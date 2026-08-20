КАТАЯМА СЭН
Деятель японского и международного рабочего движения.
(наст. имя и фам. Ябуки Сугаторо) Из крестьянской семьи. Оставшись сиротой, был усыновлён семьёй Катаяма. В 1881–84 учился и работал в Токио, в 1895 слушал курс лекций в Йельском ун-те (США). Вернувшись в Японию, в 1897 стал лидером зарождающегося профсоюзного движения и издателем первой япон. профсоюзной газ. «Родо сэкай» («Рабочий мир»). Один из организаторов 1-го съезда япон. социалистов (1903). На конгрессе Интернационала 2-го в Амстердаме в 1904 осудил русско-японскую войну 1904–05. В 1911 был арестован по обвинению в организации забастовки рабочих в Токио, после освобождения перешёл на нелегальное положение. В 1914 эмигрировал в США, где примкнул к амер. социалистич. движению и создал первые коммунистич. группы япон. рабочих (1918). С 1921 жил и работал в Сов. России. В 1922 избран чл. Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), а затем чл. Президиума ИККИ; один из основателей Коммунистической партии Японии, участвовал в разработке её политич. программы. Принимал участие в антиимпериалистич. конгрессах в Брюсселе (1927) и Франкфурте-на-Майне (1929), а также в антивоенном конгрессе в Амстердаме (1932). Автор трудов по проблемам экономич. развития Японии и Китая, междунар. рабочего движения, истории марксизма.
Сочинения:
Китай. (Экономический очерк). М., 1926;
Моя жизнь. М.; Л., 1926;
Современная Япония. М., 1926;
Статьи и мемуары. М., 1959;
Воспоминания. М., 1964.
Автор статьи: Э. В. Молодякова.