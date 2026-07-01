КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА

КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА - груп­па ар­хео­ло­гических куль­тур сред­не­го пе­рио­да брон­зо­во­го ве­ка.

Рас­про­стра­нён­ных от по­бе­ре­жья Чёр­но­го и Кас­пий­ско­го (до пред­по­ло­жи­тель­ной бе­ре­го­вой ли­нии то­го вре­ме­ни) мо­рей, Кав­каз­ско­го хреб­та и Крым­ских гор на юге до гра­ни­цы ле­со­сте­пи на се­ве­ре, от Вол­ги на вос­то­ке до реки Прут и устья Ду­ная на за­па­де.

Наи­боль­шая кон­цен­тра­ция па­мят­ни­ков на Ниж­нем Дне­пре, в до­ли­нах До­на и Се­вер­ско­го Дон­ца, в При­азо­вье, Пред­кав­ка­зье. Еди­нич­ные па­мят­ни­ки и на­ход­ки встре­ча­ют­ся до При­ура­лья, Тран­силь­ва­нии, Верх­не­го До­на и Средней Су­ры (ны­не Ли­пец­кая и Пен­зен­ская об­лас­ти). Тра­диционная да­та на ос­но­ве ис­то­рических и куль­тур­ных па­рал­ле­лей, кон­вен­ци­он­ных ра­дио­кар­бон­ных да­ти­ро­вок - от конца III-го до середины II-го тысячелетий до н. э.; по­сле вве­де­ния ка­либ­ро­воч­ных по­пра­вок в ра­дио­уг­ле­род­ных ме­то­дах да­ти­ро­ва­ния - XXVIII-XXII века до н. э. Вы­де­ле­на в 1905 году В.А. Го­род­цо­вым как са­мо­сто­ятельная груп­па па­мят­ни­ков и осо­бый куль­тур­но-ис­то­ри­че­ский фе­но­мен, на­зван­ный им по ха­рак­тер­ной кон­ст­рук­ции по­гре­баль­ных со­ору­же­ний - ка­та­ком­бе под кур­га­ном .

Основной тип па­мят­ни­ков - кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки, ис­поль­зо­ва­лись и на­сы­пи пред­ше­ст­вую­щих куль­тур. По­гре­бе­ния, скор­чен­ные на бо­ку, ре­же вы­тя­ну­тые; по­меща­лись в ка­ме­рах ка­та­комб, ко­то­рые час­то рас­по­ла­га­лись коль­цом по ок­руж­но­сти кур­га­на (ве­ро­ят­но, по­вто­ря­ли струк­ту­ру стой­бищ из по­став­лен­ных кру­гом ки­би­ток). Не­ред­ко со­про­во­ж­да­лись жерт­вен­ни­ка­ми (че­ре­па и под­ло­жен­ные под них ко­неч­но­сти мел­ко­го и круп­но­го ро­га­то­го ско­та), де­ревянными по­воз­ка­ми на сплош­ных дис­ко­вид­ных ко­лё­сах, бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ной леп­ной гли­ня­ной по­су­дой, свер­лё­ны­ми ка­мен­ны­ми то­по­ра­ми и бу­ла­ва­ми, брон­зо­вы­ми (но­жи, ши­лья, тёс­ла, до­ло­та) и ка­мен­ны­ми (пес­ты, тё­роч­ни­ки, скреб­ки) ору­дия­ми, брон­зо­вы­ми и кос­тя­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми и куль­то­вы­ми пред­ме­та­ми (мо­ло­точ­ко­вид­ные и стерж­не­вид­ные бу­лав­ки, ви­соч­ные коль­ца, бу­сы и др.). К чис­лу от­ли­чительных черт Катакомбной культуры так­же от­но­сят­ся: ча­ши-ку­риль­ни­цы на нож­ках или под­став­ках, ук­ра­шен­ные шну­ро­вым, про­чер­чен­ным и штам­по­ван­ным орнаментом в ви­де кре­сто­об­раз­ных или мно­го­лу­че­вых ком­по­зи­ций; обы­чай при­жиз­нен­ной ис­кус­ст­вен­ной де­фор­ма­ции че­ре­пов; вто­рич­ные по­гре­бе­ния; исполь­зо­ва­ние гли­ня­ных по­гре­баль­ных ма­сок, фор­мо­вав­ших­ся на че­ре­пах, очи­щен­ных от мяг­ких тка­ней. В до­ли­нах круп­ных рек (Южный Буг, Днепр, Дон) и в ле­со­сте­пи из­вест­ны сто­ян­ки на низ­ких реч­ных тер­ра­сах и по­сёл­ки на вы­со­ких, ес­те­ст­вен­но за­щи­щён­ных мы­сах с не­боль­ши­ми грун­то­вы­ми мо­гиль­ни­ка­ми при них. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во. Оча­ги ме­тал­ло­об­ра­бот­ки Катакомбной культуры яв­ля­лись стерж­не­вы­ми в сис­те­ме Цир­кум­пон­тий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции. Ис­поль­зо­ва­лись мышь­я­ко­вые, ре­же оло­вя­ни­стые брон­зы. По­гре­бе­ния ли­тей­щи­ков (со­про­вож­да­лись тиг­ля­ми, льяч­ка­ми, ком­плек­та­ми гли­ня­ных форм для от­лив­ки ору­дий) сви­де­тель­ст­ву­ют об их вы­со­ком со­ци­аль­ном ран­ге. Ук­ра­ше­ния из­го­тав­ли­ва­ли лить­ём по ут­ра­чен­ной вос­ко­вой мо­де­ли.

