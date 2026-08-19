КАУТСКИЙ Карл

Один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и Второго Интернационала , экономист, историк, публицист.

В юности в Праге участвовал в чешском национальном движении. Учился в Венском университете. Увлекался анархизмом, позитивизмом, неомальтузианством, идеями Ф. Лассаля . Участник социалистического движения с 1874 г. В 1875 г. опубликовал первую крупную работу «Дарвин и социализм». Исследовал историю социалистических идей. В начале 80-х годов под влиянием К. Маркса и Ф. Энгельса перешел на позиции марксизма. Был редактором теоретического органа Социал-демократической партии Германии (СДПГ) “Neue Zeit” в 1883–1917 гг. Участвовал в разработке СДПГ Эрфуртской программы СДПГ 1891 г. Автор теоретических и исторических работ: “Экономическое учение Карла Маркса” (1887), “Томас Мор и его утопия” (1888), “Аграрный вопрос” (1899), “Предшественники новейшего социализма” (1895), “Происхождение христианства” (1908). В конце XIX – начале ХХ вв. превратился в живого классика ортодоксального марксизма. Тем не менее, Ф.Энгельс в своем завещании отстранил Каутского от издания литературного наследия К. Маркса и своих трудов. Выступал против ревизионизма Э. Бернштейна (“Бернштейн и социал-демократическая программа”, 1899 г.), но за единство социал-демократии в условиях полемики правого и левого крыльев (центризм Каутского). По его предложению Парижский конгресс II Интернационала принял в 1900 г. резолюцию об отношении к вхождению социал-демократов в правительство, «мильеранизму» (см. А. Мильеран ), которая не исключала компромиссов с буржуазной властью, но отрицала этот путь как «нормальное начало завоевания политической власти». Предложил концепцию ультраимпериализма – возникновения в перспективе новой фазы капитализма, которая, в отличие от империализма , будет способствовать глобальному экономическому сотрудничеству (таким образом предсказал углубление глобализации в конце ХХ в.). Во время Первой мировой войны сначала выступил с оборонческих позиций, но затем участвовал в Циммервальдском движении, занимая в нем правые позиции. Выступил против практики большевизма в России. Один из лидеров и идеологов Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) с 1917 г. Во время Ноябрьской революции в Германии выступил против превращения Советов в реальные органы власти. Председатель комиссии по социализации экономики Германии. Занял пост заместителя статс-секретаря Министерства иностранных дел в первом правительстве Ф. Шейдемана. Предпринял поездку в Грузинскую демократическую республику и поддержал ее как успешный опыт социал-демократии. В 1920 г. вместе с правым крылом НСДПГ вернулся в СДПГ. В 1921-1923 гг. один из основателей и теоретиков Международного рабочего объединения социалистический партий ( Венский интернационал ). С 20-х годов он один из идеологов “демократического социализма”.

В 1927–1929 гг. выпустил 2-томную работу “Материалистическое понимание истории”. С 1924 г. жил в Вене. После аншлюсса Австрии переехал в Прагу, оттуда — в Амстердам, где вскоре умер.

Сочинения:

Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. М., 2002;

История социализма. Предтечи новейшего социализма. М., 2013;

Пролетариат и общественный строй. Одесса, 1905.

Автор статьи: Шубин А.В.