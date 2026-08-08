КАТАБАН
КАТАБАН - группа племён (ша’аб) и государство в доисламской Южной Аравии.
Известны греческим и латинским авторам под названиями «китбаниты», «каттабаниты» и др. Говорили на языке, относящемся к так называемым сайхадским (южноаравийским эпиграфическим) языкам аравийской группы западносемитской ветви семитских языков. Ша’аб Катабан занимал территорию современных вади Байхан и вади Хариб (Йеменская Республика).
Первое упоминание о Катабане и его правителе Варавиле содержится в надписи сабейского мукарриба (правителя) Карибаила Ватара (предположительно конец VII века до н. э.), где он сообщает о победоносной войне против Аусана (государство в Южной Аравии) и восстановлении Катабана в прежних границах. Исходя из этого свидетельства, можно предположить, что некое политическое объединение катабанских племён существовало, по крайней мере, с VIII века до н. э. Из надписей известно, что катабанцы называли себя «детьми (бога) Амма», а правители принимали титулы «мукарриб» и «малик» (царь). В Катабане существовала сложная система престолонаследия, когда наследником выбирался не сын правителя, но первенец знатного рода, «первенец (богов) Анбайа и Хавкам». В государственном устройстве Катабана важную роль играли коллегиальные органы (совет старейшин и народное собрание), а также органы городского самоуправления. В VI-V веках происходит, вероятно, постепенное усиление царства и существенное расширение его территориальных границ вплоть до побережья Аравийского моря, включая основные территории произрастания благовонных деревьев (мирра). С IV века государство Катабан вступило в полосу затяжных войн с царством Саба за гегемонию в Южной Аравии, в результате которых территория царства ещё более расширилась за счёт подчинённых областей, плативших большую дань. В III-I веках Катабан достиг расцвета. Римский автор Плиний Старший описывает столицу Катабана - Тимну как большой и богатый город с 65 храмами.
Катабан играл важнейшую роль в Южной Аравии как один из центров производства благовоний и крупнейший торговый центр. Даже ладан из соседнего Хадрамаута вывозили через Тимну, где правитель Катабана взимал налоги в свою пользу. Известен знаменитый «торговый кодекс» Катабана, царский декрет, устанавливавший правила торговли и сбора налогов отдельно для жителей столицы, прочих катабанцев и иноземных купцов. Катабан был первым из южноаравийских государств, начавших чеканить собств. монету нескольких номиналов. Из Катабана начинался караванный «путь благовоний» к Средиземноморью, однако экономика царства базировалась преимущественно на ирригационном земледелии и скотоводстве. Упадок Катабана начался, вероятно, в конце I века до н. э., когда резко возросло значение морского торгового пути по Красному морю и северной части Индийского окекана, контролируемого греко-римским Египтом, и роль сухопутной караванной торговли существенно снизилась. Одновременно на политической карте Южной Аравии появились новые государственные образования (Химьяр), усилились иные политические и торговые центры (Хадрамаут). Катабан утратил большую часть владений, а в I веке н. э. его столица Тимна была разрушена (скорее всего, войсками Хадрамаута). Новая столица государства была перенесена сначала в зу-Гайлам (городище Хаджар-Бин-Хумейд в вади Байхан), а затем, вероятно, в Харибат (городище Хаджар-Хану-эз-Зурейр в вади Хариб). В конце II века царство Катабан окончательно погибло под ударами сабейских, химьяритских и хадрамаутских войск, а с IV века из южноаравийских надписей исчезло всякое упоминание о Катабане и катабанцах.
Наиболее известные археологические памятники Катабана - городище Хаджар-Кухлан (древняя Тимна) и расположенный рядом столичный некрополь Хайд-Бин-Акиль в низовьях вади Байхан (раскопки Американского фонда изучения человека в 1950-1952 годах, ныне исследуются итало-французской археологической миссией), городище Хаджар-Бин-Хумейд (раскапывалось экспедицией Американского фонда изучения человека в 1950-1951 годах) и перевал Маблака в средней части вади Байхан, городище Хаджар-Хану-эз-Зурейр в вади Хариб.
Иллюстрация:
Катабан. Всадник на льве. Бронза. 75-50 годы до н. э.