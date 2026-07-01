КАТКОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ

КАТКОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ - один из наи­бо­лее влия­тель­ных российских пуб­ли­ци­стов 2-й половины XIX века, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, тайный советник (1882 год).

Из се­мьи мел­ко­го чи­нов­ни­ка, вы­слу­жив­ше­го­ся в лич­ные дво­ря­не. По­томственный дво­ря­нин (1863 год). Окон­чил сло­вес­ное от­де­ле­ние Московского университета (1838 год). С 1837 года член круж­ка Н.В. Стан­ке­ви­ча. Ав­тор сти­хотв. пе­ре­во­дов про­из­ве­де­ний Г. Гей­не, У. Шек­спи­ра и других, а так­же кри­тических ста­тей. Ис­пы­тал влия­ние немецкой клас­сической фи­ло­со­фии, осо­бен­но «фи­ло­со­фии от­кро­ве­ния» Ф.В. Шел­лин­га, чьи лек­ции Катков слу­шал в 1840-1842 годах в Бер­лин­ском университете. Стерж­нем ми­ро­воз­зре­ния Каткова ста­ли пра­во­слав­ная ре­ли­ги­оз­ность и идея слу­же­ния ин­те­ре­сам го­су­дар­ст­ва. Адъ­юнкт по ка­фед­ре фи­ло­со­фии Московского университета (1845-1850 годы).

Ре­дак­тор газеты «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» (в 1851-1856 и 1863-1887 годах; с 1863 года Катков вме­сте со сво­им дру­гом и еди­но­мыш­лен­ни­ком П.М. Ле­он­ть­е­вым арен­до­вал эту га­зе­ту у Московского унивесритета). В 1850-е годы Катков из­ме­нил об­лик га­зе­ты, рас­ши­рил её объ­ём и те­ма­ти­ку, ак­тив­но при­вле­кая к со­труд­ни­че­ст­ву про­фес­со­ров уни­вер­си­те­та. Ос­но­ва­тель (1856 год) и, вплоть до сво­ей смер­ти, ре­дак­тор-из­да­тель (совместно с Ле­он­ть­е­вым) журнала «Рус­ский вест­ник». Не­од­но­крат­ные объ­яс­не­ния Каткова с цен­зу­рой спо­соб­ст­во­ва­ли рас­ши­ре­нию кру­га во­про­сов, доз­во­лен­ных к об­су­ж­де­нию в пе­ча­ти. Катков от­ли­чал­ся ав­то­ри­тар­ной ма­не­рой ре­дак­ти­ро­ва­ния жур­на­ла; в ча­стно­сти, не­од­но­крат­но пуб­ли­ко­вал литературные про­из­ве­де­ния, вно­ся в них собственную прав­ку без ве­до­ма ав­то­ров. Многие пи­са­те­ли край­не не­га­тив­но от­зы­ва­лись о со­труд­ни­че­ст­ве с из­да­те­лем «Рус­ско­го вест­ни­ка». Вме­сте с тем имен­но в жур­на­ле Каткова впер­вые уви­де­ли свет важ­ней­шие про­из­ве­де­ния многих ве­ли­ких русских пи­са­те­лей 2-й половины XIX века - Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, Л.Н. Тол­сто­го , М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, И.С. Тур­ге­не­ва и других.

