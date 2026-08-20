КАТОРГА
Наказание за тяжкие преступления, включавшее тяжёлые принудительные работы и, как правило, строгий режим лишения свободы.
В зарубежных странах это понятие отражается терминами: «penal servitude» (англ.), «bagne» (франц.), «Zwangsarbeit» (нем.), «presidio» (исп.), «ergastolo» (итал.). Применялось в Европе с 16 в., первоначально в форме отправки на галеры. В Испании узаконено в правление Изабеллы I. Осуждённых направляли для отбывания наказания в Картахену, Ла-Карраку, Эль-Ферроль, с 1560-х гг. – также на ртутные рудники (в частности, Альмаден). Статутом 1771 в Испании установлен принцип соответствия тяжести физич. труда и совершённого преступления. Во Франции с 1748 вместо ссылки на галеры осуждённых направляли на принудит. работы в порты и арсеналы. Этот вид наказания был подтверждён Учредит. собранием в 1791. Отправка осуждённых в колонии (Франц. Гвиана, Новая Каледония и др.) для их изоляции и использования на тяжёлых физич. работах была узаконена в 1854, однако реально практиковалась и раньше. В Великобритании этот вид наказания введён Тюремным актом 1778. Осуждённых направляли в Сев. Америку, а после обретения США независимости – в Австралию. В 19–20 вв. в европ. странах строгий режим лишения свободы с привлечением к тяжёлому физич. труду использовался также как мера политич. репрессий (напр., в отношении чартистов, участников Парижской коммуны 1871, ирл. восстаний и др.). В 20 в. в подавляющем большинстве стран эта форма наказания была отменена. Сохраняется в Индии, Республике Корея (св. 210 статей УК) и ряде других афр., азиатских и лат.-амер. стран.
В России термин «каторга» введён в законодательство в 1699, когда царь Пётр I своим указом предписал направлять преступников вместе с семьями в ссылку в Азов для работы на галерах («каторгах»). С 1703 труд преступников стал применяться не только на гребных судах, но и (под тем же названием) на др. тяжёлых работах. Ряд указов Петра I развил правовой режим К.: «дряхлых» и инвалидов на К. было предписано отсылать в монастыри, где в кандалах они должны были работать «вечно» (1707); были усилены наказания вплоть до смертной казни за побеги с К. и установлена ссылка на К. за укрывательство беглых каторжан (1714); каторжан предписывалось «не употреблять в мелочные работы» (1714); с 1721 быв. каторжан по отбытии срока К. возвращали на прежние места жительства (с 1760 в целях колонизации Сибири они должны были оставаться там бессрочно в качестве ссыльнопоселенцев). Согласно Уставу о ссыльных 1822, К. являлась высшей карательной мерой после смертной казни. Каторжане лишались прав состояния, их имуществ. и семейные отношения прекращались: супруга каторжанина могла вступить в новый брак или последовать с детьми за мужем (в этом случае брак сохранял силу), его собственность переходила к наследникам. На тяжёлых работах заключённые использовались не более 5–7 лет (предельный срок физич. возможностей человека для тяжёлых работ), затем переводились на поселение. Лица, неспособные к каторжным работам по болезни или увечью, определялись на менее тяжёлые работы, помещались в тюремные богадельни или селились при рудниках и заводах. Первоначально каторжане через неск. месяцев после поступления на К. могли покупать и строить дома или селиться в казармах при рудниках и заводах. С 1845 каторжане содержались преим. в тюрьмах и проходили за время исполнения приговора через 2 разряда: «испытуемых», затем «исправляющихся». Срок пребывания преступников в разряде «испытуемых» зависел от тяжести преступления, каторжане должны были работать под наблюдением воен. караула, содержались в тюрьме в ножных или в ножных и ручных кандалах (снятие оков допускалось на время работ, при «тяжкой и изнурительной» болезни и увечьях). В разряде «исправляющихся» режим содержания каторжников облегчался: у них снимались оковы, при отсутствии нарушений через определённое время им разрешалось жить вне острога, строить дома, вступать в брак, им увеличивалось содержание, при отсутствии нарушений сокращался срок К. Использование каторжан на работах было дифференцированным, зависело от сословного происхождения, уровня образования осуждённых, тяжести их вины и др. условий. До 1863 лица податных сословий, осуждённые на К., публично наказывались кнутом и клеймились. Лица привилегированных сословий и лица, получившие хорошее образование, зачастую от каторжных работ освобождались, некоторые из них привлекались к работе чиновниками в местном управлении и пр.
