КАТАПУЛЬТА
КАТАПУЛЬТА (латинское catapulta, от греческого ϰαταπέλτης - катапельт, стрелометательное устройство): боевое метательно устройство; устройство для придания самолётам, планёрам и другим ЛА начальной скорости на коротком участке пути; устройство для аварийного покидания лётчиком или космонавтом кабины ЛА.
1) Боевое метательное устройство, имевшее рычаг с ковшом на конце и приводившееся в действие силами упругости скрученных волокон (сухожилий, волос, ремней и др.). Катапульта предназначалась для метания камней, ядер и других предметов массой 30-480 кг на дальность до 850 м. Для обслуживания одной катапульты требовалось 4-10 чел. На подготовку выстрела уходило от 15 мин до 1 часа. Катапульты особенно больших размеров называли онаграми. Время создания катапульты и их первого боевого применения датируется IV-V веками до н. э. Применялась в Ассирии, Индии, Карфагене, Древней Греции, Риме и др., главным образом при осаде крепостей, а облегчённые образцы - в полевом бою и на кораблях. В V-VI веках была известна ещё одна разновидность катапульт - «блид», которая помимо камней и ядер могла метать стрелы. К этому же времени относится первое упоминание об использовании катапульт славянами-антами. В европейских армиях малые катапульты стояли на вооружении до XV века.
2) Устройство для придания самолётам, планёрам и другим летательным аппаратам (ЛА) начальной (стартовой) скорости на коротком участке пути. Состоит из приводного устройства (ПУ), направляющего устройства (НУ) и запускающего механизма. ПУ с закреплённым на нём ЛА разгоняется, используя энергию пара, пороховых газов, сжатого воздуха, пружин, резиновых шнуров и т. д., затем резко тормозится, а ЛА отделяется от него со скоростью, необходимой для начала самостоятеьного полёта. Катапульта с горизонтальными НУ применяют главным образом на авианосцах (смотрите Авианесущий корабль), на которых они обеспечивают на участке около 80 м разгон ЛА с взлётной массой до 40 т до скорости 300 км/ч. Наземные катапульты с вертикальными НУ применяют при тренировке лётного состава для отработки процесса аварийного покидания ЛА и при исследовании действия на человека больших кратковременных перегрузок.
3) Устройство для аварийного покидания лётчиком или космонавтом (астронавтом) кабины ЛА (смотрите Катапультирование).