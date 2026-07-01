КАТИЛЮС РАЙМОНДАС
КАТИЛЮС РАЙМОНДАС - литовский скрипач, народный артист Литовской ССР (1985 год).
Учился у А. Ливонтаса, в 1970 году окончил Московскую консерваторию, в 1972 году - аспирантуру (под руководством И.С. Безродного). В 1971-1975 годах 1-й скрипач струнного квартета Росконцерта (1-е премии на международных конкурсах в Белграде, 1971 год, и в Братиславе, 1972 год). С 1975 года преподавал в Литовской музыкальной академии (до 1992 года Литовская консерватория). Гастролировал во многих странах мира, принимал участие в международных фестивалях («Пражская весна»; современной музыки в Будапеште и др.), в 1992-1997 годах дал серию концертов в США. Как солист выступал с филармоническими оркестрами Москвы, Хельсинки, Литовским национальным и Литовским камерным оркестрами, оркестром Датского радио, Национальным симфоническим оркестром Мехико и другими. Катилюс - активный пропагандист музыки XX века, в т. ч. сочинений литовских композиторов (первый исполнитель написанных для него произведений Й.О. Балакаускаса, Б. Кутавичюса, Ф.Р. Байораса, Э. Бальсиса и др.).
Государственная премия Литовской ССР (1981 год), Национальная премия Литовской Республики (1995 год).