КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович

Российский государственный и политический деятель.

В 2000-2004 гг. председатель правительства РФ. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт и курсы при Госплане СССР. С 1981 г. работал в Госплане РСФСР, с 1991 г. - в Министерстве экономики РФ. В 1993-1995 гг. возглавлял Департамент иностранных кредитов и внешнего долга Министерства финансов РФ. В 1995-1999 гг. - заместитель, 1-й заместитель министра финансов. Вел переговоры об урегулировании отношений России с внешними кредиторами. С 25 мая 1999 г. министр финансов в правительстве С. Степашина. С 10 января 2000 г. одновременно занимал пост 1-й заместителя председателя правительства. В связи с тем, что глава правительства В. Путин исполнял обязанности президента и был занят предвыборной кампанией, правительство фактически возглавлял Касьянов . В период его правления происходила социально-экономическая стабилизация. В 2003 г. высказывал несогласие с арестом М. Ходорковского. 17 мая 2000 г. – 24 февраля 2004 г. - председатель правительства РФ.

После отставки стал выступать с критикой политики президента В. Путина, высказывал намерение баллотироваться в президенты. В 2006 г. возглавил политическое движение Народно-демократический союз. С 2007 г. – председатель партии «Народ за демократию и справедливость». В 2008 г. Касьянову было отказано в регистрации кандидатом в президенты РФ. С 2010 г. – сопредседатель (совместно с Б. Немцовым и В. Рыжковым) Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» (с 2012 г. – Республиканской партии России – Партии народной свободы). В 2011-2014 гг. участвовал в массовых оппозиционных манифестациях (см. «болотное» движение). С 5 июля 2015 г. – председатель Партии народной свободы.

Автор статьи: Шубин А.В.