Пер­во­на­чаль­но по­ли­тические взгля­ды Каткова бы­ли уме­рен­но ли­бе­раль­ны­ми, он был сто­рон­ни­ком британской по­ли­тической мо­де­ли. Сквоз­ной иде­ей в его пуб­ли­ци­сти­ке бы­ла идея о пер­во­сте­пен­но­сти государственных ин­те­ре­сов, вы­ра­зи­те­лем ко­то­рых яв­ля­ет­ся мо­нар­хия как един­ст­вен­но воз­мож­ная, по мне­нию Каткова, вер­хов­ная власть в Рос­сии. Бу­ду­чи убе­ж­дён в су­ще­ст­во­ва­нии бо­же­ст­вен­но­го пла­на и выс­шей це­ли раз­ви­тия всех на­ро­дов, Катков пред­став­лял ис­то­рию Рос­сии це­пью за­ко­но­мер­ных яв­ле­ний, це­лью ко­то­рых бы­ло соз­да­ние мо­гу­ще­ст­вен­но­го государства. Катков осу­ж­дал тай­ные ор­га­ни­за­ции, раз­ру­шаю­щие го­су­дар­ст­во, вне за­ви­си­мо­сти от то­го, ка­кие идеи они ис­по­ве­ду­ют, и ви­дел един­ст­вен­ный путь раз­ви­тия об­ще­ст­ва в сою­зе про­све­ще­ния и силь­ной государственной вла­сти. С середины 1850-х годов его взгля­ды по­сте­пен­но эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли. К концу 1850-х годов лейт­мо­ти­вом ста­тей Каткова стал те­зис о том, что «ис­тин­ное раз­ви­тие со­вер­ша­ет­ся не лом­кою и унич­тоже­ни­ем, а пре­об­ра­зо­ва­ни­ем, ко­то­рое поль­зу­ет­ся бе­реж­но все­ми эле­мен­та­ми, на­хо­ди­мы­ми в дей­ст­ви­тель­но­сти». Куль­ми­на­ци­ей раз­ви­тия этих идей ста­ла статья «К ка­кой при­над­ле­жим мы пар­тии» («Рус­ский вест­ник», 1862 год, № 2), спро­во­ци­ро­вав­шая дис­кус­сию ме­ж­ду К.атковым и А.И. Гер­це­ном, в хо­де ко­то­рой Катков до­бил­ся пра­ва от­кры­то по­ле­ми­зи­ро­вать с газетой Гер­це­на «Ко­ло­кол» в российской пе­ча­ти. Од­но­вре­мен­но Катков вёл борь­бу с ре­дак­ци­ей журнала «Со­вре­мен­ник».

В пе­ри­од Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов Катков рез­ко осу­дил дей­ст­вия пов­стан­цев с национально-государственной по­зи­ций, до­ка­зы­вал, что так называемый поль­ский во­прос не яв­лял­ся ис­клю­чи­тель­но во­про­сом са­мо­оп­ре­де­ле­ния по­ля­ков, но и за­тра­ги­вал ин­те­ре­сы рус­ско­го, бе­ло­русского, украинского, ли­товского и ев­рей­ско­го на­ро­дов, жив­ших на тер­ри­то­ри­ях, ко­то­рые вхо­ди­ли в сфе­ру при­тя­за­ний пов­стан­цев. При­чи­ны вос­ста­ния Катков ви­дел не столь­ко в по­ли­тическом и со­ци­аль­но-эко­но­мическом по­ло­же­нии Цар­ст­ва Поль­ско­го, сколь­ко в про­ис­ках при­двор­ной груп­пи­ров­ки во гла­ве с великим князем Кон­стан­ти­ном Ни­ко­лае­ви­чем - на­ме­ст­ни­ком Его Императорского Величества в Цар­ст­ве Поль­ском. Катков вы­сту­пал за ре­ши­тель­ные ме­ры при по­дав­ле­нии вос­ста­ния, под­дер­жи­вая дей­ст­вия ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Северо-Западного края М.Н. Му­равь­ё­ва.

В 1860-е годы Катков под­дер­жи­вал ре­фор­мы императора Алек­сан­д­ра II, од­на­ко к 1870-м годам ох­ла­дел к ним, а по­сле убий­ст­ва им­пе­ра­то­ра на­ро­до­воль­ца­ми (1881 год) пе­ре­шёл на по­зи­ции край­не­го кон­сер­ва­тиз­ма и вы­сту­пил за про­ве­де­ние ря­да контр­пре­об­ра­зо­ва­ний, ко­то­рые, как он по­ла­гал, бы­ли не­об­хо­ди­мы для со­хра­не­ния ста­биль­но­сти в го­су­дар­ст­ве и для его бла­го­по­луч­но­го раз­ви­тия.

