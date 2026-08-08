КАТОЛИЧЕСКАЯ ЛИГА 1609

Объ­е­ди­не­ние ка­то­лических свет­ских и ду­хов­ных фео­да­лов для борь­бы с Про­тес­тант­ской уни­ей 1608.

Об­ра­зо­ва­на 10.7.1609 в Мюн­хе­не на со­б­ра­нии пред­ста­ви­те­лей герм. зе­мель, в ко­то­рых пре­об­ла­да­ли ка­то­ли­ки (Ба­ва­рия, Фран­ко­ния, Шва­бия), а так­же ря­да рейн­ских епи­скопств . Про­воз­гла­ша­ла сво­ей це­лью «за­щи­ту ка­то­ли­че­ской ре­ли­гии и ми­ра в им­пе­рии». Ини­циа­то­ром соз­да­ния и ли­де­ром К. л. был ба­вар­ский гер­цог Мак­си­ми­ли­ан (1597–1651, с 1623 кур­фюрст). Поль­зо­ва­лась фи­нан­со­вой под­держ­кой Ис­па­нии и па­пы Рим­ско­го , что по­зво­ли­ло К. л. сфор­ми­ро­вать и со­дер­жать собств. ар­мию.

С на­ча­лом Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48 К. л. за­клю­чи­ла со­юз (8.10.1619) с имп. Фер­ди­нан­дом II Габс­бур­гом, ли­шив­шим­ся чеш. ко­ро­ны, про­тив гла­вы Про­тес­тант­ской унии кур­фюр­ста Пфаль­ца – Фрид­ри­ха V (1610–23), из­бран­но­го чеш. ко­ро­лём (ко­ро­но­вал­ся под име­нем Фрид­ри­ха I). К ию­лю 1620 чис­лен­ность ар­мии К. л. пре­вы­си­ла 30 тыс. чел., в то вре­мя как Про­тес­тант­ская уния рас­по­ла­га­ла лишь 10-ты­сяч­ным вой­ском. В ию­ле 1620 в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров Мак­си­ми­ли­ан до­бил­ся не­вме­ша­тель­ст­ва чле­нов Про­тес­тант­ской унии в спор за чеш. пре­стол. В но­яб. 1620 объ­е­ди­нён­ное вой­ско К. л. и им­пе­ра­то­ра под ко­манд. И. Тил­ли в бит­ве у Бе­лой Го­ры раз­гро­ми­ло чеш. ар­мию. Фрид­рих I был низ­ло­жен, Че­хия воз­вра­ще­на под власть Габс­бур­гов. В 1621–23 вой­ска К. л. и Ис­па­нии за­ня­ли Пфальц. В авг. 1626 при Лут­те­ре ар­мия Тил­ли на­нес­ла по­ра­же­ние вой­ску дат. ко­ро­ля Кри­стиа­на IV. Зна­че­ние К. л. как во­ен. си­лы на­ча­ло умень­шать­ся по­сле то­го, как ко­ман­до­ва­ние им­пер­ски­ми вой­ска­ми пе­ре­шло к А. В. Е. Вал­лен­штей­ну. По­ра­же­ние Тил­ли под Брей­тен­фель­дом в сент. 1631 и его смерть в 1632 уско­ри­ли па­де­ние пре­сти­жа ли­ги. По ус­ло­ви­ям Праж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1635 К. л. бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на.

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