КАТКОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ
КАТКОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ - один из наиболее влиятельных российских публицистов 2-й половины XIX века, общественный и политический деятель, тайный советник (1882 год).
Из семьи мелкого чиновника, выслужившегося в личные дворяне. Потомственный дворянин (1863 год). Окончил словесное отделение Московского университета (1838 год). С 1837 года член кружка Н.В. Станкевича. Автор стихотв. переводов произведений Г. Гейне, У. Шекспира и других, а также критических статей. Испытал влияние немецкой классической философии, особенно «философии откровения» Ф.В. Шеллинга, чьи лекции Катков слушал в 1840-1842 годах в Берлинском университете. Стержнем мировоззрения Каткова стали православная религиозность и идея служения интересам государства. Адъюнкт по кафедре философии Московского университета (1845-1850 годы).
Редактор газеты «Московские ведомости» (в 1851-1856 и 1863-1887 годах; с 1863 года Катков вместе со своим другом и единомышленником П.М. Леонтьевым арендовал эту газету у Московского унивесритета). В 1850-е годы Катков изменил облик газеты, расширил её объём и тематику, активно привлекая к сотрудничеству профессоров университета. Основатель (1856 год) и, вплоть до своей смерти, редактор-издатель (совместно с Леонтьевым) журнала «Русский вестник». Неоднократные объяснения Каткова с цензурой способствовали расширению круга вопросов, дозволенных к обсуждению в печати. Катков отличался авторитарной манерой редактирования журнала; в частности, неоднократно публиковал литературные произведения, внося в них собственную правку без ведома авторов. Многие писатели крайне негативно отзывались о сотрудничестве с издателем «Русского вестника». Вместе с тем именно в журнале Каткова впервые увидели свет важнейшие произведения многих великих русских писателей 2-й половины XIX века - Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева и других.
Первоначально политические взгляды Каткова были умеренно либеральными, он был сторонником британской политической модели. Сквозной идеей в его публицистике была идея о первостепенности государственных интересов, выразителем которых является монархия как единственно возможная, по мнению Каткова, верховная власть в России. Будучи убеждён в существовании божественного плана и высшей цели развития всех народов, Катков представлял историю России цепью закономерных явлений, целью которых было создание могущественного государства. Катков осуждал тайные организации, разрушающие государство, вне зависимости от того, какие идеи они исповедуют, и видел единственный путь развития общества в союзе просвещения и сильной государственной власти. С середины 1850-х годов его взгляды постепенно эволюционировали. К концу 1850-х годов лейтмотивом статей Каткова стал тезис о том, что «истинное развитие совершается не ломкою и уничтожением, а преобразованием, которое пользуется бережно всеми элементами, находимыми в действительности». Кульминацией развития этих идей стала статья «К какой принадлежим мы партии» («Русский вестник», 1862 год, № 2), спровоцировавшая дискуссию между К.атковым и А.И. Герценом, в ходе которой Катков добился права открыто полемизировать с газетой Герцена «Колокол» в российской печати. Одновременно Катков вёл борьбу с редакцией журнала «Современник».
В период Польского восстания 1863-1864 годов Катков резко осудил действия повстанцев с национально-государственной позиций, доказывал, что так называемый польский вопрос не являлся исключительно вопросом самоопределения поляков, но и затрагивал интересы русского, белорусского, украинского, литовского и еврейского народов, живших на территориях, которые входили в сферу притязаний повстанцев. Причины восстания Катков видел не столько в политическом и социально-экономическом положении Царства Польского, сколько в происках придворной группировки во главе с великим князем Константином Николаевичем - наместником Его Императорского Величества в Царстве Польском. Катков выступал за решительные меры при подавлении восстания, поддерживая действия генерал-губернатора Северо-Западного края М.Н. Муравьёва.
В 1860-е годы Катков поддерживал реформы императора Александра II, однако к 1870-м годам охладел к ним, а после убийства императора народовольцами (1881 год) перешёл на позиции крайнего консерватизма и выступил за проведение ряда контрпреобразований, которые, как он полагал, были необходимы для сохранения стабильности в государстве и для его благополучного развития.
В период подготовки земской реформы 1864 года Катков выступал за введение органов самоуправления с широкими полномочиями, в том числе с правом обсуждать политические вопросы. Считал, что решающий голос в этих органах должен принадлежать крупным землевладельцам, способным противостоять произволу бюрократии. В 1870-е годы Катков начал рассматривать земства как органы с исключительно хозяйственной компетенцией; в 1880-е годы пришёл к заключению, что «земский парламент» оказался несовместимым с самодержавием и должен быть упразднён.
