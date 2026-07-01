КАТИЛЮС РАЙМОНДАС

КАТИЛЮС РАЙМОНДАС - ли­товский скри­пач, народный артист Ли­товской ССР (1985 год).

Учил­ся у А. Ли­вонта­са, в 1970 году окон­чил Московскую консерваторию, в 1972 году - ас­пи­ран­ту­ру (под руководством И.С. Без­род­но­го). В 1971-1975 годах 1-й скри­пач струн­но­го квар­те­та Рос­кон­цер­та (1-е пре­мии на ме­ж­ду­народных кон­кур­сах в Бел­гра­де, 1971 год, и в Бра­ти­сла­ве, 1972 год). С 1975 года пре­по­да­вал в Ли­товской музыкальной ака­де­мии (до 1992 года Ли­товская консерватория). Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах ми­ра, при­ни­мал уча­стие в ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях («Праж­ская вес­на»; современной му­зы­ки в Бу­да­пеш­те и др.), в 1992-1997 годах дал се­рию кон­цер­тов в США. Как со­лист вы­сту­пал с фи­лар­мо­ническими ор­ке­ст­ра­ми Мо­ск­вы, Хель­син­ки , Ли­товским на­цио­наль­ным и Ли­товским ка­мер­ным ор­ке­ст­ра­ми, ор­ке­ст­ром Дат­ско­го ра­дио, Национальным сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Ме­хи­ко и другими. Катилюс - ак­тив­ный про­па­ган­дист му­зы­ки XX века, в т. ч. со­чи­не­ний ли­товских ком­по­зи­то­ров (пер­вый ис­пол­ни­тель на­пи­сан­ных для не­го про­из­ве­де­ний Й.О. Ба­ла­кау­ска­са, Б. Ку­та­ви­чю­са, Ф.Р. Бай­о­ра­са, Э. Баль­си­са и др.).

Государственная премия Ли­товской ССР (1981 год), Национальная премия Ли­товской Рес­пуб­ли­ки (1995 год).