В пе­ри­од под­го­тов­ки зем­ской ре­фор­мы 1864 года Катков вы­сту­пал за вве­де­ние ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния с ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми, в том числе с пра­вом об­су­ж­дать по­ли­тические во­про­сы. Счи­тал, что ре­шаю­щий го­лос в этих ор­га­нах дол­жен при­над­ле­жать круп­ным зем­ле­вла­дель­цам, спо­соб­ным про­ти­во­сто­ять про­из­во­лу бю­ро­кра­тии. В 1870-е годы Катков на­чал рас­смат­ри­вать зем­ст­ва как ор­га­ны с ис­клю­чи­тель­но хо­зяйственной ком­пе­тен­ци­ей; в 1880-е годы при­шёл к за­клю­че­нию, что «зем­ский пар­ла­мент» ока­зал­ся не­со­вмес­ти­мым с са­мо­дер­жа­ви­ем и дол­жен быть уп­разд­нён.

С начала 1860-х годов Катков вы­сту­пал за не­об­хо­ди­мость раз­ви­тия в Рос­сии клас­сического сред­не­го об­ра­зо­ва­ния по прусскому об­раз­цу: со­сре­до­то­че­ние вни­ма­ния уча­щих­ся на не­сколь­ких основных пред­ме­тах - та­ки­ми Катков счи­тал латинский и древне-греческий язы­ки, а так­же ма­те­ма­ти­ку, со­став­ляв­шие, по его пред­став­ле­нию, «об­щий ко­рень всех ум­ст­вен­ных спе­ци­аль­но­стей». В 1867 году, с це­лью по­ка­зать на прак­ти­ке пре­иму­ще­ст­ва «клас­си­циз­ма», Катков совместно с П.М. Ле­он­ть­е­вым ос­но­вал Кат­ков­ский ли­цей (от­крыт в 1868 году), воз­глав­лял его в 1879-1887 годах. Имея боль­шое влия­ние на министерство народного про­све­ще­ния Д.А. Тол­сто­го, Катков в 1871 году до­бил­ся пе­ре­смот­ра ре­фор­мы гим­на­зий 1864 года в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми, ко­то­рые он от­стаи­вал. В об­лас­ти уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния Катков пер­во­на­чаль­но под­дер­жал ши­ро­кую ав­то­но­мию со­ве­тов уни­вер­си­те­тов, ус­та­нов­лен­ную Об­щим ус­та­вом российских университетов 1863 года. Од­на­ко с начала 1870-х годов стал счи­тать её фак­то­ром раз­ви­тия ни­ги­лиз­ма и многих других осу­ж­дав­ших­ся им яв­ле­ний 1860-1870-х годов. Главной це­лью пред­ла­гав­ших­ся Катковым пре­об­ра­зо­ва­ний выс­шей шко­лы бы­ло ус­та­нов­ле­ние бо­лее стро­го­го государственного кон­тро­ля над сту­ден­че­ст­вом и про­фес­су­рой. Вы­сту­пал так­же за то, что­бы про­во­дить прак­тические за­ня­тия, вве­сти ин­сти­тут при­ват-до­цен­тов и со­рев­но­ва­тель­ность в чте­нии лек­ци­он­ных кур­сов, за­ме­нить кур­со­вые эк­за­ме­ны вы­пу­ск­ны­ми государственными эк­за­ме­на­ми по об­щим для всех уни­вер­си­те­тов про­грам­мам (пла­ны Каткова с не­зна­чительными из­ме­не­ния­ми реа­ли­зо­ва­ны Об­щим ус­та­вом императорских российских университетов 1884 года).

