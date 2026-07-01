КАТЕРИНИ

Го­род в Гре­ции, в пе­ри­фе­рии Центральная Ма­ке­до­ния, административный центр но­ма Пие­рия.

Нас. 54,5 тыс. чел. (2008). Рас­по­ло­жен в вост. час­ти стра­ны, на юге Со­лун­ской низ­мен­но­сти, близ по­бе­ре­жья зал. Тер­маи­кос Эгей­ско­го мо­ря. Важ­ный транс­порт­ный узел на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли и ж.-д. ли­нии Афи­ны – Са­ло­ни­ки.

Вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но. В 17 в., на­хо­дясь под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии , по­лу­чил ста­тус го­ро­да, на­зван в честь св. Ека­те­ри­ны Си­най­ской. По­сле 2-й Бал­кан­ской вой­ны (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912–13 ) по Бу­ха­ре­ст­ско­му ми­ру 1913 ото­шёл к Гре­ции. В 1941–44 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми. Ка­фед­раль­ный го­род Кит­рос­ской, Ка­те­ри­нин­ской и Пла­та­мон­ской ми­тро­по­лии Эл­лад­ской пра­во­слав­ной церк­ви. В го­ро­де – мон. Св. Ге­ор­гия.

Центр пе­ре­ра­бот­ки с.-х. сы­рья и дре­ве­си­ны. К за­па­ду от К., на по­бе­ре­жье Эгей­ско­го м., – ку­рорт­ный пос. Па­ра­лия-Ка­те­ри­ни – центр ту­риз­ма; тор­гов­ля ме­ховы­ми из­де­лия­ми. В 2 км от го­ро­да – ма­кед. гроб­ни­ца (4 в. до н. э.). К югу от К.: руи­ны ма­кед. по­се­ле­ния Ди­он (Δίον ; воз­ник­ло в 5 в. до н. э.) – те­атр, свя­тили­ще Иси­ды (2 в. н. э.), рим. тер­мы; дер. Ли­то­хо­ро – на­ча­ло мар­шру­тов вос­хо­ж­де­ния на го­ру Олимп.

Автор статьи: М. М. Ло­ба­нов.

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