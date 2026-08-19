КАТАКОМБЫ

КАТАКОМБЫ - под­зем­ные за­хо­ро­не­ния на тер­ри­то­рии современной Ита­лии (во­круг Ри­ма, Не­апо­ля, на острове Си­ци­лия), а так­же в Северной Аф­ри­ке (в т. ч. в Алек­санд­рии), на острове Маль­та, в Пе­ред­ней и Ма­лой Азии, на Бал­ка­нах и других.

Пред­став­ля­ют со­бой сис­те­му вы­се­чен­ных в ту­фе ко­ри­до­ров, час­то в не­сколь­ко (не бо­лее 5) яру­сов, ос­ве­щён­ных све­то­вы­ми ко­лод­ца­ми и снаб­жён­ных стен­ны­ми ни­ша­ми [пря­мо­уголь­ны­ми для тел (ло­ку­ли) или ар­ко­об­раз­ны­ми для сар­ко­фа­гов (ар­ко­со­лии)], а так­же квад­рат­ны­ми ка­ме­ра­ми для се­мей­ных за­хо­ро­не­ний (ку­би­ку­лы). Катакомбы ис­поль­зо­ва­лись для за­хо­ро­не­ния лиц сред­не­го дос­тат­ка уже во вре­ме­на Римской им­пе­рии ; в со­от­вет­ст­вии с римскими по­гре­баль­ны­ми обы­чая­ми все­гда рас­по­ла­га­лись за городской сте­ной. С конца II века Катакомбы ста­ли ме­стом за­хо­ро­не­ний хри­сти­ан Ри­ма, ис­поль­зо­ва­лись ими как клад­би­ща до конца V века, впо­след­ст­вии став объ­ек­та­ми па­лом­ни­честв. Катакомбы уст­раи­ва­лись близ цер­ков­ных зда­ний (ка­та­ком­бы Сан-Се­ба­сть­я­но, Сант-Ань­е­зе) или на уча­ст­ках, по­жерт­во­ван­ных об­щи­не её чле­на­ми (ка­та­ком­бы При­сцил­лы, До­ми­цил­лы и др.). Боль­шин­ст­во катакомб бы­ли за­бро­ше­ны в эпо­ху ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, из­вест­ны­ми ос­та­ва­лись лишь те, ко­то­рые бы­ли свя­за­ны с при­го­род­ны­ми ба­зи­ли­ка­ми. Изу­че­ние катакомб на­ча­лось по­сле слу­чай­но­го об­на­ру­же­ния ком­плек­са близ церкви Сан-Се­ба­сть­яно на Ап­пие­вой до­ро­ге в 1578 году; пер­вые сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния катакомб про­вёл в 1-й четверти XVII века А. Бо­зио, от­крыв­ший бо­лее 30 ка­та­комб.

Как язы­че­ские, так и ран­не­хри­сти­ан­ские катакомбы со­дер­жа­ли над­пи­си и па­мят­ные пред­ме­ты, за­кре­п­лён­ные в шту­ка­тур­ке сте­ны близ за­хо­ро­не­ния усоп­ших, и ук­ра­ша­лись фре­ска­ми (ре­же - мо­заи­ка­ми и стук­ко­вы­ми рель­е­фа­ми). Рос­пи­си язы­че­ских катакомб но­сят ор­на­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ный ха­рак­тер (ка­та­ком­бы Сан-Се­ба­сть­я­но). Пер­вые хри­сти­ан­ские изо­бра­же­ния в катакомбах да­ти­ру­ют­ся началом III века. Жи­во­пись катакомб, ис­поль­зую­щая как язы­че­ские об­ра­зы и зна­ки, так и хри­сти­ан­скую сим­во­ли­ку, де­мон­ст­ри­ру­ет про­цесс ста­нов­ле­ния изо­бра­зительного язы­ка ран­не­хри­сти­ан­ско­го ис­кус­ст­ва. Сре­ди адап­ти­ро­ван­ных к но­во­му смыс­лу язы­че­ских об­ра­зов наи­бо­лее по­пу­ляр­ны фи­гу­ры умер­ших в по­зе «оран­та», т. е. мо­ля­ще­го­ся (ка­та­ком­бы При­сцил­лы, крип­та Ве­ла­цио и др.); «Хри­стос - До­б­рый пас­тырь», вос­про­из­во­дя­щий схе­мы Гер­ме­са Крио­фо­ра, ов­це­нос­ца - во­ди­те­ля душ (ка­та­ком­бы Кал­ли­ста, При­сцил­лы). Сре­ди но­вых хри­сти­ан­ских сим­во­лов - ры­ба как сим­вол Хри­ста, ви­но­град­ная ло­за как сим­вол кро­ви Хри­ста и при­ча­ще­ния, крест, якорь как сим­вол на­де­ж­ды. По­сле Ми­лан­ско­го эдик­та, уза­ко­нив­ше­го хри­сти­ан­ст­во как од­но из ве­ро­ис­по­ве­да­ний им­пе­рии, по­яв­ля­ют­ся т. н. хриз­мы (греческие ини­циа­лы Хри­ста), изо­бра­же­ния Хри­ста и Бо­го­ма­те­ри (катакомбы на Виа-Ана­по, Ком­мо­дил­лы и другие). В де­ко­ра­ции катакомб встре­ча­ют­ся так­же сце­ны ан­тич­ной ми­фо­ло­гии: Ор­фей с жи­вот­ны­ми, под­ви­ги Ге­рак­ла (ка­та­ком­бы на Виа-Ла­ти­на) и другие, час­тич­но вос­при­ня­тые хри­стиа­на­ми как ал­ле­го­рии по­бе­ды над смер­тью.