В современных ис­сле­до­ва­ни­ях вы­де­ля­ют наи­бо­лее ран­нюю «ран­не­ка­та­комб­ную» куль­ту­ру (пред­до­нец­кую Катакомбную культуру), на ос­но­ве ко­то­рой фор­ми­ро­ва­лись ло­каль­ные Катакомбные культуры раз­ви­то­го и позд­не­го эта­пов ка­та­комб­ной общ­но­сти: до­нец­кая Катакомбная культура (по­ка­за­тель­ны по­гре­бе­ния, скор­чен­ные на пра­вом бо­ку, шну­ро­вой ор­на­мент на по­су­де, куб­ко­вые фор­мы ке­ра­ми­ки), за­пад­но- и вос­точ­но­ма­ныч­ская Катакомбные культуры (скор­чен­ные со­от­вет­ствен­но на пра­вом и ле­вом бо­ку по­гре­бе­ния; ку­риль­ни­цы; ре­по­вид­ные тар­ные со­су­ды), сред­не­дон­ская Катакомбная культура (есть по­гре­бе­ния в ка­та­ком­бах-под­бо­ях; рель­еф­ная ва­ли­ко­вая ор­на­мен­та­ция по­су­ды), вол­го-дон­ская Катакомбная культура (ка­та­ком­бы-под­бои; ке­ра­ми­ка с ёлоч­но-гре­бен­ча­той ор­на­мен­та­ци­ей), азо­во-днеп­ров­ская Катакомбная культура (со­хра­ня­ла в ке­ра­ми­ке и по­зах по­гре­бён­ных многие тра­ди­ции ям­ной куль­ту­ры), ба­ту­рин­ская Катакомбная культура (за­хо­ро­не­ния рас­чле­нён­ных кос­тя­ков; чер­но­ло­щё­ная ке­ра­ми­ка с рель­еф­ным ор­на­мен­том). Вы­де­ле­ние дру­гих Катакомбных культур не­ред­ко вы­зы­ва­ет сре­ди спе­циа­ли­стов рас­хо­ж­де­ния. На западной и юго-восточной пе­ри­фе­рии Катакобной культуры рас­по­ла­га­лись от­лич­ные пре­ж­де все­го по об­ря­ду и ан­тро­по­ло­гическим ха­рак­те­ри­сти­кам на­се­ле­ния ин­гуль­ская Катакомбная культура и се­ве­ро­кав­каз­ская Катакомбная культура с не­обыч­ны­ми для ка­та­комб­ной общ­но­сти вы­тя­ну­ты­ми по­гре­бе­ния­ми.

Фор­ми­ро­ва­ние Катакомбной культуры объ­яс­ня­ли ми­гра­ция­ми из Западной или Центральной Ев­ро­пы, Среди­зем­но­мо­рья (В.А. Го­род­цов, Л.С. Клейн, В.А. Саф­ро­нов и др.) ли­бо За­кав­ка­зья (М.И. Ар­та­мо­нов, В.А. Фи­сен­ко и др.). Пре­об­ла­да­ет точ­ка зре­ния о её сло­же­нии на ос­но­ве од­ной из ло­каль­ных групп ям­ной куль­ту­ры (общ­но­сти) на тер­ри­то­рии Северного и Восточного При­азо­вья при воз­дей­ст­вии куль­тур Кав­ка­за (март­коп­ской куль­ту­ры или бе­ден­ской куль­ту­ры, фи­наль­но­го эта­па ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры , па­мят­ни­ков ти­па Ве­ли­кент­ско­го ком­плек­са, се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры). Фи­нал Катакомбной культуры сов­па­да­ет с рас­па­дом Цир­кум­пон­тий­ской про­вин­ции и пе­ре­хо­дом от сред­не­го к позд­нему брон­зо­во­му ве­ку, что со­про­во­ж­далось мас­штаб­ны­ми эт­но­куль­тур­ны­ми транс­фор­ма­ция­ми и фор­ми­ро­ва­ни­ем бло­ка степ­ных «по­стка­та­комб­ных» куль­тур (ба­бин­ская куль­ту­ра, или куль­ту­ра мно­го­ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки, на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны; ло­лин­ская и кри­во­лук­ская в Пред­кав­ка­зье и на Ниж­ней Вол­ге), в ко­то­рых эле­мен­ты пре­ем­ст­вен­но­сти от ме­ст­ных ва­ри­антов Катакомбной культуры про­сле­жи­ва­ют­ся от­чёт­ли­во. В ле­со­степ­ных куль­ту­рах Вол­го-Дон­ско­го ме­ж­ду­ре­чья (по­кров­ская, или ран­няя сруб­ная куль­ту­ра) они вы­ра­же­ны сла­бее. Весь­ма ве­ро­ят­на при­над­леж­ность но­си­те­лей Катакомбной культуры груп­пам ин­до­ев­ро­пей­цев, воз­мож­но ин­до­иран­ской вет­ви. Име­ют­ся на­блю­де­ния, по­зво­ляю­щие пред­по­ло­жить воз­мож­ное уча­стие на­се­ле­ния, ос­та­вив­ше­го Катакомбную культуру, в фор­ми­ро­ва­нии на­ро­дов, на ос­но­ве ко­то­рых позд­нее сло­жи­лась часть ари­ев. По­пыт­ки свя­зать Катакомбную культуру с ким­ме­рий­ца­ми вряд ли пра­во­мер­ны.

Иллюстрации:

Сред­не­дон­ская ка­та­комб­ная куль­ту­ра. Ке­ра­ми­че­ский со­суд из мо­гиль­ни­ка Реп­ная Бал­ка (Во­ро­неж­ская обл.). 2-я половина III-го тысячелетия до н. э.

Ба­ту­рин­ская ка­та­комб­ная куль­ту­ра. Ке­ра­ми­че­ский со­суд из мо­гиль­ни­ка Оле­ний (Крас­но­дар­ский край). Конец III-го тысячелетия до н. э.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)