С начала 1860-х годов Катков выступал за необходимость развития в России классического среднего образования по прусскому образцу: сосредоточение внимания учащихся на нескольких основных предметах - такими Катков считал латинский и древне-греческий языки, а также математику, составлявшие, по его представлению, «общий корень всех умственных специальностей». В 1867 году, с целью показать на практике преимущества «классицизма», Катков совместно с П.М. Леонтьевым основал Катковский лицей (открыт в 1868 году), возглавлял его в 1879-1887 годах. Имея большое влияние на министерство народного просвещения Д.А. Толстого, Катков в 1871 году добился пересмотра реформы гимназий 1864 года в соответствии с принципами, которые он отстаивал. В области университетского образования Катков первоначально поддержал широкую автономию советов университетов, установленную Общим уставом российских университетов 1863 года. Однако с начала 1870-х годов стал считать её фактором развития нигилизма и многих других осуждавшихся им явлений 1860-1870-х годов. Главной целью предлагавшихся Катковым преобразований высшей школы было установление более строгого государственного контроля над студенчеством и профессурой. Выступал также за то, чтобы проводить практические занятия, ввести институт приват-доцентов и соревновательность в чтении лекционных курсов, заменить курсовые экзамены выпускными государственными экзаменами по общим для всех университетов программам (планы Каткова с незначительными изменениями реализованы Общим уставом императорских российских университетов 1884 года).
С начала 1870-х годов Катков выступал с критикой судебной реформы 1864 года, особенно суда присяжных, к которому, по его мнению, российское общество не было готово. После вынесения судом присяжных оправдательного приговора В.И. Засулич (1878 год) Катков повёл в печати кампанию против либеральной общественности («интеллигенции»). В 1884 году критика Каткова судебной системы «как особого самоправного государства» приобрела систематический характер.
Катков резко осуждал политику Министерства финансов по «прививанию» в России западного «биржевого капитализма», подчёркивал самобытный характер российского народного хозяйства. Выдвинул программу развития автаркической «национальной» экономики, отгороженной от западно-европейских стран таможенными барьерами. Сторонник протекционизма, настаивал на расширении государственного вмешательства в экономику, усилении контроля над частным предпринимательством, предлагал выкупить все частные железные дороги в казну, ввести винную и табачную монополии и др. С целью изоляции России от мирового рынка рекомендовал отказаться от восстановления металлического денежного обращения и сохранить бумажный кредитный рубль как национальную денежную единицу.
В вопросах внешней политики Катков иногда вступал в прямую конфронтацию с МИДом, неоднократно вызывая недовольство монарха. Полагал, что в условиях изменчивой международной обстановки у России не может быть постоянных союзников или противников. Эта прагматическая позиция вела к изменениям его внешнеполитических симпатий. Так, во время Польского восстания 1863-1864 годов Катков выступал против Франции как союзника повстанцев, однако затем настаивал на сближении России с Францией в противовес Великобритании. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов Катков выступил в поддержку Пруссии, рассматривая её как новую силу, способную стать союзником России в борьбе с Австро-Венгрией и Великобританией. После Берлинского конгресса 1878 года Катков вновь выступал за союз с Францией, однако в 1882 году, после сближения Франции и Великобритании, вернулся к убеждению о необходимости союза с Германией. В 1886 году Катков начал кампанию против неё, пытаясь убедить правительство в выгодности сближения с Францией. В Восточном вопросе Катков первоначально был противником расчленения Османской империи и военного вмешательства России в её дела, однако по мере обострения восточного кризиса в середине 1870-х годов выступил за самые решительные действия.
Катков был одним из главных авторитетов в русской политической журналистике. Сила его публицистики во многом была вызвана умением сочетать охранительные идеи с выступлениями против действий отдельных высших чиновников, что придавало изданиям Каткова определённую оппозиционность. К его деятельности в целом благосклонно относились императоры Александр II и особенно Александр III. В период «Контрреформ» 1880-1890-х годов во многом по настоянию Каткова были уволены со своих постов и заменены ставленниками консервативных кругов последние представители либеральной «партии» в правительстве: министр народного просвещения барон А.П. Николаи (в 1882 году заменён И.Д. Деляновым), министр юстиции Д.Н. Набоков (в 1885 году заменён Н.А. Манасеиным) и министр финансов Н.Х. Бунге (в 1887 году заменён И.А. Вышнеградским). По словам Е.М. Феоктистова, положение Каткова - это «первый пример в России, чтобы человек без связей и покровительства, единственно силой своего таланта и горячего убеждения, приобрёл неслыханную диктатуру над умами… Правительство боялось его и вместе с тем заискивало в нём».
Сочинения:
Об элементах и формах славяно-русского языка. М., 1845;
Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в Московских ведомостях, Русском вестнике и Современной летописи. 1863-1864: В 3 вып. М., 1887;
Наша учебная реформа / Предисл. и прим. Л. Поливанова. М., 1890;
О женском образовании. Статьи, связанные с возникновением и постепенным ростом женской классической гимназии. М., 1897;
Собрание передовых статей Московских ведомостей [1863-1887]: В 25 т. М., 1897-1898;
О Пушкине. М., 1900; О церкви. [Статьи]. М., 1905;
О дворянстве. М., 1905;
О самодержавии и конституции. М., 1905;
Имперское слово. М., 2002.