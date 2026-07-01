КАТТАНЕО КАРЛО
Каттанео (ит. Cattaneo), Карло (15.06.1801, Милан — 06.02.1869, Лугано) — итальянский политический мыслитель, ученый, писатель.
Один из политических лидеров революции 1848 в Милане, призывал к ненасильственным формам борьбы. После завершения революции 1848 эмигрировал в Швейцарию.
Политические взгляды К. основывались на либеральных и светских традициях миланского Просвещения. Патриот Ломбардии, К. считал ее наиболее развитой в политическом отношении частью Италии и поэтому выступал против присоединения ее к Пьемонту в 1848. После революции последовательно отстаивал перспективу федералистского устройства будущей Италии на базе республиканского политического строя и экономических свобод. Автор многочисленных сочинений по различным отраслям наук (истории, географии, медицине, экономике, социологии и др.), политических мемуаров.
Соч.: Sulla riforma dei carceri. Milano, 1841; Dell’insurrezionedi Milano nel 1848 e della successiva guerra. Lugano, 1849; Memorie dell’economia pubblica dal 1833 al 1860. Milano, 1860; Opere edite ed inedite. 3 vv. Firenze, 1881. Edizione delle opere: Scritti storici e geografici. 5 vv. Firenze, 1957; Scritti economici. 3 vv. Firenze, 1956; Scritti letterari artistici, linguistici e vari. 2 vv. Firenze, 1948; Scritti politici. 4 vv. Firenze, 1964—1965; Scritti filosofici. 3 vv. Firenze, 1960; Scritti letterari. 2 vv. Firenze, 1981; Indice. Firenze, 1995.
Лит.: Peretti G. Saggio sul pensiero filosofico, economico e storico di Carlo Cattaneo. Roma, 1979; Della Peruta F. Carlo Cattaneo politico. Milano, 2001; Bobbio N. Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo. Torino, 1971; Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 1. М., 1958.