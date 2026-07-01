КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА
КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА - группа археологических культур среднего периода бронзового века.
Распространённых от побережья Чёрного и Каспийского (до предположительной береговой линии того времени) морей, Кавказского хребта и Крымских гор на юге до границы лесостепи на севере, от Волги на востоке до реки Прут и устья Дуная на западе.
Наибольшая концентрация памятников на Нижнем Днепре, в долинах Дона и Северского Донца, в Приазовье, Предкавказье. Единичные памятники и находки встречаются до Приуралья, Трансильвании, Верхнего Дона и Средней Суры (ныне Липецкая и Пензенская области). Традиционная дата на основе исторических и культурных параллелей, конвенционных радиокарбонных датировок - от конца III-го до середины II-го тысячелетий до н. э.; после введения калибровочных поправок в радиоуглеродных методах датирования - XXVIII-XXII века до н. э. Выделена в 1905 году В.А. Городцовым как самостоятельная группа памятников и особый культурно-исторический феномен, названный им по характерной конструкции погребальных сооружений - катакомбе под курганом.
Основной тип памятников - курганные могильники, использовались и насыпи предшествующих культур. Погребения, скорченные на боку, реже вытянутые; помещались в камерах катакомб, которые часто располагались кольцом по окружности кургана (вероятно, повторяли структуру стойбищ из поставленных кругом кибиток). Нередко сопровождались жертвенниками (черепа и подложенные под них конечности мелкого и крупного рогатого скота), деревянными повозками на сплошных дисковидных колёсах, богато орнаментированной лепной глиняной посудой, сверлёными каменными топорами и булавами, бронзовыми (ножи, шилья, тёсла, долота) и каменными (песты, тёрочники, скребки) орудиями, бронзовыми и костяными украшениями и культовыми предметами (молоточковидные и стержневидные булавки, височные кольца, бусы и др.). К числу отличительных черт Катакомбной культуры также относятся: чаши-курильницы на ножках или подставках, украшенные шнуровым, прочерченным и штампованным орнаментом в виде крестообразных или многолучевых композиций; обычай прижизненной искусственной деформации черепов; вторичные погребения; использование глиняных погребальных масок, формовавшихся на черепах, очищенных от мягких тканей. В долинах крупных рек (Южный Буг, Днепр, Дон) и в лесостепи известны стоянки на низких речных террасах и посёлки на высоких, естественно защищённых мысах с небольшими грунтовыми могильниками при них. В основе хозяйства - полукочевое скотоводство. Очаги металлообработки Катакомбной культуры являлись стержневыми в системе Циркумпонтийской металлургической провинции. Использовались мышьяковые, реже оловянистые бронзы. Погребения литейщиков (сопровождались тиглями, льячками, комплектами глиняных форм для отливки орудий) свидетельствуют об их высоком социальном ранге. Украшения изготавливали литьём по утраченной восковой модели.
В современных исследованиях выделяют наиболее раннюю «раннекатакомбную» культуру (преддонецкую Катакомбную культуру), на основе которой формировались локальные Катакомбные культуры развитого и позднего этапов катакомбной общности: донецкая Катакомбная культура (показательны погребения, скорченные на правом боку, шнуровой орнамент на посуде, кубковые формы керамики), западно- и восточноманычская Катакомбные культуры (скорченные соответственно на правом и левом боку погребения; курильницы; реповидные тарные сосуды), среднедонская Катакомбная культура (есть погребения в катакомбах-подбоях; рельефная валиковая орнаментация посуды), волго-донская Катакомбная культура (катакомбы-подбои; керамика с ёлочно-гребенчатой орнаментацией), азово-днепровская Катакомбная культура (сохраняла в керамике и позах погребённых многие традиции ямной культуры), батуринская Катакомбная культура (захоронения расчленённых костяков; чернолощёная керамика с рельефным орнаментом). Выделение других Катакомбных культур нередко вызывает среди специалистов расхождения. На западной и юго-восточной периферии Катакобной культуры располагались отличные прежде всего по обряду и антропологическим характеристикам населения ингульская Катакомбная культура и северокавказская Катакомбная культура с необычными для катакомбной общности вытянутыми погребениями.
Формирование Катакомбной культуры объясняли миграциями из Западной или Центральной Европы, Средиземноморья (В.А. Городцов, Л.С. Клейн, В.А. Сафронов и др.) либо Закавказья (М.И. Артамонов, В.А. Фисенко и др.). Преобладает точка зрения о её сложении на основе одной из локальных групп ямной культуры (общности) на территории Северного и Восточного Приазовья при воздействии культур Кавказа (марткопской культуры или беденской культуры, финального этапа куро-араксской культуры, памятников типа Великентского комплекса, северокавказской культуры). Финал Катакомбной культуры совпадает с распадом Циркумпонтийской провинции и переходом от среднего к позднему бронзовому веку, что сопровождалось масштабными этнокультурными трансформациями и формированием блока степных «посткатакомбных» культур (бабинская культура, или культура многоваликовой керамики, на территории Украины; лолинская и криволукская в Предкавказье и на Нижней Волге), в которых элементы преемственности от местных вариантов Катакомбной культуры прослеживаются отчётливо. В лесостепных культурах Волго-Донского междуречья (покровская, или ранняя срубная культура) они выражены слабее. Весьма вероятна принадлежность носителей Катакомбной культуры группам индоевропейцев, возможно индоиранской ветви. Имеются наблюдения, позволяющие предположить возможное участие населения, оставившего Катакомбную культуру, в формировании народов, на основе которых позднее сложилась часть ариев. Попытки связать Катакомбную культуру с киммерийцами вряд ли правомерны.
Иллюстрации:
Среднедонская катакомбная культура. Керамический сосуд из могильника Репная Балка (Воронежская обл.). 2-я половина III-го тысячелетия до н. э.
Батуринская катакомбная культура. Керамический сосуд из могильника Олений (Краснодарский край). Конец III-го тысячелетия до н. э.