В 1-й пол. 18 в. каторжане направлялись практически во все места, где не хватало рабочих рук, – на казённые заводы и фабрики, днепровскую фортификационную линию. В 1-й четв. 18 в. каторжане также использовались на тяжёлых работах в портовых городах – С.-Петербурге, Кронштадте, Рогервике (ныне Палдиски), Риге и др. Со 2-й пол. 18 в. осн. местом К. стало Забайкалье (Нерчинская К.). В 1869–1906 существовала К. на о. Сахалин (ссылка новых каторжан на остров прекращена с началом русско-япононской войны 1904–05). В 1869–1879 каторжане содержались также в 5 спец. каторжных тюрьмах в Европ. России, в 3 – в Сибири (в нач. 1917 в Европ. части России и в Сибири функционировало 13 каторжных тюрем). Труд каторжан использовался при постройке Транссибирской магистрали, а в 1-ю мировую войну – Мурманской железной дороги.
К каторжным работам приговаривались лица, совершившие тяжкие уголовные преступления (убийство, грабёж, разбой, изнасилование, фальшивомонетничество). Кроме того, на К. ссылались лица, осуждённые за участие в антиправительств. выступлениях или за агитацию против существующего строя (участники Пугачёва восстания 1773–75, декабристы, участники Польск. восстаний 1830–31 и 1863–64, петрашевцы, М. Л. Михайлов, В. А. Обручев, Н. Г. Чернышевский, члены народнич. организаций, революц. партий, деятели нац. движений).
Централизованный учёт каторжан до нач. 19 в. отсутствовал. В 1-й четв. 19 в. на работы ежегодно поступало до 200–300 чел., во 2-й четв. 19 в. в Сибирь – до 1,4 тыс. чел. (к нач. 1898 здесь находилось ок. 10,7 тыс. каторжан; среди них преобладали крестьяне – 67,9% и бродяги – 13,5%). К 1892 на К. находилось ок. 14,5 тыс. чел. (14% от числа всех заключённых), в 1913 – соответственно 32,5 тыс. чел. (17%). Манифестом имп. Николая II от 21.10(3.11).1905, в разгар Революции 1905–07, частично амнистированы политич. каторжане, однако вскоре их число вновь возросло (в 1905–12 осуждены 7,5 тыс. чел.).
После Февр. революции 1917 постановлением Врем. правительства от 17(30).3.1917 все каторжане были амнистированы, освобождено св. 88 тыс. чел., в т. ч. 5,7 тыс. политич. заключённых.
В СССР характер К. имел тяжёлый труд заключённых исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) системыГУЛАГ. В ходе Вел. Отеч. войны каторжные работы были введены официально (Указ Президиума ВС СССР от 19.4.1943): к ссылке на «каторжные работы» осуждались пособники в совершении расправ и насилий над гражд. населением и пленными красноармейцами. Отделения для содержания каторжан были организованы в некоторых ИТЛ. С нач. 1950-х гг. суды перестали приговаривать к каторжным работам.
Автор статьи: С. В. Кодан (каторга в Российской империи).
Иллюстрации:
Заковывание в кандалы. Фото. Нач. 20 в.
«Камера Николая Бестужева в Петровской тюрьме». Художник Н. А. Бестужев. 1831. Тульский областной краеведческий музей.
«Несчастные, приговорённые к каторжным работам на соляных приисках в Сибири». Художник Е. М. Корнеев. 1810–12. Исторический музей (Москва).