменхотепа III свидетельствует, что, вероятно, в его правление (между 1379 и 1340 годами) было основано египетское святилище в Каве.
В центральной части Кавы изучены 3 храма египетских богов: почти примыкающие по всей длине, ориентированные по оси север - юг храмы А («Эй»; с изображениями Тутанхамона; предположительно реконструирован при кушитском царе Тахарке около 690-664 годов) и В («Би»; первоначально, возможно, включал святилище богини Анукис, на месте которого, вероятно при царе Ариамани, около III века была построена часовня); перпендикулярно их оси - храм Т («Ти») - самая значительная из построек в Каве; возведён в период непродолжительного господства кушитов в Египте (XXV, «эфиопская», династия; середина VIII - середина VII веков до н. э.) египетскими мастерами по приказу царя Тахарки и относится к числу главных святилищ Куша.
Храм Т окружали: ведущая ко входу «аллея» из 2 рядов статуй в виде возлежащего барана (священное животное Амона); алтарь в виде платформы из блоков песчаника с 13 ступенями; западный «киоск» - место остановок при ритуальном шествии, участники которого совершали обход вокруг храма, перенося символическую ладью Амона-Ра; прихрамовый сад; окружающие комплекс стены (со стороны пустыни до 4 м толщиной) из сырцового кирпича. За стенами - восточный «киоск», святилище («храм льва») предположительно I-II веков н. э. Кава достигла расцвета в VIII-VI веках до н. э., когда стала одним из главных религиозных центров и столицей одного из округов образовавшегося около IX века до н. э. независимого Кушитского царства (смотрите в статье Куш).
По свидетельству местных египтоязычных хроник, храмы Кавы были важнейшим местом паломничества, посещение храма Амона Гемпатонского - одно из основных действий в процедуре интронизации нового правителя Куша. Кава подвергалась разрушениям фараоном Псамметихом II в 593 году до н. э., римским префектом в Египте Гаем Петронием в 23 году до н. э., затем отстраивалась, но площадь поселения постепенно сокращалась. Самые поздние эпиграфические свидетельства относятся к концуI века до н. э., но, судя по др. находкам, поселение существовало по крайней мере до III века н. э.
Храмы прямоугольные, включали 2 продольно соединённых колонных зала, «часовню» (в храмах А и Т из 2 основных помещений - пронаоса и святилища) и особый для каждого из храмов набор дополнительных помещений (в т. ч. кладовые). На каменных частях сохранились стандартные египетские культовые надписи и рельефные изображения (жертвоприношения царей богам, изображения египетских богов, чаще других - Амона-Ра). Рельефы храма Т стилистически близки египетским образцам Старого Царства, отчего их иногда рассматривают как памятник эпохи «египетского ренессанса»: Тахарка в виде сфинкса попирает ногами 3 поверженных чужеземцев; ухватив за волосы группу ливийцев и «азиатов», он замахивается на них булавой или мечом; он встречает процессию из музыкантов, певцов и жрецов (6 из них, видимо, несут ритуальную ладью Амона - одну из главных - святынь храма); он же, представляющий Амону-Ра модель храмового пилона (вероятно, аллегория, подразумевающая строительство храма Т как дар божеству); аллегорический цикл, посвящённый интронизации Тахарки, - сцена «перегона 4 телят в божий храм», общение с Хором и Тотом, коронование, проводы в храм и преклонение колен у ног Амона и др.
Среди находок: золотая и бронзовые фигурки коленопреклонённого фараона с жертвенными сосудами в руках, около 30 позолоченных бронзовых изображений священной кобры, бронзовые статуэтки Осириса (видимо, стандартное пожертвование в храме А, где найдена и форма для отливки), 100 бронзовых фигурок животных, птиц; фрагменты гранитной статуи Тахарки с жертвенным столом в руках и сфинкс, голове которого приданы портретные черты этого царя (рис.); бусы из фаянса, красной яшмы, золота, фаянсовые пластины-вставки с изображениями Амона, священного барана, цветов или в форме египетских иероглифов и картушей с именами царей VII-V веков до н. э.; поминальная стела египетского вельможи Панахта (наместник Кавы при Тутанхамоне), 8 египтоязычных стел царей VII-III веков до н. э. и 5 исторических надписей V века до н. э., граффити египетских чиновников Нового Царства и мероитских паломников (в т. ч. на мероитском языке). Тексты из Кавы составляют около половины письменного фонда для реконструкции истории Кушитского царства.
В южной части Кавы выявлены участки плотной жилой застройки (предположительно VIII-VI веков до н. э.) из сырцового кирпича с глиняными или песчаными полами; «производственная площадка» с 2 печами (вероятно, для обжига керамики); трёхкомнатная (позднее достроены ещё 2 комнаты) постройка, на стенах - полихромный декор, фрагменты фресок, надписи, упоминающие Тахарку. Среди находок - глиняные оттиски печатей, формы для выпечки хлеба, сотни бусин из фаянса и скорлупы страусиных яиц, декорированные пластины из слоновой кости, изображения (в т. ч. 2 глиняные скульптуры) бога Беса и его спутницы Бесет. К востоку от городища расположен некрополь из более тысячи могил (из изученных б. ч. оказались разграбленными; среди находок - фаянсовые бусы, керамика). Они обычно имеют длинный ступенчатый спуск в камеру (многие использовались неоднократно), покойники (иногда на ложе) вытянуты на спине головой на запад. У некоторых могил прослеживаются остатки кургана, мастабы или пирамиды из кирпича либо тёсаного камня.