С начала 1870-х годов Катков вы­сту­пал с кри­ти­кой су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года, осо­бен­но су­да при­сяж­ных, к ко­то­ро­му, по его мне­нию, российское об­ще­ст­во не бы­ло го­то­во. По­сле вы­не­се­ния су­дом при­сяж­ных оп­рав­дательного при­го­во­ра В.И. За­су­лич (1878 год) Катков по­вёл в пе­ча­ти кам­па­нию про­тив ли­бе­раль­ной об­ще­ст­вен­но­сти («ин­тел­ли­ген­ции»). В 1884 году кри­ти­ка Каткова су­деб­ной сис­те­мы «как осо­бо­го са­мо­прав­но­го го­су­дар­ст­ва» при­об­ре­ла сис­те­ма­тический ха­рак­тер.

Катков рез­ко осу­ж­дал по­ли­ти­ку Министерства фи­нан­сов по «при­ви­ва­нию» в Рос­сии западного «бир­же­во­го ка­пи­та­лиз­ма», под­чёр­ки­вал са­мо­быт­ный ха­рак­тер российского народного хо­зяй­ст­ва. Вы­дви­нул про­грам­му раз­ви­тия ав­тар­ки­че­ской «на­цио­наль­ной» эко­но­ми­ки, от­го­ро­жен­ной от западно-ев­ропейских стран та­мо­жен­ны­ми барь­е­ра­ми. Сто­рон­ник про­тек­цио­низ­ма, на­стаи­вал на рас­ши­ре­нии государственного вме­ша­тель­ст­ва в эко­но­ми­ку, уси­ле­нии кон­тро­ля над ча­ст­ным пред­при­ни­ма­тель­ст­вом, пред­ла­гал вы­ку­пить все ча­ст­ные же­лез­ные до­ро­ги в каз­ну, вве­сти вин­ную и та­бач­ную мо­но­по­лии и др. С це­лью изо­ля­ции Рос­сии от ми­ро­во­го рын­ка ре­ко­мен­до­вал от­ка­зать­ся от вос­ста­нов­ле­ния ме­тал­лического де­неж­но­го об­ра­ще­ния и со­хра­нить бу­маж­ный кре­дит­ный рубль как национальную де­неж­ную еди­ни­цу.

В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки Катков ино­гда всту­пал в пря­мую кон­фрон­та­цию с МИДом, не­од­но­крат­но вы­зы­вая не­до­воль­ст­во мо­нар­ха. По­ла­гал, что в ус­ло­ви­ях из­мен­чи­вой ме­ж­ду­народной об­ста­нов­ки у Рос­сии не мо­жет быть по­сто­ян­ных со­юз­ни­ков или про­тив­ни­ков. Эта праг­ма­тическая по­зи­ция ве­ла к из­ме­не­ни­ям его внеш­не­по­ли­тических сим­па­тий. Так, во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов Катков вы­сту­пал про­тив Фран­ции как со­юз­ни­ка пов­стан­цев, од­на­ко за­тем на­стаи­вал на сбли­же­нии Рос­сии с Фран­ци­ей в про­ти­во­вес Ве­ли­ко­бри­та­нии. Во вре­мя фран­ко-прусской вой­ны 1870-1871 годов Катков вы­сту­пил в под­держ­ку Прус­сии, рас­смат­ри­вая её как но­вую си­лу, спо­соб­ную стать со­юз­ни­ком Рос­сии в борь­бе с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. По­сле Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года Катков вновь вы­сту­пал за со­юз с Фран­ци­ей, од­на­ко в 1882 году, по­сле сбли­же­ния Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии, вер­нул­ся к убе­ж­де­нию о не­об­хо­ди­мо­сти сою­за с Гер­ма­ни­ей. В 1886 году Катков на­чал кам­па­нию про­тив неё, пы­та­ясь убе­дить пра­ви­тель­ст­во в вы­год­но­сти сбли­же­ния с Фран­ци­ей. В Вос­точ­ном во­про­се Катков пер­во­на­чаль­но был про­тив­ни­ком рас­чле­не­ния Ос­ман­ской им­пе­рии и во­енного вме­ша­тель­ст­ва Рос­сии в её де­ла, од­на­ко по ме­ре обо­ст­ре­ния вос­точ­но­го кри­зи­са в середине 1870-х годов вы­сту­пил за са­мые ре­ши­тель­ные дей­ст­вия.

