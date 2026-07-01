КАТАМАРКА

КАТАМАРКА (Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка) - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ар­ген­ти­ны, административный центр провинции Ка­та­мар­ка. Население 203,4 тысячи человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Анд.

Ос­но­ван в 1683 году гу­бер­на­то­ром провинции Ту­ку­ман, Ф. де Мен­до­са Ма­те де Лу­ной, как сто­ли­ца провинции Ка­та­мар­ка. В пе­ре­во­де с языка ке­чуа Катамарка оз­на­ча­ет «кре­пость на го­ре». Со­бор Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Ва­лье (1694 год), па­мят­ни­ки ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры. Ар­хео­ло­гический му­зей. Те­атр.

Центр рай­она ви­но­гра­дар­ст­ва и ви­но­де­лия. Пред­при­ятия пи­ще­вой, ко­же­вен­ной промышленности. Кус­тар­ное про­изводство тка­ней и пон­чо из шер­сти ви­ку­ньи.

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