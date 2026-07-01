КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БЕЛЬГИИ

Католическая партия Бельгии (фр. Parti catholique, нидерл. Katholieke Partij) — консервативная партия в Бельгии в 1884—1945.

Официально оформлена в 1884. Сложилась на основе католических патриотических организаций, возникших в 1820-е, когда основной задачей политических сил бельгийских провинций было освобождение от нидерландского господства. Члены католических кружков и ассоциаций приняли активное участие в Бельгийской революции 1830 . В 1831—1847 (так называемый период унионизма) входили в состав коалиционных правительств с либералами, опирались на дворянство, духовенство и сельское население. С середины XIX в. находились в оппозиции либералам, объединившимся в партию в 1847 (см. Либеральная партия Бельгии). Основная борьба между католиками и либералами шла по вопросу о школьном образовании (так называемая школьная война). По итогам Конгресса в Мехелене (1863—1867) принято решение об объединении католических организаций. Усиление реакции в Бельгии после поражения Парижской коммуны 1871 способствовало укреплению влияния католиков, возглавлявших правительство в 1870—1878. Придя к власти в 1884, К. п. Б. добилась принятия нового закона о начальном образовании, восстановившего обязательный курс религии в начальных школах. В 1884—1918 К. п. Б. бессменно являлась правящей партией Бельгии. Правительства возглавляли Ж. Малу (1884), О. Бернарт (1884—1894), Ж. де Бурле (1894—1896), П. де Смет де Найер (1896—1899), Вандепреребум (январь — июль 1899), П. де Смет де Найер (1899—1907), Ж. де Троз (март—сентябрь 1907), Ф. Схоларт (1908—1911), Ш. де Броквиль (1911—1918).

К. п. Б. успешно противостояла либералам и социалистам, добивавшимся изменений в избирательном и налоговом праве, принятию рабочего законодательства, препятствовала проведению ряда реформ — введению всеобщей воинской повинности, всеобщего избирательного права, реорганизации армии и обороны, осуществленных только в канун Первой мировой войны под давлением демократических сил. С целью усиления своего влияния в рабочей среде в 1891 К. п. Б. организовала христианские профсоюзы — так называемую Бельгийскую демократическую лигу. По окончании Первой мировой войны позиции К. п. Б. ослабли, в 1919 католики потерпели поражение на выборах, потеряв большинство в палате представителей. После войны примыкавшие к партии католические организации объединились в Бельгийский католический союз, преобразованный в 1936 в Католический блок. До 1940 К. п. Б. входила в состав коалиционных правительств с либералами и социалистами. В 1940 после оккупации Бельгии нацистской Германией запрещена вместе с другими политическими партиями страны. Возобновила свою деятельность в 1945 под названием Социально-христианская партия (СХП). В 1950 СХП добилась проведения референдума по «королевскому вопросу», позволившего Леопольду III вернуться на трон. В процессе федерализации в 1968—1969 СХП раскололась на валлонскую СХП и фламандскую Христианскую народную партию. С 1949 по 1999 их лидеры возглавляли коалиционные правительства (Г. Эйскенс (1949—1950, 1958—1961, 1968—1972), Т. Лефевр (1961—1965), П. Армель (1965—1966), Т. ван ден Буйнантс (1966—1968, 1978—1979), Л. Тиндеманс (1974—1978), В. Мартенс (1979—1992 с перерывом в 1981), Ж. Л. Дехане (1992—1999)). В связи с поражением на выборах в 1999 фламандское крыло партии в 2001 приняло название Христианские демократы и фламандцы, по результатам выборов 2014 получили 18 депутатских мест в общенациональном парламенте. Католики-франкофоны в 2002 объединились в Демократический и гуманистический центр, имеющий 9 депутатских мандатов.

Лит.: Simon A. Le parti catholique belge 1830—1945. Bruxelles, 1958. Guyot de Mischaegen G., Carton de Wiart H. Le parti catholique belge 1830—1884. Bruxelles, 1946. Gerard E. Dokumenten over de katholieke parteijorganisatie in België — Documents relatifs a l’organisation du parti catholique belge (1920—1922, 1930—1933). Leuven–Parijs, 1981.