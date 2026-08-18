КАТАПУЛЬТА

КАТАПУЛЬТА (латинское catapulta, от греческого ϰαταπέλτης - ка­та­пельт, стре­ло­ме­та­тель­ное уст­рой­ст­во): бое­вое ме­тательно уст­рой­ст­во; уст­рой­ст­во для при­да­ния са­мо­лё­там, пла­нё­рам и другим ЛА на­чаль­ной ско­ро­сти на ко­рот­ком уча­ст­ке пу­ти; уст­рой­ст­во для ава­рий­но­го по­ки­да­ния лёт­чи­ком или кос­мо­нав­том ка­би­ны ЛА.

1) Бое­вое ме­тательное уст­рой­ст­во, имев­шее ры­чаг с ков­шом на кон­це и при­во­див­шее­ся в дей­ст­вие си­ла­ми уп­ру­го­сти скручен­ных во­ло­кон (су­хо­жи­лий, во­лос, рем­ней и др.). Катапульта пред­на­зна­ча­лась для ме­та­ния кам­ней, ядер и других пред­ме­тов мас­сой 30-480 кг на даль­ность до 850 м. Для об­слу­жи­ва­ния од­ной катапульты тре­бо­ва­лось 4-10 чел. На под­го­тов­ку вы­стре­ла ухо­ди­ло от 15 мин до 1 ча­са. Катапульты осо­бен­но боль­ших раз­ме­ров на­зы­ва­ли она­гра­ми. Вре­мя соз­да­ния катапульты и их пер­во­го бое­во­го при­ме­не­ния да­ти­ру­ет­ся IV-V веками до н. э. При­ме­ня­лась в Ас­си­рии , Ин­дии, Кар­фа­ге­не, Древ­ней Гре­ции , Ри­ме и др., главным образом при оса­де кре­по­стей, а об­лег­чён­ные об­раз­цы - в по­ле­вом бою и на ко­раб­лях. В V-VI веках бы­ла из­вест­на ещё од­на раз­новид­ность катапульт - «блид», ко­то­рая по­ми­мо кам­ней и ядер мог­ла ме­тать стре­лы. К это­му же вре­ме­ни от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние об ис­поль­зо­ва­нии катапульт сла­вя­на­ми-ан­та­ми. В ев­ропейских ар­ми­ях ма­лые катапульты стоя­ли на воо­ру­же­нии до XV века.

2) Уст­рой­ст­во для при­да­ния са­мо­лё­там, пла­нё­рам и другим летательным аппаратам (ЛА) на­чаль­ной (стар­то­вой) ско­ро­сти на ко­рот­ком уча­ст­ке пу­ти. Со­сто­ит из при­вод­но­го уст­рой­ст­ва (ПУ), на­прав­ляю­ще­го уст­рой­ст­ва (НУ) и за­пус­каю­ще­го ме­ха­низ­ма. ПУ с за­кре­п­лён­ным на нём ЛА раз­го­ня­ет­ся, ис­поль­зуя энер­гию па­ра, по­ро­хо­вых га­зов, сжа­то­го воз­ду­ха, пру­жин, ре­зи­но­вых шну­ров и т. д., за­тем рез­ко тор­мо­зит­ся, а ЛА отде­ля­ет­ся от не­го со ско­ро­стью, не­об­хо­ди­мой для на­ча­ла са­мо­сто­ятеьного по­лё­та. Катапульта с го­ри­зон­таль­ны­ми НУ при­ме­ня­ют главным образом на авиа­нос­цах (смотрите Авиа­не­су­щий ко­рабль), на ко­то­рых они обес­пе­чи­ва­ют на уча­ст­ке около 80 м раз­гон ЛА с взлёт­ной мас­сой до 40 т до ско­ро­сти 300 км/ч. На­зем­ные катапульты с вер­ти­каль­ны­ми НУ при­меня­ют при тре­ни­ров­ке лёт­но­го со­ста­ва для от­ра­бот­ки про­цес­са ава­рий­но­го по­ки­да­ния ЛА и при ис­сле­до­ва­нии дей­ст­вия на че­ло­ве­ка боль­ших крат­ко­вре­мен­ных пе­ре­гру­зок.

3) Уст­рой­ст­во для ава­рий­но­го по­ки­да­ния лёт­чи­ком или кос­мо­нав­том (ас­тро­нав­том) ка­би­ны ЛА (смотрите Ка­та­пуль­ти­ро­ва­ние ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)