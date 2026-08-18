КАТРАРИЙ ИОАНН
Византийский писатель, переписчик рукописей 1-й пол. 14 в.
Жил в г. Фессалоники. Автор сатирич. анакреонтического стихотворения (ок. 220 строк), высмеивающего некоего амбициозного, но бесталанного писателя. Кроме того, К. принадлежит сохранившаяся лишь частично драма, написанная 12-сложником и основанная на одном из сюжетов Еврипида, а также собрание выдержек из Страбона под загл. «Краткое описание заливов населённых земель» (Σύνοψις τών ϰόλπων τής ϰαθ’ἡμάς οἰϰουμένης). Переписчик сочинений Гомера, Либания, Лукиана; комментариев Прокла к диалогам Платона и др. Ранее К. считался автором трёх написанных в подражание Лукиану диалогов «Гермипп, или Об астрологии» (‘Ερμίππος ἢ περὶ ἀστρολογίας), «Гермодот, или О красоте» (‘Ερμόδοτος ἢ περὶ ϰάλλους), «Мусоклес, или О добродетельной жизни» (Μουσοϰλὴς ἢ περὶ ἀρίστου βίου). В большинстве рукописей авторство диалогов приписывается Иоанну Катронису (Κατρώνης ), но оснований отождествлять его с К. И. нет (согласно Е. Юрссу).
Автор статьи: Л. В. Луховицкий.