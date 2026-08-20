КАТАЯМА СЭН

Дея­тель японского и ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния.

(наст. имя и фам. Ябу­ки Су­га­то­ро) Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Ос­тав­шись си­ро­той, был усы­нов­лён семь­ёй Ка­тая­ма. В 1881–84 учил­ся и ра­бо­тал в То­кио, в 1895 слу­шал курс лек­ций в Йель­ском ун-те (США). Вер­нув­шись в Япо­нию , в 1897 стал ли­де­ром за­ро­ж­даю­ще­го­ся проф­со­юз­но­го дви­же­ния и из­да­те­лем пер­вой япон. проф­со­юз­ной газ. «Ро­до сэ­кай» («Ра­бо­чий мир»). Один из ор­га­ни­за­то­ров 1-го съез­да япон. со­циа­ли­стов (1903). На кон­грес­се Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го в Ам­стер­да­ме в 1904 осу­дил рус­ско-япон­скую вой­ну 1904–05 . В 1911 был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ор­га­ни­за­ции за­бас­тов­ки ра­бо­чих в То­кио, по­сле ос­во­бо­ж­де­ния пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние. В 1914 эмиг­ри­ро­вал в США, где примк­нул к амер. со­циа­листич. дви­же­нию и соз­дал пер­вые ком­му­ни­стич. груп­пы япон. ра­бо­чих (1918). С 1921 жил и ра­бо­тал в Сов. Рос­сии. В 1922 из­бран чл. Ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (ИККИ), а за­тем чл. Пре­зи­диу­ма ИККИ; один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Япо­нии , уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке её по­ли­тич. про­грам­мы. При­ни­мал уча­стие в ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. кон­грес­сах в Брюс­се­ле (1927) и Франк­фур­те-на-Май­не (1929), а так­же в ан­ти­во­ен­ном кон­грес­се в Ам­стер­да­ме (1932). Ав­тор тру­дов по про­бле­мам эко­но­мич. раз­ви­тия Япо­нии и Ки­тая, ме­ж­ду­нар. ра­бо­че­го дви­же­ния, ис­то­рии мар­ксиз­ма.

Сочинения:

Ки­тай. (Эко­но­ми­че­ский очерк). М., 1926;

Моя жизнь. М.; Л., 1926;

Со­вре­мен­ная Япо­ния. М., 1926;

Ста­тьи и ме­муа­ры. М., 1959;

Вос­по­ми­на­ния. М., 1964.

Автор статьи: Э. В. Мо­ло­дя­ко­ва.