КАТАБАН

КАТАБАН - груп­па пле­мён (ша’аб) и го­судар­ст­во в до­ис­лам­ской Южной Ара­вии .

Из­вест­ны греческим и латинским ав­то­рам под на­зва­ния­ми «кит­ба­ни­ты», «кат­та­ба­ни­ты» и др. Го­во­ри­ли на язы­ке, от­но­ся­щем­ся к так называемым сай­хад­ским (юж­но­ара­вий­ским эпи­гра­фи­че­ским) язы­кам ара­вий­ской груп­пы за­пад­носе­мит­ской вет­ви се­мит­ских язы­ков. Ша’аб Катабан за­ни­мал тер­ри­то­рию со­вре­мен­ных ва­ди Бай­хан и ва­ди Ха­риб (Йе­мен­ская Рес­пуб­ли­ка).

Пер­вое упо­ми­на­ние о Катабане и его пра­ви­те­ле Ва­ра­ви­ле со­дер­жит­ся в над­пи­си са­бей­ско­го му­кар­ри­ба (пра­ви­те­ля) Ка­ри­баи­ла Ва­та­ра (пред­по­ло­жи­тель­но конец VII века до н. э.), где он со­об­ща­ет о по­бе­донос­ной вой­не про­тив Ау­са­на (государство в Южной Ара­вии) и вос­ста­нов­ле­нии Катабана в преж­них гра­ни­цах. Ис­хо­дя из это­го сви­де­тель­ст­ва, мож­но пред­по­ло­жить, что не­кое по­ли­тическое объ­е­ди­не­ние ка­та­бан­ских пле­мён су­ще­ст­во­ва­ло, по край­ней ме­ре, с VIII века до н. э. Из над­пи­сей из­вест­но, что ка­та­бан­цы на­зы­ва­ли се­бя «деть­ми (бо­га) Ам­ма», а пра­ви­те­ли при­ни­ма­ли ти­ту­лы «му­кар­риб» и «ма­лик» (царь). В Катабане су­ще­ст­во­ва­ла слож­ная сис­те­ма пре­сто­ло­нас­ле­дия, ко­гда на­след­ни­ком вы­би­рал­ся не сын пра­ви­те­ля, но пер­ве­нец знат­но­го ро­да, «пер­ве­нец (бо­гов) Ан­байа и Хав­кам». В государственном уст­рой­ст­ве Катабана важ­ную роль иг­ра­ли кол­ле­ги­аль­ные ор­га­ны (со­вет ста­рей­шин и народное со­б­ра­ние), а так­же ор­га­ны городского са­мо­управ­ле­ния. В VI-V веках про­ис­хо­дит, ве­ро­ят­но, по­сте­пен­ное уси­ле­ние цар­ст­ва и су­ще­ст­вен­ное рас­ши­ре­ние его тер­ри­то­ри­аль­ных гра­ниц вплоть до по­бе­ре­жья Ара­вий­ско­го моря, вклю­чая основные тер­ри­то­рии про­из­ра­ста­ния бла­го­вон­ных де­ре­вь­ев (мир­ра). С IV века государство Катабан всту­пи­ло в по­ло­су за­тяж­ных войн с цар­ст­вом Са­ба за ге­ге­мо­нию в Южной Ара­вии, в ре­зуль­та­те ко­то­рых тер­ри­то­рия цар­ст­ва ещё бо­лее рас­ши­ри­лась за счёт под­чи­нён­ных об­лас­тей, пла­тив­ших боль­шую дань. В III-I веках Катабан дос­тиг рас­цве­та. Римский ав­тор Пли­ний Стар­ший опи­сы­ва­ет сто­ли­цу Катабана - Тим­ну как боль­шой и бо­га­тый го­род с 65 хра­ма­ми.

