КАТОЛИЧЕСКАЯ ЛИГА 1609
Объединение католических светских и духовных феодалов для борьбы с Протестантской унией 1608.
Образована 10.7.1609 в Мюнхене на собрании представителей герм. земель, в которых преобладали католики (Бавария, Франкония, Швабия), а также ряда рейнских епископств. Провозглашала своей целью «защиту католической религии и мира в империи». Инициатором создания и лидером К. л. был баварский герцог Максимилиан (1597–1651, с 1623 курфюрст). Пользовалась финансовой поддержкой Испании и папы Римского, что позволило К. л. сформировать и содержать собств. армию.
С началом Тридцатилетней войны 1618–48 К. л. заключила союз (8.10.1619) с имп. Фердинандом II Габсбургом, лишившимся чеш. короны, против главы Протестантской унии курфюрста Пфальца – Фридриха V (1610–23), избранного чеш. королём (короновался под именем Фридриха I). К июлю 1620 численность армии К. л. превысила 30 тыс. чел., в то время как Протестантская уния располагала лишь 10-тысячным войском. В июле 1620 в результате переговоров Максимилиан добился невмешательства членов Протестантской унии в спор за чеш. престол. В нояб. 1620 объединённое войско К. л. и императора под команд. И. Тилли в битве у Белой Горы разгромило чеш. армию. Фридрих I был низложен, Чехия возвращена под власть Габсбургов. В 1621–23 войска К. л. и Испании заняли Пфальц. В авг. 1626 при Луттере армия Тилли нанесла поражение войску дат. короля Кристиана IV. Значение К. л. как воен. силы начало уменьшаться после того, как командование имперскими войсками перешло к А. В. Е. Валленштейну. Поражение Тилли под Брейтенфельдом в сент. 1631 и его смерть в 1632 ускорили падение престижа лиги. По условиям Пражского мирного договора 1635 К. л. была ликвидирована.