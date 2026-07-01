КАТОНА ИШТВАН

Катона (венг. Katona), Иштван (13.12.1732, Бойк, комитат Ноград — 19.08.1811, Калоча) — историк, преподаватель, иезуит.

Получил теологическое образование, доктор философии. В орден вступил в 1750, в 1761 посвящен в священнический сан; после роспуска ордена иезуитов Иосифом II в 1773 был священником в эстергомской епархии, с 1794 — каноником калочайского капелланства, в 1799 — принял монашеский обет. Светская деятельность К. связана в первую очередь с системой образования. Преподавал в различных иезуитских гимназиях, возглавлял кафедру истории сначала в Трнавском (с 1765), позже (с 1777) — Будайском университетах. После перевода обучения на немецкий язык в австрийских владениях Габсбургов вышел в отставку. В последующие годы, занимая разные должности в церковном аппарате, разъезжал по стране в поисках источников по истории страны. Собрал огромную коллекцию рукописей. Результаты этих изысканий отразил во многих трудах, главный из которых — «Критическая история королевства Венгрии» в 44 томах. Представляет собой публикацию источников по истории Венгрии в хронологическом порядке, сопровождаемую комментариями автора. Богатый материал источников лег в основу нескольких трудов по истории церкви в Венгрии, в которых защищал ее от различных нападок, столь характерных для эпохи Просвещения . Написал несколько учебников по венгерской истории. Его полемика с коллегами в связи с историей раннесредневековой Моравии также нашла отражение в публикациях. Собранные и опубликованные К. источники до сих пор не утратили своего научного значения.

Соч.: Historia critica regnum Hungariae. Vol. 1—44. Pest-Buda-Vác–Kalocsa–Pozsony-Kassa–Kolozsvár, 1779—1817; Examen vetustissimae M. Moraviae situs, cum vindiciis Anonymi Belae notarii, institutum. Pest-Buda-Kassa, 1787; Vindiciae clreri Hung. Contra supplicem libellum Samuelis Nagy. Buda, 1790; Szt. István magyarok első királya dicsérete... Bécs,1788.

Лит.: Romsics I. Clió bűveletében. Magyar történetírás a 19—20. században — nemzetközi kitekintéssel. Budapest, 2011; Szinnyei J. Magyar írók élete és munkái. 5.köt. Budapest, 1897. 1197. l.