КАУФМАН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ФОН

Кауфман (с 1914 — Кауфман-Туркестанский), Петр Михайлович фон (07[19].06.1857, Тифлис — 06.03.1926, Париж) — российский государственный деятель.

Из дворян. Племянник К. П. фон Кауфмана (прибавку к фамилии — Туркестанский получил в память заслуг дяди). Окончил Александровский лицей (1877). С 1880 секретарь председателя Комитета министров , делопроизводитель канцелярии главного начальника Верховной распорядительной комиссии. С 1883 делопроизводитель отделения законов Государственной канцелярии, с 1886 помощник статс-секретаря Государственного совета . С 1892 управляющий делами канцелярии, с 1896 товарищ главноуправляющего Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии и товарищ председателя Главного попечительства детских приютов. Член главного управления (с 1897), главноуполномоченный Российского общества Красного Креста в Забайкалье и Маньчжурии (1904—1905). С 1903 служил в Сенате; с 1906 — член Государственного совета.

В 1906—1908 К. — министр народного просвещения. Санкционировал увеличение кредитов на образование, упростил порядок открытия народных училищ, прием девочек в городские училища, разработал положения о начальных и городских училищах, женских учительских семинариях, об училищах для инородцев, о частных учебных заведениях для евреев, для старообрядцев. При нем открыты археологический и психоневрологический институты, казанские и одесские высшие женские курсы и другие. Предложил узаконить прием женщин в вузы. С 1915 главноуполномоченный Российского общества Красного Креста при Верховном главнокомандующем. Противостоял влиянию Г. Е. Распутина .

После Октябрьской революции 1917 в эмиграции: с 1920 — во Франции, член главного управления Российского общества Красного Креста, других общественных эмигрантских организаций.

Соч.: Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном: Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900; Красный Крест в тылу армии в Японскую кампанию 1904—1905 гг. Т. 1—2. СПб., 1909.

Лит.: Левенсон М. Л. Государственный совет. Петроград, 1915; Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи главы высших и центральных учреждений, 1802—1917. СПб., 2002.