В де­ко­ра­ции катакомб впер­вые в хри­сти­ан­ской тра­ди­ции по­яв­ля­ют­ся сце­ны из Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та , свя­зан­ные, как пра­ви­ло, с те­мой спа­се­ния умер­ше­го. Тра­диционный на­бор сю­же­тов вос­хо­дит к тек­сту мо­лит­вы над уми­раю­щим святого Ки­приа­на Ан­ти­охий­ско­го и вклю­ча­ет сце­ны чу­дес­ных спа­се­ний пра­вед­ни­ков, по­доб­но ко­то­рым дол­жен спа­стись и усоп­ший: ис­то­рию про­ро­ка Ио­ны как про­об­раз вос­кре­се­ния Хри­ста, «Три от­ро­ка в пе­щи ог­нен­ной», «Жерт­во­при­но­ше­ние Ав­раа­ма», «Вос­кре­ше­ние Ла­за­ря», «Ис­це­ле­ние кро­во­то­чи­вой же­ны» и др. На­ря­ду с от­дель­ны­ми сю­же­та­ми встре­ча­ют­ся пер­вые «цик­лы», даю­щие воз­мож­ность го­во­рить о це­ло­ст­ной про­грам­ме ан­самб­ля и со­стоя­щие из двух сцен: «Гре­хо­па­де­ние пра­ро­ди­те­лей», от­кры­ваю­щее ис­то­рию пад­ше­го че­ло­ве­че­ст­ва, и «По­кло­не­ние вол­хвов» или «Кре­ще­ние» как на­ча­ло ис­то­рии Спа­се­ния.

Для сти­ля ка­та­комб­ной жи­во­пи­си ха­рак­тер­ны пре­дель­ная уп­ро­щён­ность, ла­пи­дар­ность, зна­ко­вость изо­бра­же­ния. На­рас­таю­щая к V веку ус­лов­ность изо­бра­зительного язы­ка про­яв­ля­ет­ся во фрон­таль­но­сти и не­под­виж­но­сти фи­гур, об­ве­дён­ных жё­ст­ким кон­ту­ром. Эти пе­ре­ме­ны объ­яс­ня­ют­ся но­вы­ми функ­ция­ми изо­бра­же­ния, при­шед­ши­ми на сме­ну ан­тич­ной де­ко­ра­тив­но­сти: оно вы­сту­па­ет те­перь как но­си­тель но­во­го сим­во­лического смыс­ла и часть об­щей ико­но­гра­фической про­грам­мы, что ха­рак­тер­но уже для средне-вековых кон­цеп­ции об­раза.

В пра­во­слав­ной тра­ди­ции тер­мин «катакомбы» обыч­но не ис­поль­зу­ет­ся; под­зем­ные ме­ста от­шель­ни­че­ст­ва и по­гре­бе­ний на­зы­ва­ют­ся пе­ще­ра­ми (в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре, Пско­во-Пе­чер­ском Ус­пен­ском мо­на­сты­ре и др.). Катакомбами на­зы­ва­ют так­же си­сте­му слож­ных под­зем­ных хо­дов, за­бро­шен­ных вы­ра­бо­ток, шахт и т. д. (например, катакомбы под Па­ри­жем, Одес­сой, Кер­чью и др.).

Иллюстрации:

Ка­та­ком­бы Сан-Кал­ли­сто в Ри­ме.

«Вос­кре­ше­ние Ла­за­ря». Фрес­ка из ка­та­комб Сан-Кал­ли­сто в Ри­ме. III век.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)