КАТЕРИНИ
Город в Греции, в периферии Центральная Македония, административный центр нома Пиерия.
Нас. 54,5 тыс. чел. (2008). Расположен в вост. части страны, на юге Солунской низменности, близ побережья зал. Термаикос Эгейского моря. Важный транспортный узел на автомагистрали и ж.-д. линии Афины – Салоники.
Время основания неизвестно. В 17 в., находясь под властью Османской империи, получил статус города, назван в честь св. Екатерины Синайской. После 2-й Балканской войны (см. Балканские войны 1912–13) по Бухарестскому миру 1913 отошёл к Греции. В 1941–44 оккупирован герм. войсками. Кафедральный город Китросской, Катерининской и Платамонской митрополии Элладской православной церкви. В городе – мон. Св. Георгия.
Центр переработки с.-х. сырья и древесины. К западу от К., на побережье Эгейского м., – курортный пос. Паралия-Катерини – центр туризма; торговля меховыми изделиями. В 2 км от города – макед. гробница (4 в. до н. э.). К югу от К.: руины макед. поселения Дион (Δίον ; возникло в 5 в. до н. э.) – театр, святилище Исиды (2 в. н. э.), рим. термы; дер. Литохоро – начало маршрутов восхождения на гору Олимп.
Автор статьи: М. М. Лобанов.