Катабан иг­рал важ­ней­шую роль в Южной Ара­вии как один из цен­тров про­изводства бла­го­во­ний и круп­ней­ший тор­го­вый центр. Да­же ла­дан из со­сед­не­го Хад­ра­мау­та вы­во­зи­ли че­рез Тим­ну, где пра­ви­тель Катабана взи­мал на­ло­ги в свою поль­зу. Из­вес­тен зна­ме­ни­тый «тор­го­вый ко­декс» Катабана, цар­ский дек­рет, ус­та­нав­ли­вав­ший пра­ви­ла тор­гов­ли и сбо­ра на­ло­гов от­дель­но для жи­те­лей сто­ли­цы, про­чих ка­та­бан­цев и ино­зем­ных куп­цов. Катабан был пер­вым из юж­но­ара­вий­ских го­су­дарств, на­чав­ших че­ка­нить собств. мо­не­ту не­сколь­ких но­ми­на­лов. Из Катабана на­чи­нал­ся ка­ра­ван­ный «путь бла­го­во­ний» к Сре­ди­зем­но­мо­рью, од­на­ко эко­но­ми­ка цар­ст­ва ба­зи­ро­ва­лась пре­имущественно на ир­ри­га­ци­он­ном зем­ле­де­лии и ско­то­вод­ст­ве. Упа­док Катабана на­чал­ся, ве­ро­ят­но, в конце I века до н. э., ко­гда рез­ко воз­рос­ло зна­че­ние морского тор­го­во­го пу­ти по Крас­но­му морю и северной час­ти Ин­дий­ско­го окекана, кон­тро­ли­руе­мо­го гре­ко-римским Егип­том, и роль су­хо­пут­ной ка­ра­ван­ной тор­гов­ли су­ще­ст­вен­но сни­зи­лась. Од­но­вре­мен­но на по­ли­тической кар­те Южной Ара­вии по­я­ви­лись но­вые государственные об­ра­зо­ва­ния (Химь­яр), уси­ли­лись иные по­ли­тические и тор­го­вые цен­тры (Хад­ра­ма­ут). Катабан ут­ра­тил большую часть вла­де­ний, а в I веке н. э. его сто­ли­ца Тим­на бы­ла раз­ру­ше­на (ско­рее все­го, вой­ска­ми Хад­ра­мау­та). Но­вая сто­ли­ца государства бы­ла пе­ре­не­се­на сна­ча­ла в зу-Гай­лам (го­ро­ди­ще Хад­жар-Бин-Ху­мейд в ва­ди Бай­хан), а за­тем, ве­ро­ят­но, в Ха­ри­бат (го­ро­ди­ще Хад­жар-Ха­ну-эз-Зу­рейр в ва­ди Ха­риб). В конце II века цар­ст­во Катабан окон­ча­тель­но по­гиб­ло под уда­ра­ми са­бей­ских, химь­я­рит­ских и хад­ра­ма­ут­ских войск, а с IV века из юж­но­ара­вий­ских над­пи­сей ис­чез­ло вся­кое упо­ми­на­ние о Катабане и ка­та­бан­цах.

Наи­бо­лее из­вест­ные ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки Катабана - го­ро­ди­ще Хад­жар-Кух­лан (древ­няя Тим­на) и рас­по­ло­жен­ный ря­дом сто­лич­ный нек­ро­поль Хайд-Бин-Акиль в ни­зовь­ях ва­ди Бай­хан (рас­коп­ки Американского фон­да изу­че­ния че­ло­ве­ка в 1950-1952 годах, ны­не ис­сле­ду­ют­ся ита­ло-французской ар­хео­ло­гической мис­си­ей), го­ро­ди­ще Хад­жар-Бин-Ху­мейд (рас­ка­пы­ва­лось экс­пе­ди­цией Американского фон­да изу­че­ния че­ло­ве­ка в 1950-1951 годах) и пе­ре­вал Маб­ла­ка в средней час­ти ва­ди Бай­хан, го­ро­ди­ще Хад­жар-Ха­ну-эз-Зу­рейр в ва­ди Ха­риб.

Иллюстрация:

Ка­та­бан. Всад­ник на льве. Брон­за. 75-50 годы до н. э.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)