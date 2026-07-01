КАТАЛОНСКИЙ СТАТУТ

Каталонский статут — ряд политических документов, провозглашающих автономию Каталонии в рамках Испании.

1-й К. с. 1919 был одобрен различными политическими органами региона, однако не прошел голосование в испанском парламенте. После установления республики 2-й К. с. 1932 был одобрен кортесами. Он позволял Каталонии создавать собственные органы власти под общим названием Женералитат: парламент и исполнительный совет, возглавляемый президентом. Каталанский язык был признан официальным наравне с испанским. После подавления революции в Каталонии в 1934, во время которой Женералитат попытался получить еще большую самостоятельность, К. с. фактически перестал действовать. Был восстановлен после начала Гражданской войны в Испании 1936—1939 и действовал до захвата Каталонии войсками Ф. Франко . В 1979 был принят 3-й К. с., который провозглашал широкую политическую и культурную автономию региона: восстанавливались местные органы власти, каталанский язык вновь получил статус официального. В 2006 принят 4-й К. с., еще больше расширивший права региона, однако Конституционный суд Испании признал ряд его статей противоречащими Конституции.

Лит.: Ley de 15 de Septiembre de 1932 relativa al Estatuto de Cataluña // Rico Linaje R. Constituciones Históricas. Sevilla, 1999; Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña// Boletín Oficial del Estado de 22 de Diciembre de 1979.