Катков был од­ним из главных ав­то­ри­те­тов в русской по­ли­тической жур­на­ли­сти­ке. Си­ла его пуб­ли­ци­сти­ки во мно­гом бы­ла вы­зва­на уме­ни­ем со­че­тать ох­ра­ни­тель­ные идеи с вы­сту­п­ле­ния­ми про­тив дей­ст­вий отдельных выс­ших чи­нов­ни­ков, что при­да­ва­ло из­да­ни­ям Каткова оп­ре­де­лён­ную оп­по­зи­ци­он­ность. К его дея­тель­но­сти в це­лом бла­го­склон­но от­но­си­лись им­пе­ра­то­ры Алек­сандр II и осо­бен­но Алек­сандр III. В пе­ри­од «Контр­ре­форм» 1880-1890-х годов во мно­гом по на­стоя­нию Каткова бы­ли уво­ле­ны со сво­их по­стов и за­ме­не­ны став­лен­ни­ка­ми кон­сер­ва­тив­ных кру­гов по­след­ние пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­ной «пар­тии» в пра­ви­тель­ст­ве: министр народного про­све­ще­ния ба­рон А.П. Ни­ко­лаи (в 1882 году за­ме­нён И.Д. Де­ля­но­вым), министр юс­ти­ции Д.Н. На­бо­ков (в 1885 году за­ме­нён Н.А. Ма­на­сеи­ным) и министр фи­нан­сов Н.Х. Бун­ге (в 1887 году за­ме­нён И.А. Выш­не­град­ским). По сло­вам Е.М. Фе­ок­ти­сто­ва, по­ло­же­ние Каткова - это «пер­вый при­мер в Рос­сии, что­бы че­ло­век без свя­зей и по­кро­ви­тель­ст­ва, един­ст­вен­но си­лой сво­его та­лан­та и го­ря­че­го убе­ж­де­ния, при­об­рёл не­слы­хан­ную дик­та­ту­ру над ума­ми… Пра­ви­тель­ст­во боя­лось его и вме­сте с тем за­ис­ки­ва­ло в нём».

Сочинения:

Об эле­мен­тах и фор­мах сла­вя­но-рус­ско­го язы­ка. М., 1845;

Со­б­ра­ние ста­тей по поль­ско­му во­про­су, по­ме­щав­ших­ся в Мо­с­ков­ских ве­до­мо­стях, Рус­ском вест­ни­ке и Со­вре­мен­ной ле­то­пи­си. 1863-1864: В 3 вып. М., 1887;

На­ша учеб­ная ре­фор­ма / Пре­дисл. и прим. Л. По­ли­ва­но­ва. М., 1890;

О жен­ском об­ра­зо­ва­нии. Ста­тьи, свя­зан­ные с воз­ник­но­ве­ни­ем и по­сте­пен­ным рос­том жен­ской клас­си­че­ской гим­на­зии. М., 1897;

Со­б­ра­ние пе­ре­до­вых ста­тей Мо­с­ков­ских ве­до­мо­стей [1863-1887]: В 25 т. М., 1897-1898;

О Пуш­ки­не. М., 1900; О церк­ви. [Ста­тьи]. М., 1905;

О дво­рян­ст­ве. М., 1905;

О са­мо­дер­жа­вии и кон­сти­ту­ции. М., 1905;

Им­пер­ское сло­во. М., 2002.