КАТАМАРКА
КАТАМАРКА (Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка) - город на северо-западе Аргентины, административный центр провинции Катамарка. Население 203,4 тысячи человек (2008 год). Расположен в предгорьях Анд.
Основан в 1683 году губернатором провинции Тукуман, Ф. де Мендоса Мате де Луной, как столица провинции Катамарка. В переводе с языка кечуа Катамарка означает «крепость на горе». Собор Нуэстра-Сеньора-дель-Валье (1694 год), памятники колониальной архитектуры. Археологический музей. Театр.
Центр района виноградарства и виноделия. Предприятия пищевой, кожевенной промышленности. Кустарное производство тканей и пончо из шерсти викуньи.
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