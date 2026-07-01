КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ - русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974 год).
Брат Е.П. Петрова (смотрите Ильф и Петров). Сын преподавателя гимназии и учительницы музыки. Начал писать стихи в годы учёбы в гимназии (1-я публикация - стихотворение «Осень», 1910 год), которую не закончил, уйдя в 1915 году добровольцем на фронт. С 1919 года сражался на фронтах Гражданской войны 1917-1922 годов. Опыт двух войн отражён в документальной повести «Записки о гражданской войне» (1920 год). Психологическая манера писателя, сформировавшаяся под влиянием С.Т. Аксакова, А.П. Чехова, И.А. Бунина, проявилась уже в ранних рассказах - «Ружьё» (1915 год), «Музыка» (1918 год) и др. С 1920 года в Одессе, работал в ЮгРОСТА (отделение Российского телеграфного агентства), был дружен с Ю.К. Олешей, Э.Г. Багрицким. С 1922 года в Москве; сотрудничал с журналами «Новый мир», «Крокодил», «Красный перец», газетами «Гудок», «Рабочая газета». В 1957-1962 годах главный редактор журнала «Юность».
Известность Катаеву принесла сатирическая повесть «Растратчики» (1926 год). Творчество Катаева в конце 1920-х - 1950-е годы разнообразно в жанровом отношении: пьесы («Квадратура круга», 1928 год; «Синий платочек», 1943 год, и др.); автобиографические рассказы; детские сказки; роман-хроника о трудовом героизме «Время, вперёд!» (1932 год; экранизация М.А. Швейцера, 1966 год); мифопоэтическое сказание о герое гражданской войны «Я сын трудового народа» (1937 год; положена в основу оперы «Семён Котко» С.С. Прокофьева, 1940 год); повести для детей на автобиографическом материале, объединённые позднее в тетралогию «Волны Чёрного моря»: «Белеет парус одинокий» (1936 год; экранизация В.Г. Легошина, 1937 год), «Хуторок в степи» (1956 год), «Зимний ветер» (1960 год), «Катакомбы» (1961 год); военная повесть «Сын полка» (1945 год; Государственная премия СССР, 1945 год). В мемуарно-автобиографической прозе 1960-1980-х годов усиливается лирическое начало, изложение событий определяется свободной ассоциативностью, их трактовка - субъективной авторской позицией: роман «Трава забвения» (1967 год) воссоздаёт апокалиптические картины одесской жизни времён гражданской войны; роман «Алмазный мой венец» (1978 год) рисует панораму литературы Москвы 1920-х годов и несколько утрированные портреты современников автора. Среди других произведений: автобиографические романы «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972 год), «Сухой Лиман» (1986 год). Награждён 3 орденами Ленина.
Сочинение:
Собр. соч.: В 10 т. М., 1983-1986.