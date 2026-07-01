КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ - русский пи­са­тель, Ге­рой Социалистического Тру­да (1974 год).

Брат Е.П. Пет­ро­ва (смотрите Ильф и Пет­ров ). Сын пре­по­да­ва­те­ля гим­на­зии и учи­тель­ни­цы му­зы­ки. На­чал пи­сать сти­хи в го­ды учё­бы в гим­на­зии (1-я пуб­ли­ка­ция - стихо­тво­ре­ние «Осень», 1910 год), ко­то­рую не за­кон­чил, уй­дя в 1915 году доб­ро­воль­цем на фронт. С 1919 года сра­жал­ся на фрон­тах Гражданской вой­ны 1917-1922 годов . Опыт двух войн от­ра­жён в до­ку­мен­таль­ной по­вес­ти «За­пис­ки о гра­ж­дан­ской вой­не» (1920 год). Пси­хо­ло­гическая ма­не­ра пи­са­те­ля, сфор­ми­ро­вав­шая­ся под влия­ни­ем С.Т. Ак­са­ко­ва, А.П. Че­хо­ва, И.А. Бу­ни­на, про­яви­лась уже в ран­них рас­ска­зах - «Ру­жьё» (1915 год), «Му­зы­ка» (1918 год) и др. С 1920 года в Одес­се, ра­бо­тал в Юг­РО­СТА (от­де­ле­ние Российского те­ле­граф­но­го агент­ст­ва), был дру­жен с Ю.К. Оле­шей, Э.Г. Баг­риц­ким. С 1922 года в Мо­ск­ве; со­труд­ни­чал с жур­на­ла­ми «Но­вый мир», «Кро­ко­дил», «Крас­ный пе­рец», га­зе­та­ми «Гу­док», «Ра­бо­чая га­зе­та». В 1957-1962 годах главный ре­дак­тор журнала «Юность».

Из­вест­ность Катаеву при­нес­ла са­ти­рическая по­весть «Рас­трат­чи­ки» (1926 год). Твор­че­ст­во Катаева в конце 1920-х - 1950-е годы раз­но­об­раз­но в жан­ро­вом от­но­ше­нии: пье­сы («Квад­ра­ту­ра кру­га», 1928 год; «Си­ний пла­то­чек», 1943 год, и др.); ав­то­био­гра­фические рас­ска­зы; дет­ские сказ­ки; ро­ман-хро­ни­ка о тру­до­вом ге­ро­из­ме «Вре­мя, впе­рёд!» (1932 год; эк­ра­ни­за­ция М.А. Швей­це­ра, 1966 год); ми­фо­по­этическое ска­за­ние о ге­рое гражданской вой­ны «Я сын тру­до­во­го на­ро­да» (1937 год; по­ло­же­на в ос­но­ву опе­ры «Се­мён Кот­ко» С.С. Про­кофь­е­ва, 1940 год); по­вес­ти для де­тей на ав­то­био­гра­фическом ма­те­риа­ле, объ­еди­нён­ные позд­нее в тет­ра­ло­гию «Вол­ны Чёр­но­го мо­ря»: «Бе­ле­ет па­рус оди­но­кий» (1936 год; эк­ра­ни­за­ция В.Г. Ле­го­ши­на, 1937 год), «Ху­то­рок в сте­пи» (1956 год), «Зим­ний ве­тер» (1960 год), «Ка­та­ком­бы» (1961 год); во­енная по­весть «Сын пол­ка» (1945 год; Государственная премия СССР, 1945 год). В ме­му­ар­но-ав­то­био­гра­фической про­зе 1960-1980-х годов уси­ли­ва­ет­ся ли­рическое на­ча­ло, из­ло­же­ние со­бы­тий оп­ре­де­ля­ет­ся сво­бод­ной ас­со­циа­тив­но­стью, их трак­тов­ка - субъ­ек­тив­ной ав­тор­ской по­зи­ци­ей: ро­ман «Тра­ва заб­ве­ния» (1967 год) вос­соз­да­ёт апо­ка­лип­тические кар­ти­ны одес­ской жиз­ни вре­мён гражданской вой­ны; ро­ман «Ал­маз­ный мой ве­нец» (1978 год) ри­су­ет па­но­ра­му литературы Мо­ск­вы 1920-х годов и не­сколь­ко ут­ри­ро­ван­ные порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков ав­то­ра. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны «Раз­би­тая жизнь, или Вол­шеб­ный рог Обе­ро­на» (1972 год), «Су­хой Ли­ман» (1986 год). На­граж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинение:

Собр. соч.: В 10 т. М., 1983-1986.