КАТАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
КАТАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский православный богослов, патролог, литургист, церковный публицист.
Родился в семье диакона, окончил Нижегородскую духовную семинарию (1852-1858 годы). В 1863 году окончил (вторым по списку) Санкт-Петербургскую духовную академию (СПбДА), по просьбе митрополита Московского Филарета (Дроздова) направлен в Московскую духовную академию (МДА) для преподавания церковной словесности и археологии (литургики). Испытал значитительное влияние ректора МДА протоирея А.В. Горского. В 1867 году вернулся в СПбДА, где преподавал догматическое богословие: с 1869 года экстраординарный, с 1877 года ординарный профессор. В 1896 году вышел в отставку, избран почетным членом СПбДА, Казанской духовной академии (1897 год) и МДА (1904 год).
Основной вклад Катанского в науку связан с разработанным им историко-филологическим методом в богословии (докторская диссертация «Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших отцов и писателей Церкви до Оригена включительно», 1877 год). В догмате он различал неизменяемую сущность («откровенную истину») и «форму», или «внешнюю схему», подлежащую росту и уточнению вместе с выработкой более совершенного богословского языка и терминологии. Катанский - автор первых в русской литургике обобщающих очерков истории православной и западной литургий. Ему принадлежит план сборников «Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский язык» в 5 томах (1874-1878 годы; переиздан в 2007 году). Один из основателей (в 1881-1885 годах редактор) журнала «Церковный вестник», для которого писал передовые статьи по текущим вопросам церковной жизни. Выйдя в отставку, Катанский создал вторую крупную работу - «Учение о благодати Божией в творениях древних святых отцов и учителей церкви до блаженного Августина. Историко-догматическое исследование» (1902 год; удостоена полной премии митрополита Макария). В конце жизни опубликовал «Воспоминания старого профессора» (выпуски 1-2, 1918 год), содержащие наблюдения из церковной и светской жизни 2-й половины XIX века (в т. ч. описание похорон Н.А. Добролюбова, одноклассника Катанского по духовной семинарии). Умер от голода во время Гражданской войны 1917-1922 годов.
Сочинения:
История попыток к соединению церквей греческой и латинской в первые четыре века по их разделении. СПб., 1868 год;
Очерк истории литургии нашей Православной Церкви. СПб., 1868-1870 годы. Вып. 1-2;
Учение святых Отцев Церкви трех первых веков о таинствах. СПб., 1879 год.